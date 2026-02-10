【産学官のキープレイヤーが集結】学生との共創はいかにして生まれるのか？

Y-PU ENTERTAINMENT株式会社

Y-PU ENTERTAINMENT株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：山本浩彰）は、さくらインターネットが運営するオープンイノベーションのための施設「Blooming Camp」にて、産学官連携クロスナイトを開催します。

本イベントは昨年2月に第1回を開催し、産学官連携に関わる70名以上の方にお越しいただきました。2025年度に弊社または関西を通じて生まれた共創事例を広く共有するとともに、実践の現場で得られた知見や課題、工夫を関係者間で共有する場として、本イベントを開催します。

参加者の皆様には、今後の事業・施策づくりに活かせるヒントと、新たなネットワークを持ち帰っていただくことを目指します。

昨年開催事例：https://peatix.com/event/4261811/view

企画背景・目的

参加申し込みはこちら :https://forms.gle/xNHPLMGeM7i3VnfcA

近年、産学官連携や学生との共創に関心を持つ企業・自治体は増えつつあります。



一方で、

「単発の取り組みで終わってしまう」

「学生との関わりが実装や事業につながらない」

といった声も多く聞かれます。



そうした中で、実装までたどり着く連携には、どのような工夫や視点があるのでしょうか。



「産学官連携クロスナイト」は、産・学・官それぞれの立場で、実際に学生との連携を推進してきた登壇者を迎え、次の共創につながる出会いを生み出すことを目的としたイベントです。

実施概要

日時：2026年3月11日(水)18:00～20:30

※17:30から入場可

スケジュール：

18:00~18:10 オープニング

18:10~18:40 トークセッション１.学連携

18:40~19:10 トークセッション２.官連携

19:10~19:40 トークセッション３.産連携

19:40~19:50 クロージング

19:50~20:30 自由交流

※登壇者やトークテーマ等は、やむを得ず変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

場所：Blooming Camp（大阪府大阪市北区大深町6番38号 グラングリーン大阪 北館 JAM BASE 3F さくらインターネット株式会社）

アクセス：大阪駅、各線梅田駅から徒歩でお越しください。グランフロント北館2Fからグラングリーン北館2Fへ歩行通路でお越しいただき、3Fへお上がりください。

参加費：無料

定員：100名

主催：Y-PU ENTERTAINMENT株式会社・Blooming Camp by さくらインターネット

プログラム

(1) 産・学・官それぞれの実装事例を深掘りするトークセッション

産連携・学連携・官連携の実践事例をもとに、学生との共創がどのように立ち上がり、どのような成果や変化を生んだのかを紹介します。



セッション１. 学連携

【学生の力を活かしてプロジェクトを進めたい方必見】

学生と作る大学の応援文化―大学スポーツを活かした学生主体プロジェクトとは？―

学校法人立命館 立命館大学学生部 スポーツ強化オフィス スポーツアドミニストレーター

古澤 秀晃 氏

高校時にチアリーディングと出会い、元気・勇気・笑顔をモットーに高校（男子チーム）・大学（男女混成チーム）と異なる環境下で多様な仲間と切磋琢磨し、青春を謳歌。

立命館大学産業社会学部を卒業後、学校法人立命館に入職。財務部管財課、大阪いばらきキャンパス開設準備課、校友・父母課を経て、2021年より学生部スポーツ強化オフィスに着任。大学スポーツの価値を最大化すること、多様なステークホルダーとの共創により地域社会のWell-being推進に寄与すること、その担い手となる創発性人材を育成することを目指して、大学におけるスポーツ政策の立案と推進に挑戦中。

Y-PU ENTERTAINMENT株式会社 内田 秀太 氏

長期インターン先の子会社代表を経て、Y-PU ENTERTAINMENT株式会社執行役員。

若者と社会の共創を育む教育プラットフォーム「Y-PU大学」を運営し、産学官連携を軸とした共創プログラムを多数企画。立命館大学では大学資源を活かした大学スポーツの応援文化醸成プロジェクトを手掛ける。

“熱狂の瞬間を共に創る” アメリカンフットボール部高橋健太郎監督×Re/LIVE運営企画リーダー内田秀太（スポーツ健康科学部・4回生）(https://www.ritsumei.ac.jp/sports-culture/sports/topics/detail/?id=797)

BKC30周年記念イベント『Re/LIVE』‐学生がつくるホームゲームがBKCを熱狂の渦に‐(https://www.ritsumei.ac.jp/sports-culture/sports/topics/detail/?id=799)

立命館大学の「応援文化」を醸成し、スタジアムをエンジに染め上げる。カレッジスポーツにおけるホームゲームイベントを開催(https://y-pu.co.jp/works/%e7%ab%8b%e5%91%bd%e9%a4%a8%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e3%81%ae%e3%80%8c%e5%bf%9c%e6%8f%b4%e6%96%87%e5%8c%96%e3%80%8d%e3%82%92%e9%86%b8%e6%88%90%e3%81%97%e3%80%81%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%82%b8%e3%82%a2%e3%83%a0/)



セッション２. 官連携

【学生と共に地域・活動を創りたい方必見】

「やってみたい」がかなうまち―若者の自己実現を起点にした、持続可能なまちづくりとは？―

三田市 移住定住促進課 佐藤 まゆみ 氏

1996年図書館司書として入庁。2014年市長部局に異動。地縁団体の支援、地域の子どもの居場所づくり事業、子ども向け社会教育事業などを担当し、昨年度から移住定住促進に携わる。定住施策として、若者がまちをフィールドにチャレンジできる環境づくりを行う。

一般社団法人 イヒ 延岡 由規 氏

2021年4月に、兵庫県三田市出身の高校生時代の同級生らと3人でイヒを設立。認定ワークショップデザイナーとして、2021年度の「三田スモカモス・プロジェクト」の立ち上げ、以降の企画運営を担う。



セッション３. 産連携

【人事・新規事業担当の方必見】

企業が問い直す、学生との関係性―採用を超えて、学生とつながるには？―

関西テレビ放送株式会社 石田 一洋 氏

関西テレビアナウンサー（アナウンサー歴21年）

広島県出身 早稲田大学卒業 2002年RKB毎日放送入社 2014年から関西テレビに移籍。

プロ野球日本シリーズや競馬GIレース、大阪国際女子マラソン、国内プロゴルフ中継など数多くの全国ネットスポーツ実況を担当。情報番組とれたてっ！の中継リポーターや、NEWSランナーのナレーションでも出演中。

第１０回全国講師オーディション優勝と同時に、フジテレビ系実況アナ日本一にも輝き、アナウンサーとしても、講師としても日本一の実績を誇る。

関西テレビではアナウンサーの他、新規事業のプロジェクトリーダーとして、WEBメディア「ココすご！」企業図鑑やTikTokチャンネルなどを立ち上げ、企業PRと採用につながるブランディングを支援している。

ロート製薬株式会社 藤原 結衣 氏

2016年ロート製薬入社。商品企画部で皮膚薬、デオドラント、目薬など多様な製品のブランド担当を経験。2020年からは人事部門を兼務し、新人研修の企画・運営に携わる。2023年より人事総務部に軸足を移し、新卒採用のリードと広報部門を兼任。27卒採用では書類選考を廃止し新たな採用フロー“Entry Meet採用”を導入した。

(2) 来場者交流会

登壇者・参加者同士の立場や所属を越えた自由な対話を通じ、新たな共創プロジェクトや連携のきっかけが生まれる場となることを目指しています。

「Blooming Camp（ブルーミングキャンプ）」について

Blooming Camp は、さくらインターネット株式会社が運営するオープンイノベーションのための施設です。大阪・梅田の再開発エリア「グラングリーン大阪」において、多様な人や企業が出会い、「やりたいこと」を「できる」に変える場を提供しています。オンラインとリアルの融合により、新たな挑戦と価値が生まれる場を目指しています。

Y-PU大学とは

Y-PU大学はここは、実践的な活動で未来をつくる“第二の学校”。

大学生や専門学生が集まり、社会との共創を通じて「やりたい」を実現する場所です。

Y-PU大学では学生たちの活動をご支援いただける共創パートナーを募集しています。

ーHP：https://y-pu.co.jp/

ーサービスサイト：https://www.y-pu-college.jp

申込方法・問い合わせ先

参加申し込みはこちら :https://forms.gle/xNHPLMGeM7i3VnfcA

依頼・共創のお問い合わせは下記までご連絡ください

u.shuta@y-pu.co.jp

(担当：内田)