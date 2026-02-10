ベストアルバムリリースのFANTASTICSが表紙を飾る「TVガイドdan vol.59」発売！ 裏表紙はBLドラマ初出演の井内悠陽が登場
「週刊TVガイド関西版2026年3月26日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.59」(東京ニュース通信社刊)
本誌にあるQRコードを通じて撮影中のメイキング動画を見ることができ、誌面のみならず動画でも楽しめることで大好評を博している「TVガイドdan」。最新号の「vol.59」は、ベストアルバム「Welcome to Sunshine」をリリースするFANTASTICSが表紙に登場。メンバー同士でメッセージを送り合うほか、ロングインタビューではアルバムに収録される新曲の制作秘話や、昨年のツアーの裏話を語る。
巻末特集＆裏表紙を飾るのは、ドラマ「コントラスト」(FOD)で主演を務める井内悠陽。BL作品に初出演することから、撮影時に感じた難しさや演じる役柄に対する印象のほか、W主演の阿久根温世とのエピソードを明かす。表紙＆裏表紙共に絵柄の異なる限定表紙版も同時発売されたことから、こちらも見逃せない。
また、3月10日(火)に約3年半ぶりとなる写真集「JUNCTION」を発売する伊藤健太郎、ドラマ「顔のない患者-救うか、裁くか-」(フジテレビほか)で初の単独主演を務めている長谷川慎、ドラマ「ヤンドク！」(フジテレビ系)で研修医を演じる許豊凡、ドラマ「ゲームチェンジ」(BS-TBSほか)で主演を務める中沢元紀を特集。
さらに、連続ドラマW-３０「ながたんと青と -いちかの料理帖-２」(WOWOW)に出演する小林虎之介、ドラマ「親友の『同棲して』に『うん』て言うまで」(読売テレビほか)でW主演を務める吉澤要人×雨宮翔、3月4日(水)に2ndアルバム「NEOMATIC」をリリースするLIL LEAGUE、3月23日(月)に初の写真集を発売する木村魁希といった、今気になる旬の男子たちの完全独占撮り下ろしグラビアを掲載。
加えて、三山凌輝の「至福(私服)Collection」、井上祐貴の「〇〇男子図鑑」といった好評連載を収録するほか、これからの活躍が期待される若手俳優をクローズアップする「dan the next」には、2025年に事務所を移籍し新たなスタートを切った三村航輝と、ドラマ「東京P.D. 警視庁広報2係」(フジテレビ系)に出演中で、映画「鬼の花嫁」への出演も控える谷原七音が初登場。
まさに最旬俳優・ボーイズグループが一挙集結した「TVガイドdan vol.59」をお楽しみいただきたい。
ラインナップ
＜表紙＆巻頭特集＞
FANTASTICS
（ベストアルバム「Welcome to Sunshine」）
＜裏表紙＆巻末特集＞
井内悠陽
（ドラマ「コントラスト」）
＜今、気になる男子を完全独占撮り下ろし＞
伊藤健太郎
長谷川慎
（ドラマ「顔のない患者-救うか、裁くか-」）
許豊凡
（ドラマ「ヤンドク！」）
中沢元紀
（ドラマ「ゲームチェンジ」）
小林虎之介
（連続ドラマW-３０「ながたんと青と -いちかの料理帖-２」）
吉澤要人×雨宮翔
（ドラマ「親友の『同棲して』に『うん』て言うまで」）
LIL LEAGUE
（2ndアルバム「NEOMATIC」）
木村魁希
＜連載「三山凌輝の至福(私服)Collection」＞
三山凌輝
＜連載「井上祐貴の〇〇男子図鑑」＞
井上祐貴
＜dan the next＞
三村航輝
谷原七音
（ドラマ「東京P.D. 警視庁広報2係」／映画「鬼の花嫁」）
【豪華とじ込み付録】
井内悠陽 超ワイド両面ピンナップ
限定表紙版、発売決定！
一部店舗にて通常版とは表紙・裏表紙絵柄が異なる 「週刊TVガイド関西版2026年3月26日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.59限定表紙版」の発売が決定しました！
「週刊TVガイド関西版2026年3月26日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.59限定表紙版」(東京ニュース通信社刊)
商品名：週刊TVガイド関西版2026年3月26日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.59限定表紙版
表 紙： FANTASTICS ※通常版と異なる絵柄となります。
裏表紙：井内悠陽 ※通常版と異なる絵柄となります。
価 格：1,650円 本体1,500円（税10%）
※通常版の「週刊TVガイド関西版2026年3月26日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.59」とは、表紙・裏表紙絵柄以外同じ内容となります。
※在庫には限りがございます。ご了承ください。
［対象店舗］
・Amazon
https://www.amazon.co.jp/
・楽天ブックス
https://books.rakuten.co.jp/rb/18510045/
※限定表紙版の販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。
※限定表紙版の表紙・裏表紙絵柄はAmazon・楽天ブックスのいずれも同様です。
通常版購入特典、決定！※ご購入する法人によって特典内容・絵柄が異なります。
■セブンネットショッピング
【特典内容】
生写真 A～C 全3種類よりランダムで1枚
絵柄A～C ：小林虎之介
【セブンネットショッピング購入特典】「週刊TVガイド関西版2026年3月26日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.59」
https://7net.omni7.jp/detail/1107677248
■楽天ブックス１.
【特典内容】
生写真 A～C 全3種類よりランダムで1枚
絵柄A～C ：井内悠陽
【楽天ブックス購入特典】「週刊TVガイド関西版2026年3月26日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.59」
https://books.rakuten.co.jp/rb/18510043/
■楽天ブックス２.
【特典内容】
生写真 1枚
絵柄：三村航輝
【楽天ブックス購入特典】「週刊TVガイド関西版2026年3月26日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.59」
https://books.rakuten.co.jp/rb/18510044/
■ローソンエンタテインメント(※WEBのみ)
【特典内容】
ポストカード 1枚
絵柄：吉澤要人×雨宮翔
【ローソンエンタテインメント購入特典】「週刊TVガイド関西版2026年3月26日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.59」
https://www.hmv.co.jp/product/detail/16591341
＜注意事項＞
※2月10日現在
※限定表紙版および特典付き商品の販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。
※在庫状況は各店舗によって異なります。詳細は各店舗にてご確認ください。
【紙版 商品情報】
「週刊TVガイド関西版2026年3月26日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.59」
●発売日：2026年2月10日(火)※一部、発売日が異なる地域がございます
●定 価：1,650円
●発 行：東京二ュ―ス通信社
全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。
【電子版 商品概要】
「週刊TVガイド関西版2026年3月26日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.59」
●配信日：2026年2月18日(水)以降順次配信開始
●価 格：1,650円
※Amazon kindle store、楽天kobo、hontoほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。
※「週刊TVガイド関西版2026年3月26日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.59」電子版は、紙版とはコンテンツが一部異なります。掲載されていないページ、記事、写真があります。
