ハンドボール2025‐26 リーグＨ 男子レギュラーシーズン1月のアジア選手権で活躍した「彗星JAPAN」代表選手が出場予定！注目の上位対決を日テレジータスで2/13(金)無料生中継

CS放送日テレジータスでは、2月13日（金）ひがしんアリーナで開催される、ハンドボール2025-26リーグＨ男子レギュラーシーズン第14節「ジークスター東京vsブレイヴキングス刈谷」を無料生中継でお届けします。

開幕戦と同カードの上位対決。ホームのジークスター東京は現在4位。9月の開幕戦では惜しくも敗れてしまったが、地元ファンの声援を受け勝利を掴めるか。対するブレイヴキングス刈谷はここまでわずか1敗の2位。6月に開催されるプレーオフへ向けて互いに負けられない一戦となる。

男子日本代表「彗星JAPAN」は、1月に開催されたアジア選手権で4位となり、来年1月ドイツ開催予定の世界選手権出場権を見事に獲得した。その日本代表にジークスター東京から4選手、ブレイヴキングス刈谷から5選手が選出され、結果を残した。多くの日本代表選手が出場を予定している国内屈指のハイレベルな一戦をお見逃しなく！

日テレジータスでは、毎月注目の試合をピックアップマッチとして無料生中継します（CS放送スカパー257）。今後の放送対象試合につきましては、決まり次第日テレジータス公式HPでお知らせいたします。リーグＨ2代目王座をかけた熱き戦いをぜひお楽しみください！

＜放送日程＞

ハンドボール2025‐26 リーグＨ 男子

ジークスター東京（4位）vsブレイヴキングス刈谷（2位）

2月13日(金)18：45～21：15 ～ひがしんアリーナ（墨田区総合体育館）～

生中継／生配信 無料 ※放送日時変更の可能性あり

【解説】大城 章 【実況】川井淳史

こちらの試合の模様は登録不要で無料視聴が可能！*1

スカパー！に未加入の方でもスカパー！「日テレジータス」にて無料でご視聴いただけます。

TVのCSボタンを押し、チャンネル（CS257）を選局してください（登録不要）。

＊1…BS・110度CS放送の視聴環境が必要です。

さらに、スマートフォンなどで見られるリアルタイム動画配信*2も対応！

＊2…スカパー！サービスで放送契約しているチャンネル・番組を追加料金無しでスマホ・タブレット・ＰＣでご視聴頂けるサービス「スカパー！番組配信」に対応

◆「ハンドボール2025‐26 リーグＨ」番組ページ

https://www.gtasu.com/handball/handballleagueh/

（日テレジータス公式WEBサイト）

◆スカパー！番組配信 ご利用ガイド

https://www.skyperfectv.co.jp/service/ott-guide/

◆視聴方法（日テレジータス）

スカパー！（ＣＳ２５７）、スカパー！プレミアムサービス（Ｃｈ.６０８）

Ｊ：ＣＯＭほか、全国のケーブルテレビ、ひかりＴＶ、ａｕひかり などでご覧いただけます

◆視聴方法に関するお問い合わせ先

日テレジータス カスタマーセンター

TEL 0120-222-257（年中無休 10:00～20:00）

◆日テレジータス公式ＳＮＳ

Ｘ(旧Twitter)：@Gtasu

