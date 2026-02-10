入居者の使いやすさを進化させた新サービス「LINEマイページ」をリリース

株式会社アーキテクト・ディベロッパー

株式会社アーキテクト・ディベロッパー（本社：東京都中央区銀座、代表取締役社長：木本 啓紀、以下「ADI」）は、これまでメールや専用Webサイトに分散していた入居関連の情報提供・通知・申請手続きを、スマホで最も日常的に使われている「LINE」に集約した新サービス「LINEマイページ」の提供を2025年2月6日より開始しました。これにより、契約情報・FAQ・お知らせ・ゴミ出し日・イベント・優待情報・各種問い合わせ・申請・支払い確認など、入居に関わるすべてをLINEひとつで確認・操作・即時通知できるようになります。

■入居者向けのマイページをリニューアルしました

ADIは、入居者向けの新サービスとして「LINEマイページ」をリリースしました。

本サービスは、日常的に利用されているLINEを起点に、入居に関する各種情報を確認できる仕組みとして提供されます。

■LINEミニアプリの開発による、パーソナルな情報提供の実現

入居者ごとにパーソナライズされたメニュー画面（イメージ）

ADIでは本サービスにあたり、入居者向けのLINEミニアプリを新たに開発しました。

このLINEミニアプリを通じて、入居者ごとに必要な情報やお知らせを、LINE内で提供する仕組みを構築しています。

不動産業界において、LINEミニアプリを活用した入居者向けサービスはまだ多くなく、今回の取り組みは、デジタル技術を活用した新しい入居者向けサービスの形となります。

今後も、入居者一人ひとりに寄り添った情報提供を目指し、機能の拡充を検討していきます。

■困ったときはLINEを見るだけ。入居に必要な情報へアクセス可能に

「LINEマイページ」により、入居者はLINEを起点として、入居に関わるさまざまな情報へアクセスできるようになります。

よくある質問（FAQ）や各種お知らせ、生活に関する案内、イベントや優待情報など、入居に必要な情報を一つの入口に集約しました。

これまで以上に、入居者の暮らしを身近なコミュニケーションツールで支える新しいサービス体験が、ここに誕生しました。

ADIは、「美しい暮らし方を住まいから」という企業理念のもと、人々の暮らしに貢献する企業として不動産運用の最適解を創造し、豊かな未来の実現を目指してまいります。

