第33回「島コン」@広島を3月7日(土)に開催します！

写真拡大

島根県




「都市部でも島根県出身者同士がもっと気軽に出会える場がほしい！」そんな声にお応えし2017年より開催している出会い創出イベント「島コン」。


好評につき、これまで750名を超えるたくさんの方にご参加いただきました。


今回は広島での開催です。


パートナーをお探しの方、婚活中の方、島根県が皆さんの出会いを応援します！



島コンHP：


https://shimakon.net


Instagram：


https://www.instagram.com/shimakon.shimane?igsh=N3dpN2RhY3ZzMjNh


島根県HP：


https://www.pref.shimane.lg.jp/kodomo_kosodate/enmusubi/shimakon/index.html



■第33回「島コン」＠広島 開催概要


　(1)日時：2026年3月7日（土）14：00～16：00


　(2)会場：いいオフィス広島 byLIG　


　　（広島県広島市中区東千田町1丁目1-61 hitoto広島Ｔｈｅ Ｔｏｗｅｒ １Ｆ ナレッジスクエア）


　(3)定員：16名（男女各8名）


　(4)参加費：1,500円（お菓子＆ドリンク付き）


　(5)申込締切日：2026年2月27日（金）



■参加対象者


　以下のいずれかを満たす25～39歳の独身の方


　〇島根県出身の方 〇島根県在住の方


　〇島根県への移住を検討している方


　


■お申込み


第33回島コン申込フォーム(https://forms.gle/Q9xJLm4GBGt2ZESR6)よりお申込み