≪第4回全国いちご選手権≫野菜ソムリエが選んだ、おいしい「いちご」NO.１が決定！栃木県真岡市『とちあいか』”まりちゃんちのいちご畑”が日本一に輝く！

一般社団法人日本野菜ソムリエ協会（所在地：東京都渋谷区、代表理事：福井栄治）は、2026年2月4日・6日に、野菜ソムリエが選ぶ、もっともおいしい『いちご』NO.1を決定する「第４回 全国いちご選手権」（以下、本選手権）を開催しました。昨年のエントリー数375品を50品以上上回る、過去最高の『432品』が全国各地から集まり、東京・大阪の2会場で評価いたしました。評価員である野菜ソムリエが産地や品種、生産者などの情報をすべて伏せて食味。そのおいしさを審査し、もっともおいしい「いちご」を決定しました。審査の結果、「第４回全国いちご選手権」の最高金賞は栃木県真岡市『とちあいか』まりちゃんちのいちご畑に輝きました。第1回目より埼玉県が3連覇となっていた中、ついに4回目にして、いちご王国栃木県 とちあいかが日本一に輝きました。奈良県、三重県、埼玉県、兵庫県も上位受賞となりました。

■非常にレベルの高い品評会へ

天候が悪条件の中、甘味だけでなく酸味がしっかりある品も多くレベルの高い品評会となりました。かたさ、果汁の多さは様々で個性的ないちごもあり、好みにあわせて品種やブランドを選ぶ時代が到来したように感じます。今回より部門賞を設けより多くのいちごに賞を授与し品評しました。

■全国いちご選手権について

日本野菜ソムリエ協会では、「クリスマスいちご選手権」「全国いちご選手権」「夏いちご選手権」として全国各地から集まった『いちご』の品評会を実施しています。『いちご』は収穫時期が冬から初夏にかけてと長く、多くのいちご生産者からのご要望に応え、時期を分けて３回開催しています。

結果一覧[表: https://prtimes.jp/data/corp/110263/table/149_1_8ae871d4282195285889b8beaac9ab2d.jpg?v=202602101051 ]

・入賞：とちひめ／野口英雄（栃木県真岡市）

・入賞：古都華／TARKEY'S FARM / 米嶋農園（奈良県明日香村）

・入賞：まりひめ／ピヨにゃんファーム（和歌山県和歌山市）

・入賞：有機いちご／arrows farming（兵庫県三田市）

・入賞：odamaki農園の特栽培いちご（古都華）／odamaki農園（奈良県桜井市箸中）

・入賞：とちおとめ／ひとみいちご農園（栃木県芳賀郡芳賀町）

・入賞：よつぼし／いちご園ボンガーデン（滋賀県近江八幡市）

・入賞：うた乃／株式会社くろべえ（三重県松阪市立田町）

・入賞：やよいひめ／あすかファーム（群馬県前橋市）

・入賞：古都華／Rame's Farm（奈良県天理市）

・入賞：コットンベリー／いちご専門中村農園（奈良県奈良市）

・入賞：とちあいか／川上 安壽（栃木県佐野市）

・入賞：よつぼし／IchigoLab＿Izumisano（大阪府泉佐野市）

・入賞：いちあまいちご／合同会社みえの森苺園（三重県津市）

・入賞：あまえくぼ／イチゴハウスフルーミング（滋賀県近江八幡市）

・入賞：古都姫／株式会社岩井農園（奈良県奈良市）

・入賞：古都のきらめき 古都華／Lip幸せいちご園（奈良県五條市）

・入賞：とちあいか／Merry Berry Farm 大根田農園（栃木県真岡市）

・入賞：とちあいか ／Merry Berry Farm 沖農園（栃木県真岡市）

・入賞：べにたま／Angelina berrys farm（埼玉県深谷市）

・入賞：あまりん／高橋義幸（埼玉県本庄市）

・入賞：かなこまち／AISO FARM（神奈川県平塚市）

・入賞：あまりんミネラル王国／松本苺園（埼玉県久喜市）

・入賞：特選あまりん／小谷野果樹園（埼玉県飯能市）

・入賞：特選かおりん／小谷野果樹園（埼玉県飯能市）

・入賞：べにたま／北川辺いちご部 橋本 光男（埼玉県加須市）

・入賞：あまりん／いちご畑花園（埼玉県深谷市）

・入賞：彩のあまりん／木村農園（埼玉県深谷市）

・入賞：あまりん／コーンベリーファーム（埼玉県深谷市）

・入賞：ロイヤルクイーン／守田和史（愛知県豊橋市）

・入賞：あまりん／安藤農園（埼玉県深谷市）

・入賞：あまりん／JA南彩 苺共販部会（埼玉県久喜市）

・入賞：かおりん／ウィンヒルファーム（埼玉県北葛飾郡杉戸町）

・入賞：かおりん／Angelina berrys farm（埼玉県深谷市）

・入賞：あまりん／木村農園（埼玉県久喜市）

・入賞：べにたま／戸塚農園（埼玉県上里町）

・入賞：あまりん-K-／いちご畑花園（埼玉県深谷市）

・入賞：あまりん～極～／久米原農園（埼玉県本庄市）

・入賞：べにたま／横山農園（埼玉県北本市）

・入賞：苺屋傳兵衛の”完熟あまりん”／苺屋傳兵衛（埼玉県さいたま市）

・入賞：あまりん／いちご畑ハルノヒ（埼玉県秩父郡小鹿野町）

≪最高金賞≫とちあいか／まりちゃんちのいちご畑（栃木県真岡市）

＜評価員のコメント＞

・香りがすばらしく強い「芳醇」なのにフレッシュな後味でした。甘さと同時に感じる香りの鼻抜けがすばらしい

・この大きさでヘタ近くまで甘いことに驚きました。香りもあり食感もやわらかすぎないのに口の中でとろけ、満足度が高いです

・濃い甘みに驚きました。そして香りも強い！これはもっと食べたい！衝撃です。気候変動により多くの皆様が味を乗せることに苦労されているなかでこれほど味わいの強いいちごを作られるのはすごいことです

＜生産者のこだわりポイント＞

お客様の『おいしい』の一言を励みと喜びに完熟いちごを届けます。

＜お問い合わせ＞

JAはが野 井頭フレッシュ直売所（あぐ里っ娘）

≪金賞≫とちあいか／黒川いちご園（栃木県小山市）≪金賞≫ とちあいか／黒川いちご園（栃木県小山市）

＜評価員のコメント＞

・緻密ながらもなめらかな食べ心地、甘さが上品で優しい。立派な一粒！！

・切った瞬間中まで果汁があふれて食べると口いっぱいに広がりとても印象的。もうひとつ食べたくなるおいしさです

＜生産者のこだわりポイント＞

廃菌床や米ぬかなどの有機肥料を土壌まるごと発酵させたアミノ酸の豊富な土で栽培しています。定植後は天敵昆虫や有用菌類を活用し、化学肥料や化学農薬をほとんど使いません。

＜お問い合わせ＞

https://4115.base.shop/

≪金賞≫ 髭のよつぼし／小さな農園 髭苺（三重県松阪市）≪金賞≫ 髭のよつぼし／小さな農園 髭苺（三重県松阪市）

＜評価員のコメント＞

・甘味が抜群。大きさがあるので味はどうかなと思ったが、とにかく甘くてびっくり。色合いも綺麗に全体的に真っ赤で育てるのに苦労があったことと思います。愛を感じます

・甘味酸味のバランスが良いです。すべてにおいて満足させてくれるいちご。ぜひ購入したいです

＜生産者のこだわりポイント＞

髭苺は、『美味しい苺は当たり前、赤ちゃんからお年寄りまで安心して食べれる苺』をモットーに丁寧に育てています。また、栽培環境を徹底的に管理し、土作りでは複数の菌や乳酸菌の力を借り活き活きとした苺を育てています。苺本来の強さを引き出し現在は実がなってから農薬散布をせず育てているので安心して食べて下さい。

≪金賞≫古都華 ゆりかーご／株式会社岩井農園（奈良県奈良市）≪金賞≫古都華 ゆりかーご／株式会社岩井農園（奈良県奈良市）

＜評価員のコメント＞

・ツヤ、ハリ、味の濃さがとても印象的。しっかりした果肉で流通にも向いていそう

・大粒の外観の期待を裏切らないジューシーさでした。甘味のバランスが好みで果汁が味わえるいちご

＜生産者のこだわりポイント＞

奈良の人気スイーツ店や、かき氷の名店からも指名される「岩井農園の古都華」。一粒一粒に凝縮された濃厚な甘みと、際立つ芳醇な香りは、一度食べたら忘れられないと評判です。プロをうならせる最高品質の苺を、ぜひ皆様の五感で味わってください。奈良の風土が育んだ、至極の輝きをお届けします。

＜お問い合わせ＞

https://www.instagram.com/iwainouen/

≪金賞≫ とちおとめ／YKファーム（栃木県真岡市）≪金賞≫ とちおとめ／YKファーム（栃木県真岡市）

＜評価員のコメント＞

・一度食べたら忘れられない深みのある強い甘み！とろんとした果肉も相まってジャムのように完成された逸品！

・まろやかな甘味にはじけるような酸味がきいていて頬張るとさわやかな味わいが広がります。表面のプチプチ感も楽しい食感でした

＜生産者のこだわりポイント＞

お客様の健康を最優先し、有機肥料と微生物をふんだんに使用し、減農薬に努めております。甘味・酸味・旨味・コクを重視した栽培をしております。実が出来てからは、お客様の健康を重視して、出来る限り農薬を使わず（有機や微生物の酵素などで対応）、栽培しております。

≪金賞≫ あまりん RARE／戸塚農園（埼玉県上里町）≪金賞≫ あまりん RARE／戸塚農園（埼玉県上里町）

＜評価員のコメント＞

・口に入れた瞬間、大好き！！と言いたくなる味わい、酸味は控えめだけど甘ったるさがなく、ナチュラルなストレートな甘さが万人受け間違いないと感じます。立派な質感に贈答品として最適ですね

・果肉が柔らかく口の中に入れるとスッと消えるのに濃厚な甘さが余韻とともに残る印象的ないちごでした。華やかな香りと楽しさを持ち合わせた、まさに特別ないちごです

＜生産者のこだわりポイント＞

あまりんの本領が発揮されるよう環境制御に徹底的にこだわり、じっくり完熟させております。旨味が凝縮するといわれている早朝に収獲した中から選抜したレアなあまりんをお召し上がりください。

＜お問い合わせ＞

https://www.tzfarm.jp/

≪金賞≫ 彩のあまりん／株式会社 矢島農園（埼玉県本庄市）

≪金賞≫ 彩のあまりん／株式会社 矢島農園（埼玉県本庄市）

＜評価員のコメント＞

・”こんなにも味の濃いいちごは初めて”というくらい甘みと共に味が濃く、かみしめてしまう程美味でした。しっかりした甘味とうま味、香りが口いっぱいに広がりました

・印象に残るくらいの濃厚で蜜のような甘み、豊かさが別格！ふくよかで奥行きを感じる甘み

＜生産者のこだわりポイント＞

矢島農園のあまりんは、土耕栽培にこだわり、厳選した有機肥料を使い、甘味、酸味のバランスのとれた、あまりんを栽培しています。また埼玉県で１番早くあまりんの可能性を信じて、作付面積を拡大して来た農園です。今の栽培面積は15000平方メートルになりました。

＜お問い合わせ＞

https://yajima-f.com/

≪部門賞≫

野菜ソムリエの評価による「インプレッション部門」「甘味部門」「香り部門」の3部門を増設しました。インプレッション部門は、色やサイズなど含め、出品青果物の中で、最も印象に残ったいちご。

甘味部門は、出品青果物の中で、最も甘いと感じられたいちご。香り部門は、出品青果物の中で、最も香り高いと感じられたいちごを評価員が選び票がもっとも多く集まったいちごへ各賞が贈られます。

■インプレッション部門 優秀賞

・あまりん ～煌～/久米原農園 七代目 久米原 恒夫（埼玉県産本庄市）

■甘味部門 優秀賞

・古都姫/いちご専門中村農園（奈良県奈良市）

・あまりん/ベリーベリーベリー（埼玉県加須市）

・かおりん/農事組合法人五十嵐苺園（埼玉県本庄市）

・彩のあまりん/杉山苺園（埼玉県児玉郡上里町）

■香り部門 優秀賞

・AZ STRAWBERRY／株式会社 AZ STRAWBERRY（三重県松阪市）

評価を努めた評価員の声

今年の全国いちご選手権の傾向（総評）

●野菜ソムリエプロ 村上 みよ子さん

どのいちごも色つやが良く大切に育てられたことが良く分かる品質の良さを感じました。その中で甲乙をつけていくことは困難を極めました。生産者の方々のご苦労を感じながら感謝しつつ評価させていただきました。

●野菜ソムリエ 杵渕 拓海さん

今年は寒さも厳しく雨も降らない悪条件の中、これだけ高レベルないちごが揃ったことに驚きです。今回も評価が迷う激戦でした。

●野菜ソムリエプロ 宮坂 敏史さん

どのいちごもレベルが高く、どれをとっても生産者様の「汗の結晶」と感じました。

その中で今回は甘みと酸味のバランスが絶妙なものが多く、苦心した生産者の光景が目に浮かびました。

●野菜ソムリエ 兼子 靖子さん

１つとして同じ味がなく、地域性や気候風土、生産者様の創意工夫といちご愛、いちごの味わいと果実の美味しさ、存在感に感動しまくって参加させていただきました。

第4回全国いちご選手権（東京会場 ホテルメトロポリタン）第4回全国いちご選手権（大阪会場 ホテル阪神大阪）

審査概要

■開 催 日 ：2026年2月4日（水）、6日（金）

■会 場：

【東京会場】

2月4日（水）ホテルメトロポリタン

〒171-8505 東京都豊島区西池袋1-6-1 3F『カシオペア』

https://ikebukuro.metropolitan.jp/access/

2月6日（金）豊洲市場（青果棟）

〒135-0061 東京都江東区豊洲6-5-1 青果棟 2F会議室

https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/info/0

【大阪会場】

2月4日（水）6日（金）ホテル阪神大阪 12時～14時

ホテル阪神大阪 10F

〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島5丁目6番16号

https://www.hankyu-hotel.com/hotel/hs/hanshin/access

■評 価 員 ：

【東京】野菜ソムリエ資格保持者 120名

【大阪】野菜ソムリエ資格保持者 121名

■審査方法：商品情報非公開での食味評価

■表彰内容：最高金賞１品／金賞６品／銀賞８品／銅賞８品／入賞41品

インプレッション部門１品／甘味部門４品／香り部門１品

■特設HP ：https://www.vege-fru.com/event/summit/2026/feb/

大阪会場 評価風景東京会場 評価風景（豊洲市場）第4回全国いちご選手権 エントリー432品【全国青果物選手権とは】

全国青果物選手権は、野菜・果物のプロである「野菜ソムリエ」が最もおいしい野菜・果物を選ぶ品評会です。価値あるおいしい青果物を評価し、広く世の中に発信することで、生産者を応援し、日本の農業の活性化に寄与することを目的としています。受賞することで、認知度が上がり販路拡大や売上UP売上につながります。評価員である野菜ソムリエからのフィードバックが届き、今後の開発などに生かすことができます。

URL：https://www.vege-fru.com/event/seika/

「野菜ソムリエ」とは

野菜・果物の知識を身につけ、その魅力や価値を社会に広めることができるスペシャリストです。「野菜ソムリエ」の使命は、生産者と生活者の架け橋となること。現在、キャリアアップ・キャリアチェンジや、自分だけでなく家族や友人の健康に生かすため、さらには社会貢献を目指す多くの方々が挑戦しています。（累計受講生数72,091名※2025年3月末時点）

【運営団体】 一般社団法人 日本野菜ソムリエ協会

創立：2001年8月7日

代表理事：福井 栄治

所在地：東京都渋谷区南平台町15-10 MAC渋谷ビル６F

事業：野菜ソムリエの資格提供と育成、各種講座やコンテンツの企画開発・提供

ホームページ：https://www.vege-fru.com

お問い合わせ：03-6278-8456 summit@vege-fru.com