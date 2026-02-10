【2月16日開催】「インド・アジアでヘルスケア事業を成立させるには?― 現地PoCから読み解く、アジアの健康ニーズと市場構造 」ウェビナー！

Flora株式会社

Flora株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：クレシェンコ アンナ、以下「Flora」）は、2026年2月16日（火）15:00-17:30に企業の経営層・人事・サステナビリティ・新規事業担当者、ならびにヘルスケア・HR Tech関連のご担当者様向けに、対面・オンライン同時セミナー『インド・アジアでヘルスケア事業を成立させるには?― 現地PoCから読み解く、アジアの健康ニーズと市場構造 』を開催します。

インドをはじめとするアジア諸国では、健康課題や医療への向き合い方、サービスの受け入れられ方が日本とは大きく異なります。日本で成功したヘルスケアモデルが、そのままアジアで通用するとは限らず、市場理解の浅さが事業の失速につながるケースも少なくありません。

本イベントでは、インドでのPoCを通じて見えてきた、アジア市場におけるユーザーの関心が高いヘルスケア分野や、病院・医師・薬へのアクセス構造、薬の利用実態、医療・健康リテラシーの水準といった市場の前提条件を解説します。また、日本とアジアの違いを単なる「ギャップ」として捉えるのではなく、「どの要素がローカル依存で、どの要素が横断的に通用するのか」を整理しながら、アジア市場で求められるヘルスケアの形を議論します。

アジアでの事業展開やサービス設計を検討する企業・事業担当者にとって、実務に直結する視点を提供する内容です。

お申込みはこちら :https://share-na2.hsforms.com/1Jg6TO4fiR0G9-D9HY1LGgAq8812

開催概要

日 時：2026年2月16日（月）15:00～17:30

形 式：対面・オンライン同時

【対面】 経団連ホール ※16:30以降は対面参加の方限定の懇親会を予定しています。

【オンライン】Zoomウェビナー ※事前にZoomアカウントをご用意ください

対面でご参加いただいた方には、今回の実証実験でのレポート(※)及び、

健康経営推進のポイントに関するレポートの2つをプレゼントいたします！

(※)「実証実験のレポート」でわかること

１.日本の健康経営施策は海外でも通用するのか？

２.採用・定着・エンゲージメントに効いている健康施策の共通点

３.海外事例から学ぶ日系企業が陥りやすい失敗パターンと回避ポイント

４.女性の健康施策を導入する際に、人事が直面する現場のリアル

（タブー視・管理職の反応・制度設計の落とし穴）

参加費：無料（事前登録制）

主 催：Flora株式会社

※ウェビナー参加用URLは後日、事務局よりメールでお送りします。

登壇者紹介

●松田 一敬（Digital Platformer 株式会社）

ディープテック・スタートアップ支援、地域おこし、起業家育成を得意とする。デジタル地域通貨及び自己主権型IDプラットフォーム提供のDigital Platformer代表取締役CEO。カンボジア中銀デジタル通貨バコンを開発したソラミツ共同創業者。厚労省SBIR評価委員、大阪万博大阪パビリオン・アドバイザー。INSEAD(MBA), 北海道大学（医学博士）。

●佐藤 里衣（独立行政法人国際協力機構（JICA））

人間開発部保健第二グループ保健第四チーム 課長。2005年、大学卒業後、新卒でJICA入構。2020年4月より現在まで、人間開発部にてインドを含む南アジア地域、中央アジア地域、一部の東南アジア地域における保健医療協力の企画・運営に携わるとともに、高齢社会対策及び非感染性疾患対策分野の活動推進を担当。

●野口 昌克（一般社団法人 Medical Excellence JAPAN（MEJ））

Medical Excellence Japan（MEJ） シニア戦略アドバイザー。現在は、アウトバウンド、特にインドでの事業担当。博士（生命科学）。

コンサルティングファーム、米国医療機器メーカー、医療機器特化インキュベータを経て、現在、MEJの他、MEDISOサポーターや、広島大学産学連携部バイオデザイン部門特命准教授や埼玉大学スタートアップ支援室特命准教授等を務めている。

●クレシェンコ アンナ（Flora株式会社 代表取締役）

ウクライナ国立オデッサ大学国際関係学部卒業後、2017年に文部科学省の奨学金を受賞し来日、京都大学法学部卒業。2020年 S&R Foundationに選抜されシリコンバレー渡航。身近な人の妊娠合併症をきっかけに、女性の身体とメンタルケアを改善をし、女性がより活躍できる社会を作りたいとの思いから、同年日本でFloraを創業。「Empowering women through data. - すべての女性の“なりたい自分”を実現する」をミッションに事業を展開している。2024年、Forbes Japanの「Next100」、Forbes Asia & Japan 30 under 30に選抜。

こんな方におすすめ

日本企業の経営層／人事・人材開発／サステナビリティ／新規事業担当

ヘルスケア、HR Tech、医療・データ関連事業者

官民連携・海外展開に関心のある実務者

注意事項

- 企業の実務ご担当者向けセミナーです。同業他社様のご参加はご遠慮いただく場合があります。- 申し込み情報は、本セミナーの運営および案内のためにFlora株式会社で利用します（詳細は申込フォームに記載の「個人情報の取り扱いについて」をご確認ください）。- プログラムは予告無く変更となる場合がございます。- 当日のウェビナー参加用URLは、後日お申し込み者さまへお送りします

会社概要

会社名：Flora株式会社

所在地：本社 京都府京都市左京区吉田橘町32番地

支社 東京都中央区日本橋本町2丁目3－11 日本橋ライフサイエンスビルディング

代表者：クレシェンコ アンナ

設立：2020年12月

URL：https://biz.flora-tech.jp/ja

お問い合わせ：admin@floramaternity.com