民泊不動産の“入口と出口”を見続けてきた立場から

ゆめゆめ株式会社

民泊・宿泊事業は、参入のしやすさが語られる一方で、事業として成立させるための「入口」と「出口」が十分に整理されないまま進められているケースが少なくありません。とりわけ近年、民泊に適した不動産が都市部に偏在し、同一エリア・同一条件の物件が回転し続けることで、価格上昇や利回り低下が進む市場構造が顕在化しています。

ゆめゆめ株式会社は、宅地建物取引業者として、民泊・宿泊事業に関わる不動産売買・賃貸物件を数多く扱ってきました。その過程で見えてきたのは、運営ノウハウの巧拙以前に、民泊事業は「入口での設計」と「出口での整理」がなされていなければ、事業として完成しないという現実です。実際、事業として一定の実績があっても、最初から事業構造が整理されていないために、売却や承継の段階で評価できず、出口で行き詰まるケースを繰り返し目にしてきました。

こうした問題は、運営の工夫だけでは解決しません。物件選定の段階で、どのような事業として成立させるのか、将来どのような形で次に引き継ぐのかといった視点が欠けていることが、結果として事業の行き詰まりにつながっていると、ゆめゆめは考えています。

同時に、ゆめゆめが強い問題意識を持ってきたのが、地方都市の観光資産が民泊事業の選択肢として十分に評価されていないという点です。地方には、文化・自然・食・歴史といった魅力的な観光資源が数多く存在するにもかかわらず、不動産情報や事業判断の材料が整理されていないために、事業として検討される土俵にすら上がっていないケースが少なくありません。「価値がない」のではなく、「事業としての見せ方が整っていない」ことが、機会損失を生んでいると感じてきました。

こうした入口と出口の断絶、そして地域資産の未評価という課題に対し、より早く、より広い範囲で解決策を提示するために、ゆめゆめは 株式会社リアテクス とともに、伴走型事業設計会社 株式会社みんサポ の設立に参画しました。全国の投資不動産情報やプラットフォーム事業を通じて市場を俯瞰してきたリアテクスの知見と、不動産売買の現場から入口と出口を見続けてきたゆめゆめの視点を組み合わせることで、都市部への偏りを是正し、地方都市の観光資産に光を当てる取り組みを加速できると考えたためです。

みんサポは、代行や運営ノウハウ提供を目的とするものではありません。民泊・宿泊事業を「始めやすい取り組み」ではなく、入口と出口を一体で設計することで成立する事業として捉え、その判断軸を事業者と共有するための仕組みです。事業者自身が、どの物件を選び、どの地域で、どのような出口を見据えて進めるのかを主体的に判断できる状態をつくることを目指しています。

ゆめゆめ株式会社は、これまで不動産売買・賃貸の現場で積み上げてきた入口と出口の知見を、みんサポを通じて事業者に還元し、民泊・宿泊事業が地域資産の循環につながる形で発展していくことに貢献してまいります。

会社概要

会社名：ゆめゆめ株式会社

所在地：東京都三鷹市井の頭4-16-6-403

設立：2023年11月1日

資本金：900万円

代表取締役：浅井 夢

主な事業：

住宅宿泊管理業「ゆめゆめトラベル」

民泊不動産事業

民泊M&A事業

民泊人材育成事業

URL：https://yumeyume.co.jp/