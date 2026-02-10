2月12日ファンミーティングで来日！韓国の人気俳優イ・ドンウクが出演するドラマ『トッケビ~君がくれた愛しい日々~』、『真心が届く~僕とスターのオフィス・ラブ！？~』などを期間限定で全話無料配信が決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年2月12日（木）ファンミーティングのため来日する韓国の実力派俳優イ・ドンウクが出演する人気ドラマ計4作品を期間限定で無料配信することを決定いたしました。アジア中で空前のブームを巻き起こした『トッケビ~君がくれた愛しい日々~』に加え、同作で切ない恋を演じたイ・ドンウクとユ・インナが再タッグを組んだ王道ラブコメディ『真心が届く~僕とスターのオフィス・ラブ！？~』が登場。 そのほか、心に傷を負ったCEOを演じる『アイアンマン～君を抱きしめたい』、自身のブレイクのきっかけとなった名作『マイガール』など、彼の演技の幅広さを堪能できるラインナップをお届けします。

◆ 『トッケビ~君がくれた愛しい日々~』

空前の大ブームを巻き起こした韓国ドラマの金字塔！

高麗時代の英雄から不滅の命を生きる“トッケビ”となったキム・シン（コン・ユ）と、“トッケビの花嫁”ウンタク（キム・ゴウン）の恋を描いたファンタジー・ラブロマンス。イ・ドンウクは、感情表現が不器用な「死神」役を好演しています。 チキン店の社長サニー（ユ・インナ）に一目惚れするものの、名前がないため自己紹介もできず、携帯電話も持っていないため連絡もできない死神。やることなすこと全てが裏目に出てしまう彼ですが、「ただ顔が見たい」と一途にサニーを見守る姿は視聴者の胸を打ちました。コン・ユ演じるトッケビとの、犬猿の仲と見せかけた「男同士の厚い友情（ブロマンス）」も見どころです。

◆ 『真心が届く~僕とスターのオフィス・ラブ！？~』

『トッケビ』ファン必見！あの「死神×サニー」カップルが贈る、ハラハラドキドキの偽装就職ラブコメディ

大ヒットドラマ『トッケビ~君がくれた愛しい日々~』で、視聴者から愛された「死神」と「サニー」。その二人を演じたイ・ドンウクとユ・インナが再共演を果たした話題作です。イ・ドンウクが演じるのは、法律事務所No.1の実力派弁護士クォン・ジョンロク。仕事は完璧ですが、恋愛には不器用でオンチな堅物男です。そんな彼の秘書として、スキャンダルに巻き込まれ引退の危機にあるトップ女優オ・ユンソ（ユ・インナ）が「役作りのための偽装就職」としてやってきます。 最初は呆れていたジョンロクですが、ひたむきな彼女に次第に惹かれていき…。恋愛経験ゼロの二人が繰り広げる、もどかしくも愛らしい恋模様に胸キュン必至です。

◆ 『アイアンマン~君を抱きしめたい』

心の傷と怒りが“刃（やいば）”となって体に現れる！？一風変わったピュアラブストーリー

イ・ドンウクと、『新米史官ク・ヘリョン』のシン・セギョンが共演した風変わりなラブストーリー。イ・ドンウクが演じるのは、ゲーム会社のCEOチュ・ホンビン。誰もが羨む完璧な男に見えますが、実は口が悪く怒りっぽい性格で周囲を困らせています。ある日突然、心の傷と怒りの感情が鋭利な刃となって体に現れるようになってしまった彼が、世話好きで心優しい女性セドン（シン・セギョン）と出会い、甘く切ない恋を繰り広げます。

◆ 『マイガール』

「嘘」から始まる契約兄妹のロマンチック・ラブコメディ

2005年に放送され、イ・ドンウクを一躍スターダムに押し上げた大ヒットラブコメディです。彼が演じるのは、クールで知的なホテル会長の御曹司ソル・ゴンチャン。危篤の祖父を安心させるため、観光ガイドのユリン（イ・ダヘ）に「行方不明の孫娘」の代役を依頼するという、嘘から始まる関係を描きます。一つ屋根の下で暮らすうちに、嘘の従妹であるユリンに惹かれていってしまうゴンチャン。若き日のイ・ドンウクによる、フレッシュな御曹司姿と、契約と恋心の間で葛藤する姿は必見です。

■「ABEMA」イ・ドンウク出演人気作品 無料配信概要

▼2月15日（日）まで全話無料配信

『アイアンマン~君を抱きしめたい』

配信ページURL：https://abema.go.link/6z73G

『トッケビ~君がくれた愛しい日々~(字幕)』

配信ページURL：https://abema.go.link/6kuhC

『真心が届く~僕とスターのオフィス・ラブ!?~』

配信ページURL：https://abema.go.link/9dfZM

▼2026年2月16日（月）～3月15日（日）まで全話無料配信

『マイガール』

配信ページURL：https://abema.go.link/esw9Z

※作品や無料配信期間は予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

「ABEMA」は200作品以上が全話無料。その他無料配信中の韓国ドラマはこちら

URL（https://abema.tv/video/genre/asia）

