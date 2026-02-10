ベストアルバムリリースのFANTASTICSが表紙を飾る「TVガイドdan vol.59」発売！ 裏表紙はBLドラマ初出演の井内悠陽が登場

株式会社東京ニュース通信社「TVガイド」、「TVガイドPERSON」などを発刊する東京ニュース通信社は、今を時めく若手俳優・ボーイズグループが一挙登場する最旬グラビア＆ムービーマガジン「TVガイドdan vol.59」を2月10日(火)に発売いたしました。全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。また、2月18日(水)以降電子版も各電子書店で順次配信を予定しています。「週刊TVガイド関西版2026年3月26日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.59」(東京ニュース通信社刊)

本誌にあるQRコードを通じて撮影中のメイキング動画を見ることができ、誌面のみならず動画でも楽しめることで大好評を博している「TVガイドdan」。最新号の「vol.59」は、ベストアルバム「Welcome to Sunshine」をリリースするFANTASTICSが表紙に登場。メンバー同士でメッセージを送り合うほか、ロングインタビューではアルバムに収録される新曲の制作秘話や、昨年のツアーの裏話を語る。

巻末特集＆裏表紙を飾るのは、ドラマ「コントラスト」(FOD)で主演を務める井内悠陽。BL作品に初出演することから、撮影時に感じた難しさや演じる役柄に対する印象のほか、W主演の阿久根温世とのエピソードを明かす。表紙＆裏表紙共に絵柄の異なる限定表紙版も同時発売されたことから、こちらも見逃せない。

また、3月10日(火)に約3年半ぶりとなる写真集「JUNCTION」を発売する伊藤健太郎、ドラマ「顔のない患者-救うか、裁くか-」(フジテレビほか)で初の単独主演を務めている長谷川慎、ドラマ「ヤンドク！」(フジテレビ系)で研修医を演じる許豊凡、ドラマ「ゲームチェンジ」(BS-TBSほか)で主演を務める中沢元紀を特集。

さらに、連続ドラマW-３０「ながたんと青と -いちかの料理帖-２」(WOWOW)に出演する小林虎之介、ドラマ「親友の『同棲して』に『うん』て言うまで」(読売テレビほか)でW主演を務める吉澤要人×雨宮翔、3月4日(水)に2ndアルバム「NEOMATIC」をリリースするLIL LEAGUE、3月23日(月)に初の写真集を発売する木村魁希といった、今気になる旬の男子たちの完全独占撮り下ろしグラビアを掲載。

加えて、三山凌輝の「至福(私服)Collection」、井上祐貴の「〇〇男子図鑑」といった好評連載を収録するほか、これからの活躍が期待される若手俳優をクローズアップする「dan the next」には、2025年に事務所を移籍し新たなスタートを切った三村航輝と、ドラマ「東京P.D. 警視庁広報2係」(フジテレビ系)に出演中で、映画「鬼の花嫁」への出演も控える谷原七音が初登場。

まさに最旬俳優・ボーイズグループが一挙集結した「TVガイドdan vol.59」をお楽しみいただきたい。

ラインナップ

＜表紙＆巻頭特集＞

FANTASTICS

（ベストアルバム「Welcome to Sunshine」）

＜裏表紙＆巻末特集＞

井内悠陽

（ドラマ「コントラスト」）

＜今、気になる男子を完全独占撮り下ろし＞

伊藤健太郎

長谷川慎

（ドラマ「顔のない患者-救うか、裁くか-」）

許豊凡

（ドラマ「ヤンドク！」）

中沢元紀

（ドラマ「ゲームチェンジ」）

小林虎之介

（連続ドラマW-３０「ながたんと青と -いちかの料理帖-２」）

吉澤要人×雨宮翔

（ドラマ「親友の『同棲して』に『うん』て言うまで」）

LIL LEAGUE

（2ndアルバム「NEOMATIC」）

木村魁希

＜連載「三山凌輝の至福(私服)Collection」＞

三山凌輝

＜連載「井上祐貴の〇〇男子図鑑」＞

井上祐貴

＜dan the next＞

三村航輝

谷原七音

（ドラマ「東京P.D. 警視庁広報2係」／映画「鬼の花嫁」）

【豪華とじ込み付録】

井内悠陽 超ワイド両面ピンナップ

限定表紙版、発売決定！

一部店舗にて通常版とは表紙・裏表紙絵柄が異なる 「週刊TVガイド関西版2026年3月26日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.59限定表紙版」の発売が決定しました！

「週刊TVガイド関西版2026年3月26日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.59限定表紙版」(東京ニュース通信社刊)「週刊TVガイド関西版2026年3月26日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.59限定表紙版」(東京ニュース通信社刊)

商品名：週刊TVガイド関西版2026年3月26日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.59限定表紙版

表 紙： FANTASTICS ※通常版と異なる絵柄となります。

裏表紙：井内悠陽 ※通常版と異なる絵柄となります。

価 格：1,650円 本体1,500円（税10%）

※通常版の「週刊TVガイド関西版2026年3月26日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.59」とは、表紙・裏表紙絵柄以外同じ内容となります。

※在庫には限りがございます。ご了承ください。

［対象店舗］

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/

・楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18510045/

※限定表紙版の販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。

※限定表紙版の表紙・裏表紙絵柄はAmazon・楽天ブックスのいずれも同様です。

通常版購入特典、決定！※ご購入する法人によって特典内容・絵柄が異なります。

■セブンネットショッピング

【特典内容】

生写真 A～C 全3種類よりランダムで1枚

絵柄A～C ：小林虎之介

【セブンネットショッピング購入特典】「週刊TVガイド関西版2026年3月26日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.59」【セブンネットショッピング購入特典】「週刊TVガイド関西版2026年3月26日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.59」【セブンネットショッピング購入特典】「週刊TVガイド関西版2026年3月26日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.59」

https://7net.omni7.jp/detail/1107677248

■楽天ブックス１.

【特典内容】

生写真 A～C 全3種類よりランダムで1枚

絵柄A～C ：井内悠陽

【楽天ブックス購入特典】「週刊TVガイド関西版2026年3月26日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.59」【楽天ブックス購入特典】「週刊TVガイド関西版2026年3月26日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.59」【楽天ブックス購入特典】「週刊TVガイド関西版2026年3月26日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.59」

https://books.rakuten.co.jp/rb/18510043/

■楽天ブックス２.

【特典内容】

生写真 1枚

絵柄：三村航輝

【楽天ブックス購入特典】「週刊TVガイド関西版2026年3月26日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.59」

https://books.rakuten.co.jp/rb/18510044/

■ローソンエンタテインメント(※WEBのみ)

【特典内容】

ポストカード 1枚

絵柄：吉澤要人×雨宮翔

【ローソンエンタテインメント購入特典】「週刊TVガイド関西版2026年3月26日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.59」【ローソンエンタテインメント購入特典】「週刊TVガイド関西版2026年3月26日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.59」

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16591341

＜注意事項＞

※2月10日現在

※限定表紙版および特典付き商品の販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。

※在庫状況は各店舗によって異なります。詳細は各店舗にてご確認ください。

【紙版 商品情報】

「週刊TVガイド関西版2026年3月26日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.59」

●発売日：2026年2月10日(火)※一部、発売日が異なる地域がございます

●定 価：1,650円

●発 行：東京二ュ―ス通信社

全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



【電子版 商品概要】

「週刊TVガイド関西版2026年3月26日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.59」

●配信日：2026年2月18日(水)以降順次配信開始

●価 格：1,650円

※Amazon kindle store、楽天kobo、hontoほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。

※「週刊TVガイド関西版2026年3月26日号増刊 TVガイドdan［ダン］vol.59」電子版は、紙版とはコンテンツが一部異なります。掲載されていないページ、記事、写真があります。



