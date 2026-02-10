カリッと砕ける、ザクザク食感のピーナッツボンボン！カンロ「ナッツボン キャラメルピーナッツ味」発売

カンロ株式会社

カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 村田 哲也、以下 カンロ）は、ザクザク食感と口いっぱいにひろがるキャラメルピーナッツ味が楽しめる「ナッツボンキャラメルピーナッツ味」を2026年2月17日（火）より全国で発売します。

《クランチ食感を追求！焙煎ピーナッツとキャラメルの“ザクあま”な味わい》

「ナッツボン」は、ピーナッツをキャンディで包むカンロ独自製法のクランチキャンディとして1968年に発売し、長年親しまれてきた商品です。一度販売を休止した商品でしたが、再販売を求める声を受け、2025年4月の「昭和の日」に合わせて期間限定で「ナッツボン復刻版」を発売。カリッとしたクランチ食感や香ばしいピーナッツとキャラメルの風味に、懐かしさを感じていただくお客様も多くいらっしゃいました。また、レトロかわいいパッケージデザインが受け入れられ、大変ご好評をいただきました。

若年層を中心に「飴は舐め終わるのに時間がかかる」といった声もあるなか、噛んで食べる“高タイパ”キャンディとして、この度「ナッツボンキャラメルピーナッツ味」を発売します。飴粒は外側から「キャラメルキャンディ層」、砕いたピーナッツを練り込んだ「ナッツ＆キャラメルキャンディ層」、砕いたピーナッツを更に含んだ「たっぷりピーナッツ層」の3層構造となっており、カリッと口の中で砕けるザクザク食感を追求しました。キャラメルの甘みと焙煎したピーナッツの香ばしさが口いっぱいに広がる、クセになる“ザクあま”なひと粒です。

パッケージは「ナッツボン」の魅力であるレトロ感はそのままに、ザクっと砕けたピーナッツ型の飴粒をメインに据えることでクランチ感を表現。パッケージ上部には「ピーナッツボンボン」というキャッチコピーを添えており、“噛んで食べるキャンディ”という特徴を表現しています。仕事や勉強の合間、コーヒー片手にゆったりとくつろぐひと時のお供に、ザクザク噛んで味わうレトロかわいい「ナッツボン」を食べてほっとひと息ついてみてはいかがでしょうか。

■商品概要

商品名 ：ナッツボンキャラメルピーナッツ味

発売日 ：2026年2月17日（火）

参考価格 ：257円（税込） ※消費税8％

内容量 ：70ｇ（個装紙込み）

販売エリア：全国

特徴 ：香ばしいキャラメルピーナッツ風味とザクザク食感がクセになる

ピーナッツ型のクランチキャンディ。

■「カンロ」会社概要

社名 ： カンロ株式会社

代表 ： 代表取締役社長 村田 哲也

所在地 ： 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

東京オペラシティビル37階

創業 ： 1912年(大正元年)11月10日

事業内容： 菓子、食品の製造および販売

上場市場： 東証スタンダード市場（証券コード2216）

URL ： コーポレートサイト https://www.kanro.co.jp/

KanroPOCKeT https://kanro.jp/

当社は1912年の創業以来、社名になっている「カンロ飴」を始め、菓子食品業界で初ののど飴となる「健康のど飴」、ミルクフレーバーキャンディ市場売上No.1ブランド※「金のミルク」、大人向けグミの先駆けである「ピュレグミ」など、生活者の皆さまから愛される商品を創り続け、成長してまいりました。直営店「ヒトツブカンロ」では、「ヒトからヒトへ つながる ヒトツブ」をコンセプトにキャンディの魅力を発信しております。

2025年2月、「中期経営計画2030」を策定し、新たに「Kanro Vision 2.0」を定めました。「Kanro Vision 2.0」は、企業パーパス「Sweeten the Future 心がひとつぶ、大きくなる。」の下、ビジョン「Sweetな瞬間を創り続けることで人々と社会に笑顔を。」と4つのバリュー「Sweet な瞬間を創造する」「事業基盤を変革する」「未来へ紡ぐ」「創発的な組織の更なる進化」からなり、今後の当社の進む方向性を示したものです。

国内グミ事業を中心に更なる成長を実現するとともに、持続的成長のための事業領域拡大・ビジネスモデル拡張を進め、事業を通じて社会課題の解決に寄与しながら、企業価値を向上させることで、人と社会の持続的な未来に貢献してまいります。

※ 株式会社インテージSRI＋ ミルクフレーバーキャンディ市場2024年4月～2025年3月累計販売金額ブランドランキング

■パーパス 「Sweeten the Future ～心がひとつぶ、大きくなる。～」

カンロは、2022年、企業パーパス「Sweeten the Future ～心がひとつぶ、大きくなる。～」を定めました。変化が激しく、先行きが不透明・不確実な時代の中、カンロがこれまで歩んできた道程を確認の上、自分たちの未来への想いを言語化したものです。糖から未来をつくり、糖の力を引き出す事に挑み続けてきたカンロが企業活動の中で培った技術をさらに進化させることで、 「心がひとつぶ、大きくなる。」瞬間を積み重ねて人と社会の持続可能な未来に貢献してまいります。

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

カンロ株式会社 カスタマーセンター

Tel：0120-88-0422

(受付時間 祝日を除く月～金曜日 10:00～16:00)