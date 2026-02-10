スタスタApps、アプリ内チャットボットのUIとFAQ導線を改善し、最新機能の質問にも対応
スタディスタジオ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：鈴木孝一）が運営する英検(R)学習支援Webアプリ「スタスタApps」は、アプリ内チャットボット「スタスタAppsアシスタント」をリニューアルしました。2026年2月10日より提供開始します。
今回のリニューアルでは、（１）見た目（UI）の改善、（２）よくある質問の選択肢を拡充し“知りたいことにすぐたどり着ける”導線へ改善、（３）新機能や変更情報に対応できるよう内部プロンプトを随時更新し、常に最新の機能について質問できる状態を目指す、という3点を中心にアップデートしました。
▼スタスタApps
https://apps.studystudio.jp/
※画面右下のチャットバブルから「スタスタAppsアシスタント」をご利用いただけます。
【１】背景：公開後の利用実績と、導線改善の必要性
「スタスタAppsアシスタント」は2025年6月13日の公開以降、1,827名にご利用いただきました。
ユーザーからの累計メッセージ数は4,102回、同数のAI返信を行っており、学習中の疑問や使い方の確認など、日常的な相談窓口として利用されています。
一方で、ユーザーが知りたい内容は多岐にわたり、初回利用時に「何を聞けばよいか分からない」「最短で答えにたどり着きたい」といったニーズも生まれやすいことから、今回、UIとFAQ導線を中心にリニューアルしました。
【２】リニューアル内容１.：見た目（UI）を改善
チャットボットの表示や導線を見直し、学習中でも使いやすいUIに改善しました。
画面右下のバブルからチャットが開けます
チャットが開き、AIアシスタントに質問ができます
【３】リニューアル内容２.：「よくある質問」を選択肢に拡充し、最短で答えへ
チャット入力だけでなく、よくある質問を選択肢として表示することで、知りたいことにすぐたどり着けるようにしました。
選択肢の例
- どんな機能がある？
- バグがある
- 開発者と話したい
- 作ってほしい機能がある
- 次は絶対合格したい
- 試験日程を教えて
- 合否判定の精度は？
※「バグがある」はチャット内での案内を基本とし、必要に応じて公式LINE等の案内を行います。
※「開発者と話したい」は、公式LINEや開発者のX（旧Twitter）等の窓口をご案内します（本リリース内でのリンク掲載は省略）。
よくある質問はワンタップで入力可能
AIが即座に返信してくれます
【４】リニューアル内容３.：新機能・変更情報に追随できるよう、内部プロンプトを随時更新
スタスタAppsは、解答速報〈自己採点シート〉、過去問 自動採点、ライティングAI採点、WPM計測テストなど、学習支援機能を継続的にアップデートしています。
それに伴い「スタスタAppsアシスタント」も、新機能や変更情報に対応できるよう、内部プロンプトを随時更新し、常に最新の機能について質問できる状態を維持できるよう改善しています。
【５】利用方法
スタスタApps（ https://apps.studystudio.jp/ (https://apps.studystudio.jp/)）にアクセスし、画面右下のチャットバブルからご利用ください。
ゲスト／無料会員／Plus会員（課金・クーポン含む）いずれも利用可能です。
会社概要
会社名：スタディスタジオ株式会社
代表者：代表取締役 鈴木孝一
所在地：東京都渋谷区道玄坂 1-16-6 二葉ビル 8B
事業内容：オンライン英検専門塾「スタスタLIVE英検」運営／学習支援アプリ開発
URL：https://apps.studystudio.jp/company
