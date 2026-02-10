スポーツウェア・アウトドアウェア選びで失敗経験がある人は27.6％。「デザイン」より「機能性」を重視する理由

株式会社NEXER

■スポーツウェア・アウトドアウェアの選び方に関するアンケート

スポーツやアウトドアを楽しむうえで、ウェア選びは快適さや動きやすさに直結します。

防寒性や通気性などの機能だけでなく、デザインや価格など、重視するポイントは人によってさまざまです。

では、多くの人はどのような基準でウェアを選んでいるのでしょうか。

ということで今回はSNJ STOREと共同で、事前調査で「スポーツウェアやアウトドアウェアを購入したことがある」と回答した全国442名を対象に「スポーツウェア・アウトドアウェアの選び方」についてのアンケートをおこないました。

「スポーツウェア・アウトドアウェアの選び方に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年1月23日 ～ 2月4日

調査対象者：事前調査で「スポーツウェアやアウトドアウェアを購入したことがある」と回答した全国の男女

有効回答：442サンプル

質問内容：

質問1：スポーツウェア・アウトドアウェアを選ぶ際に重視するポイントは何ですか？

質問2：その理由を教えてください。

質問3：スポーツウェア・アウトドアウェアは、主にどこで購入していますか？（複数選択可）

質問4：スポーツウェア・アウトドアウェアの購入前に情報収集する主な方法を、ひとつだけ選んでください。

質問5：その理由を教えてください。

質問6：ウェア選びで失敗した経験はありますか？

質問7：それはどのような失敗ですか？

■36.4％が、「機能性（防寒・防水・通気性・速乾性など）」と回答

まず、ウェアを選ぶときに重視するポイントを聞いてみました。

もっとも多かったのは「機能性（防寒・防水・通気性・速乾性など）」で36.4％でした。次いで「デザイン・見た目」が19.7％、「価格」が18.8％と続いています。

スポーツやアウトドアでは、汗をかいたり天候が変わったりする場面が多いため、まず機能を重視する人が多いようです。

重視するポイントごとに理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

「機能性（防寒・防水・通気性・速乾性など）」

・実際に体を動かすときに着るので機能性が重要。（50代・男性）

・速乾性や保温性に優れたウェアを着ると快適に過ごせるので。（40代・男性）

・使用目的に合致した性能が無ければ購入する意味がない。（70代・男性）

「デザイン・見た目」

・デザインありきの機能なので。（40代・女性）

・見た目が好みだとモチベーションがあがるから。（30代・女性）

・スポーツやアウトドアでは人が集まる場なので、それなりにおしゃれなものを着ていたいから。（40代・男性）

「価格」

・使用機会が少ないので安い方が良いです。（30代・男性）

・価格が高過ぎたら買えないので。（40代・男性）

・あまり高いものは内容が良くても似つかわしくない（50代・男性）

機能性を重視する理由としては、体を動かす場面で快適に過ごしたいという考えが多く見られました。登山やキャンプなど、環境の影響を受けやすい活動では、普段着とは違う性能が求められていることがうかがえます。

汗冷えを防ぐことや体温調節のしやすさを考えると、素材や構造の違いが重要だと考えている人が多いようです。

■62.7％が「スポーツ用品店」で購入していると回答

続いて、スポーツウェア・アウトドアウェアを主にどこで購入しているかを聞いてみました。

もっとも多かったのは「スポーツ用品店」で62.7％でした。次いで「ECサイト（総合通販）」が30.1％、「アウトドア専門店」が23.1％という結果です。

実店舗で購入する人が多い一方で、ECサイトを利用する人も3割を超えています。試着してサイズ感や着心地を確かめたい人と、家で比較しながら選びたい人で、購入場所が分かれていることがうかがえます。

■27.6％が「店舗スタッフの説明」で情報収集していると回答

続いて、購入前にどのような方法で情報収集しているかを聞いてみました。

もっとも多かったのは「店舗スタッフの説明」で27.6％でした。続いて「口コミ・レビューサイト」が22.2％、「雑誌・カタログ」が10.6％という結果です。

店舗スタッフに相談すれば、自分の用途に合う製品を提案してもらえます。一方で口コミ・レビューは、実際に使用した人の感想がわかるため、参考にしている人が多いようです。

情報収集の手段ごとに理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

「店舗スタッフの説明」

・実物を見ながら検討したいから。（40代・男性）

・機能性について、確認、納得した上での購入となる。（40代・男性）

・スポーツ用品については知見がないため。（30代・男性）

「口コミ・レビューサイト」

・実際に使っている人の声が一番伝わるから。（50代・男性）

・口コミに具体的な評価が結構書かれていて参考になるので。（40代・男性）

・実際に使っている人の意見を聞いていい所も悪い所も考慮したい。（50代・女性）

「雑誌・カタログ」

・カタログで自分に合った仕様かどうかを確認する。（30代・男性）

・人の言う事は好みが入るので余り当てにならないから。（60代・男性）

・店舗で買うより早くて便利だし、デザインなど写真で十分確認できるから。（50代・男性）

情報収集の方法として店舗スタッフの説明を選んだ人は、専門知識を持つスタッフから直接アドバイスをもらえる安心感を重視しているようです。また、口コミを参考にする人は、実際に使用した人の率直な意見が購入の決め手になっていることがわかります。

■27.6％が「ウェア選びで失敗した経験がある」と回答

最後に、ウェア選びで失敗した経験があるかを聞いてみました。

その結果「ある」が27.6％、「ない」が72.4％でした。約4人に1人が、ウェア選びで失敗した経験を持っていることになります。

どのような失敗があったのか、具体的な内容を聞いてみました。

それはどのような失敗ですか？

・サイズが合わなかった。（40代・男性）

・ネットで買うのでサイズとか質感がわからなくてイメージと違う時がある。（40代・男性）

・製造メーカーにてサイズに大小の差が大きい。いつものサイズで購入しても合わずサイズ変更することがある。（30代・男性）

・試着したものの、実際のフィールドで着用したときにフィット感などでやや違和感があったことがあります。（40代・男性）

・デザインやフィット感は良かったが素材が良くなくてすぐにほころびが出てきた。（50代・女性）

失敗の内容でもっとも多かったのは、サイズに関するものです。とくにECサイトで購入する場合は、実物を見ずに選ぶため、着用感や質感が想像と違うことがあるようです。

また、メーカーごとにサイズ感が異なるため、普段と同じ表記サイズでも合わないケースがあることもわかりました。さらに、店頭で試着して購入しても、実際に動いたり屋外で着用したりすると違和感が出る場合があり、短時間の試着だけでは判断しにくい面もあるようです。

■まとめ

今回の調査では、スポーツウェア・アウトドアウェアを選ぶときにもっとも重視されているのは「機能性」だとわかりました。購入場所はスポーツ用品店が最多で、実物を手に取って確かめたい人が多いことがうかがえます。

一方で、ウェア選びで失敗した経験がある人は約3割いました。内容としては、サイズ感に関するものが目立っています。機能性やデザインに加えて、自分の体型に合うサイズを見極めることも大切といえそうです。

可能であれば実店舗で試着し、実際に体を動かしてみることで、より満足度の高い買い物ができるでしょう。





