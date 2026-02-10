第33回「島コン」@広島を3月7日(土)に開催します！

島根県

「都市部でも島根県出身者同士がもっと気軽に出会える場がほしい！」そんな声にお応えし2017年より開催している出会い創出イベント「島コン」。

好評につき、これまで750名を超えるたくさんの方にご参加いただきました。

今回は広島での開催です。

パートナーをお探しの方、婚活中の方、島根県が皆さんの出会いを応援します！

島コンHP：

https://shimakon.net

Instagram：

https://www.instagram.com/shimakon.shimane?igsh=N3dpN2RhY3ZzMjNh

島根県HP：

https://www.pref.shimane.lg.jp/kodomo_kosodate/enmusubi/shimakon/index.html

■第33回「島コン」＠広島 開催概要

(1)日時：2026年3月7日（土）14：00～16：00

(2)会場：いいオフィス広島 byLIG

（広島県広島市中区東千田町1丁目1-61 hitoto広島Ｔｈｅ Ｔｏｗｅｒ １Ｆ ナレッジスクエア）

(3)定員：16名（男女各8名）

(4)参加費：1,500円（お菓子＆ドリンク付き）

(5)申込締切日：2026年2月27日（金）

■参加対象者

以下のいずれかを満たす25～39歳の独身の方

〇島根県出身の方 〇島根県在住の方

〇島根県への移住を検討している方

■お申込み

第33回島コン申込フォーム(https://forms.gle/Q9xJLm4GBGt2ZESR6)よりお申込み