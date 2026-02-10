急拡大する抹茶チョコ市場に3年ぶりにトッポが復活！“最高段位茶師”厳選の京都宇治抹茶を使用した「トッポ＜厳選香る抹茶＞」登場　2月17日(火)より全国発売

株式会社ロッテ

株式会社ロッテ（東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島英樹、以下ロッテ）は、「トッポ＜厳選香る抹茶＞」を2月17日(火)より発売します。本商品は、トッポの抹茶フレーバーとして約3年ぶりの発売となります。過去に発売した抹茶フレーバーもご好評をいただいており、待望の復活となります。最高段位茶師が厳選した京都宇治抹茶を使用し、香ばしいヘーゼルナッツを練り込んだ特製プレッツェルに、京都宇治抹茶のやさしく深い香りが広がるチョコレートをたっぷりと閉じ込めました。

近年、世界的に「抹茶旋風」が巻き起こり、抹茶フレーバーへの注目が一段と高まっています。訪日外国人を中心に抹茶フレーバーの人気が高まっているなか、特に抹茶チョコ市場はインバウンドのお土産などの需要の高まりから、2025年は2024年比で158.6%(*)となり、年々伸長しています。プレッツェルとチョコレートが織りなす味わいが、忙しない毎日に、晴れやかなひとときを届けます。「大人になっても、やっぱこれだね。」と思える上質なおいしさをお楽しみください。

＊SRI+全業態推計販売規模 抹茶フレーバー 3-8月

開発担当者コメント

【トッポ＜厳選香る抹茶＞ 商品特長】- 香ばしいヘーゼルナッツ(*)を練り込んだ特製プレッツェルに、京都宇治抹茶のやさしく深い香りが広がるチョコレートをたっぷりと閉じ込めました。＊ヘーゼルナッツペースト0.8％使用- 最高段位茶師が選び抜いた京都宇治抹茶を使用。プレッツェルとチョコレートが織りなす味わいが、慌ただしい毎日に、晴れやかなひとときを届けます。- 「大人になっても、やっぱこれだね。」と思える上質なおいしさをお楽しみください。[表: https://prtimes.jp/data/corp/2360/table/2589_1_95e6b7ab10095cb7e79d295db58eb2e5.jpg?v=202602101051 ]

ロッテ 中央研究所 チョコ・ビス研究部 櫻井 真帆

今回特にこだわったのは、厳選した抹茶を使用したチョコレートと、プレッツェルの絶妙なバランスです。主役として選んだのは、数ある原料の中から選び抜かれた、最高段位の茶師が監修する京都宇治抹茶です。この抹茶は、さわやかで香り高く、奥行きのある味わいが大きな特長ですが、その繊細な香りを香ばしいプレッツェルの中でも主役に据えるのは、非常に難しい挑戦でした。

抹茶の風味はとてもデリケートで、焼き菓子の香りに隠れてしまいがちです。そこで、抹茶本来のさわやかさが一口目からしっかりと感じられるよう、抹茶の旨みを引き立てる、ヘーゼルナッツ(*)を練り込んだ特製プレッツェルを開発いたしました。サクサクと弾むプレッツェルの香ばしさが、抹茶の芳醇な香りをそっと支えてくれる、一体感のある仕上がりになりました。こだわり抜いた抹茶の余韻を、心ゆくまでお楽しみください！

＊ヘーゼルナッツペースト0.8％使用

