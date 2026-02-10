酒類ＣＭ初出演の河合優実さん、新ＣＭソングの歌唱を担当した斉藤和義さんがイベント初共演！

＜「サントリー生ビール」新CM発表会 開催レポート>

酒類ＣＭ初出演の河合優実さん、

新ＣＭソング歌唱担当斉藤和義さんがイベント初共演

河合さんがファンだと公言する「シソンヌ」がMCに！

リニューアルの「サントリー生ビール」で乾杯！おいしさに一同感動

「『沁みわたるのどごし』、爽やかですね」と河合さん

河合さんが出演の新TV-CM「沁みわたる青」篇

2月16日（月）から全国で順次オンエア開始

サントリー（株）は、日常に寄り添う定番ビールを目指し、「沁(し)みわたるのどごし」の生ビールとして中味・ パッケージをリニューアルした「サントリー生ビール」の新CM発表会を、2026年2月10日（火）に行いました。発表会では、サントリー（株） 執行役員 マーケティング本部副 本部長 兼 ビール・RTD部長 塚原大輔より「サントリー生ビール」のブランド戦略説明を行った後、新メッセンジャーで新TV-CM「沁みわたる青」篇に出演している俳優の河合優実さん、CM ソング「上を向いて歩こう」の歌唱を担当した歌手の斉藤和義さん、そしてゲストMCとして「シソンヌ」のじろうさんと長谷川忍さんをお招きし、トークセッションを行いました。

はじめに、サントリー（株） 執行役員 マーケティング本部副本部長 兼 ビール・RTD部長 塚原大輔より、2026年の「サントリー生ビール」のブランド戦略について説明を行いました。

「2025年度の販売実績は、ビールカテゴリー市場が対前年99％の中、104％と伸長、発売以来一貫して“生ビール”を訴求し、業務用も強化、飲食店でのお取扱店数は発売時7千店だったところから2025年12月時点では約2万8千店まで拡大いたしました。その結果、お客様の中で“生ビールといえば、『サントリー生ビール』”というポジションを獲得することができました。

改めてお客様が“生ビールに求めるもの”を調査しました。理想の生ビールに求めるものに“のどごし”“気持ち良さ”“爽快さ”が重要であり、『ゴクゴク飲む』『喉で飲み干す』などの声が多く、お客様のニーズが『爽快なのどごし』であることが分かりました。お客様が求める理想のおいしい生ビールを体現した爽快な『沁みわたるのどごし』の生ビールとして26年はブランドを刷新します。ブランドの勢いを加速させるとともに、当年に酒税改正のあるビールカテゴリーの活性化を牽引していきたいと考えております。 『沁みわたるのどごし』の生ビールとして刷新する『サントリー生ビール』。中味は、香ばしく軽快な香りと穀物由来の味わいをアップすることで、『グッとくる飲みごたえ』と『すっきりとした後口』を更に強化しました。デザインは、生ビールの想起につなげるべく中央の“生”ロゴを堂々と配し、爽快さを表現する“爽やかな青色”を新たなブランドカラー“コンフォートブルー”と名付け採用し、刷新しました。

26年のマーケティング活動では、お客様へ複層的に『沁みわたるのどごし』の生ビールの新体験を提案していきます。生ビールとして非常に重要な飲食店様での接点においては、量に加え接点の質にもこだわり、瓶・ジョッキともにリニューアルを実施し 『沁みわたるのどごし』を訴求します。プロモーションにおいては『沁みわたるのどごし』の体験につながる店頭プロモーションを展開していきます。加えて『2026年明治安田Jリーグ百年構想リーグ』のトップパートナー契約を締結しました。Jリーグ様とタッグを組んで、日本のサッカーと日本の生ビールの力で日本全国の皆様に笑顔をお届けしていきます。またJリーグ各クラブとそのサポーターに寄り添った、共同でのキャンペーンやオリジナル商品を今後展開していく予定です。ご期待下さい。

新TV-CMはこの後ご紹介になりますが、 『沁みわたるのどごし』を新たなメッセージとして訴求し、強力な新キャストをお迎えし、2月から4月にかけて10,000GRPを投下し、広くリーチを図っていきます。『サントリー生ビール』新TV-CMに、ぜひご期待ください。ありがとうございました」

河合さんが酒類CM初出演＆「サントリー生ビール」新メッセンジャーに就任！そして、ゲストMCは「シソンヌ」のお二人？！その経緯とは…？

ブランド戦略説明の後、場面は一転し、「シソンヌ」のじろうさん・長谷川さんがステージに登場しました。長谷川さんが「なんで俺らがMCなのか…と疑問に感じる方もいるかもしれないですが、聞いたところによると、新メッセンジャーの河合優実さんが我々のコントのファンらしいんですよ！噂によりますと、なんと、演技の参考にしてくれているという情報もあったりして」と、今回ゲストMCを務めることになった経緯をお話しました。

続いて、2026年2月16日（月）から全国で順次オンエア予定の新TV-CM「沁みわたる青」篇が初お披露目されました。その後、長谷川さんの呼び込みで新メッセンジャーの河合さんがステージに登場しました。河合さんは「『サントリー生ビール』の新メッセンジャーを務めさせていただきます、河合優実です。本日はよろしくお願いします」と挨拶をすると、長谷川さんは「聞いたところによると河合さんが我々のファンでコントが好きと聞いたのですが」と聞くと、河合さんは「本当です！私が好きだからと声をかけてくれたようで。今日来ていただいてうれしいです」とコメントすると、「シソンヌ」のお二人は大喜びの様子でした。

その後は、河合さんに新メッセンジャー就任についてお伺いしました。「とても嬉しく思っていますし、ビールが大好きなので、素直に嬉しいという気持ちと、あとリニューアルした新しい商品なので、その看板を背負っているという緊張感も感じています」とコメント。それに対し、長谷川さんが「責任重大ですよね。看板を背負うって、なかなかないことだしね」とコメント。長谷川さんより「酒類のCM出演は“初”なんですよね。撮影はどうでしたか？」と話を振られると、河合さんは「ご覧いただいたように、すごく素敵なロケーションでシンプルにビールを飲むというシチュエーションだったんですが、今回はフィルムで撮影したんです。なかなかできない体験でしたし、すごく素敵な映像に仕上がっていてうれしいですね」とコメントしました。それを受けて、長谷川さんより「新TV-CMを見ていると生ビールが飲みたい気持ちが高まりますが、今回のコピー『沁みわたるのどごし』を表現するために意識したことがありますか？」と質問すると、河合さんは「じろうさんだったら、どう表現されます？」とまさかの逆質問。じろうさんは「沁みわたるー、のどごしー！」と大声でボケると、長谷川さんは「なんでも大声を出せばいいってもんじゃないだろう！」とツッコミつつ、「『沁みわたるのどごし』、ついつい口にしちゃいますが気になるワードですよね。『沁みわたる』、『のどごし』もそれぞれイメージつきますが、『沁みわたるのどごし』ってどういうことなんでしょう？」と河合さんに聞きました。すると、河合さんは「今回、リニューアル前の商品も飲んだのですが、やっぱりすっきり爽快感というところは残しながらも、飲みごたえを感じるような、その2つが合わさったような味わいをすごく感じましたね」と説明しました。

その後、長谷川さんより「新TV-CMだと、家の中で『サントリー生ビール』を楽しんでいましたけど、普段は家飲み派？外飲み派？どっちなんですか？」と聞かれると、河合さんは「家飲み派ですね。外で飲むのも好きなんですけど、ビールは家で飲むことが多いですね。家でプシュッと空けるのが一番好きなんです」と答えると、長谷川さんは「そういう時は、何かしながら飲んでいるのですか？」と聞くと、「何もしないで、ただ飲むだけですね。おつまみもなく、ビールだけ」と、本当にビールが好きなのが分かるコメントをしました。

CMソング「上を向いて歩こう」を担当！スペシャルゲストに歌手の斉藤和義さんが登場。斉藤さん「オリジナルをリスペクトしつつ、自分風のアレンジで歌いました」

河合さんと「シソンヌ」のお二人のトークも盛り上がったところで長谷川さんから「今日はなんと！スペシャルなゲストの方がこの会場に駆けつけてくれました！CMソングを担当したあの方です！」と紹介すると、歌手の斉藤和義さんがステージに登場。斉藤さんより「今回、『サントリー生ビール』の新TV-CMで、CMソング『上を向いて歩こう』を担当させていただきました斉藤和義です。今日はよろしくお願いします」と挨拶した後、河合さん、斉藤さん、「シソンヌ」のお二人でさらにトークを展開しました。

長谷川さんより「今回の新TV-CMでは、斉藤さんが歌った名曲『上を向いて歩こう』が使用されましたが、企画を聞いた際のお気持ちや歌唱でのこだわりを教えてください」と質問すると、斉藤さんは「これはもう本当に世界中で大ヒットした超名曲なので、坂本九さんには到底及ばないというのは初めからあったので、自分なりに自分風なアレンジで歌わせてもらおうと思いました」と名曲へのリスペクトを感じさせるコメントをしました。長谷川さんが「河合さんも、2月6日（金）から放送されている新TV-CM『はじまりの青』篇では『上を向いて歩こう』を口ずさむシーンが印象的でしたが、実際に歌ってみてどうでしたか？」と聞くと、河合さんは「CMで歌うとなると、そのまま撮りながら歌うのが緊張したんですけど、歌の力を借りて楽しみながら撮影しました」とコメントしました。それを受けて、長谷川さんが「斉藤さん、先ほど発表された新TV-CMをご覧になっていかがですか？」と振ると、斉藤さんは「いや、もう嬉しいです。俺の歌に河合さんが映ってる、イエーイ！って感じです」と嬉しそうにコメントしました。

長谷川さんは「ちなみに、『沁みわたるのどごし』の『サントリー生ビール』は“グッと飲みごたえがあるのに飲みやすく”、心と身体に爽快感が沁みわたるような味わいが特徴ですが、ご自身が思う“よくこう見られがちだけど、実は○○なんです”という一面があれば教えてください。」と質問すると、河合さんは「しっかりしていそうで、かなりポンコツですね。忘れ物が多かったり、眼鏡をよくなくすんです」と意外な回答が。それには斉藤さんもシソンヌのお二人もビックリです。一方、斉藤さんは「よく緊張するんですか？とかボーっとしていると言われるんですが、今もちゃんと緊張していますし、意外と一生懸命やっています」と回答するなど、河合さん、斉藤さんの意外な一面の垣間見ることができました。

リニューアルした「サントリー生ビール」で乾杯！河合さん「スカッとした『沁みわたるのどごし』、爽やかですね」、斉藤さん「しっかりとしたのどごしで、おいしいです」

新TV-CMについてトークを繰り広げていたところ、長谷川さんが「ここまでずっと『サントリー生ビール』の話をしていたから、そろそろ飲みたくなってきませんか？ということで、お二人に『サントリー生ビール』をご用意させていただきました！」と発表すると、河合さんも斉藤さんも驚いた様子です。長谷川さんは「今回は、河合さんの初の酒類、もちろん初のビールCM出演のお祝いの意味も込めて、乾杯をしたいと思います！」と言うと、河合さんは「ありがとうございます」と大喜び。乾杯の準備をしている中、長谷川さんがお二人に、リニューアルして爽やかな青色になった「サントリー生ビール」の缶デザインについて尋ねると、河合さんは「この青がすごくキャッチーですね。並んでいたら手に取りたくなるような青だと思いました」と言うと、斉藤さんも「そうですね、爽やかですね。俺が持っていていいのかな？」とコメントしました。

乾杯の準備が整ったところで、河合さんの「初生ビールCM出演、新メッセンジャー！これから頑張ります！乾杯！！」の発声で、河合さん、斉藤さんで乾杯をしました。乾杯後、その味わいを聞くと、河合さんは「おいしいですね。スカッとした『沁みわたるのどごし』。爽やかですね」、斉藤さんは「おいしいです。しっかりとしたのどごしで。こんな時間から飲んでいいのかな」と言い、場を沸かせました。

河合さん、斉藤さんの生ビールにまつわる思い出は？料理好きな河合さん、“おつまみ生クッキング”に挑戦！

おいしく乾杯をしたところで、河合さん、斉藤さんの生ビールにまつわるエピソードについてフリップを使って聞きました。長谷川さんから「お二人とも生ビール好きということで、自身にとっての最高のビールとの思い出を教えてください」と振られると、河合さんは「“雪、サウナ、ビール”です。冬に新潟に遊びに行った際に、雪景色の中にサウナがあって、整い切ったところで飲むビールが最高においしかったです！」と言うと、斉藤さんもシソンヌのお二人も「それは羨ましい！」と大絶賛です。続いて斉藤さんは「“ツアーの最終日の打ち上げで飲むビール”ですね。毎年ツアーをやっていて、何十か所と全国回って、ツアーの最終日の打ち上げに飲むビールが、解放感があっておいしいですね」とコメントすると、河合さんも「私も舞台が全部終わった後に飲むビールはおいしかったです。体を使い切ったあとのビールは最高です」と斉藤さんのコメントに共感していました。続いて、長谷川さんが「続いては、もし過去の自分と『サントリー生ビール』で乾杯できるとしたら、いつの自分と乾杯したいですか？長く音楽界でトップランナーとして活躍されてきている斉藤さんにお伺いさせてください！」と問うと、斉藤さんは「“初ライブ”ですね。10代からバンドとかやっていたんですが、ソロになってオーディション的なライブに出た後の自分とですね」と回答。それに対し、河合さんは「自分の始まりの地点に会えるのはいいですね。私も会いたくなりました。もし、過去の自分に会ったら『そのまま行け！とにかく楽しみに行けよ』って言ってあげたいです」とコメントしました。河合さんには、「サントリー生ビール」の「沁みわたるのどごし」を存分に味わって、自分を労いたいと感じるような、頑張った、大変だった1日のエピソードをお伺いすると「“27時間移動”です。スイスに行くお仕事で、乗り継ぎがうまくいかなくて、とにかく大変でした。最後の方はビールのことばかり考えていました（笑）」と、なかなか体験できないエピソードを披露してくれました。

河合さん、斉藤さんの生ビールにまつわるエピソードを聞いていた長谷川さんは「聞いたところによると、河合さんはお料理が大好きということで、そんな料理好きな河合さんにとって、お待ちかねのコーナーです。題して、「サントリー生ビール」に合うおつまみを作ろう！生クッキングー！！」と発表すると、河合さんは「皆さんの前で料理をしたことがないので、緊張しかないです」と言いますが、実際に料理を始めてみると、見事な手つきで、てきぱきと仕上げていきます。長谷川さんから「おつまみを作る時の定番メニューってあるんですか？」と聞かれると、河合さんは「おつまみ単体というより、ごはんと一緒にお酒を飲むことが多いですね。和よりちょっとイタリアンが多いかも。カプレーゼとか、ちょっといいチーズを買って、という感じですね」と話しているうちに「青ネギ塩だれチキン」が完成しました。『サントリー生ビール』と一緒に食べた斉藤さんは「おいしいですよ、ごま油がポイントですね」と、おいしそうに食べていました。

河合さん、人生初のビールサーバー注ぎにチャレンジ！じろうさん「沁みわたるー、のどごしー！最高においしいです」

河合さんが作ったおつまみとともにおいしそうに『サントリー生ビール』を飲んでいる斉藤さんを見て、長谷川さんが「ますます『サントリー生ビール』が飲みたくなったと思いますので、本日はこちらをご用意させていただきました！」というとステージの袖からビールサーバーが登場しました。驚いている河合さん、斉藤さんを見つつ、長谷川さんが「河合さんにビールサーバー注ぎに挑戦してもらいます。ビールサーバーで注ぐのは初と聞いていますが！」と言うと、河合さんは「そうなんです、ビールサーバーで注ぐのは人生初です！」と言いつつも、手際よくおいしそうに注いでいきます。出来上がったビールを一口飲んだじろうさんに感想を聞くと、「沁みわたるー、のどごしー！」と、また大声で叫び、会場を沸かせました。おいしそうに「サントリー生ビール」を飲むじろうさんを見て河合さんは「最高ですね。私もビールサーバーで注がれたものも、飲みたくなりました」とコメントしたところで、河合さん、斉藤さん、今度はシソンヌのお二人も交えて乾杯となりました。河合さんの「全国の生ビール好きの皆さんに、『サントリー生ビール』が沁みわたりますように！」の発声で、ゲスト4人で乾杯。河合さんは「最高ですね。ビールを飲んでいる実感と爽やかさ、満足感がすごく高いです」と言うと、斉藤さんも「おいしいですね。昨日も家で飲んだのですが、本当においしいと思います」とコメント。長谷川さんは、待ちに待った「サントリー生ビール」に「やっと飲めました。皆さんが言う爽快感が飲んだらすごくわかりました。飲みごたえがグッとくるのに、その後気持ちよく入っていく感じがたまらないですね」とおいしさに感動した様子でコメントしました。

最後に、全国の生ビール好きの皆さんへ、河合さん、斉藤さんよりメッセージをもらいました。斉藤さんは『サントリー生ビール』は本当においしいので、これからますます暖かくなる季節に、ぜひ飲んでください」、河合さんは「新メッセンジャーをやらせていただきまして、『サントリー生ビール』より一層盛り上げていけるように頑張りたいと思います。『沁みわたるのどごし』と今日何度も出てきたワードがどんなものか皆さんに確かめてもらいたいなと思います。お願いします！」とコメントをしてイベントを締めくくりました。

開催概要

名 称 ： サントリー（株）「サントリー生ビール」 新CM発表会

日 時 ： 2026年2月10日（火）11：00～12：05

登壇者 ： サントリー株式会社 執行役員 マーケティング本部副本部長 兼 ビール・RTD部長 塚原大輔

ゲスト ： 河合優実さん、斉藤和義さん、「シソンヌ」じろうさん、長谷川忍さん