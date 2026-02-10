決裁者マッチング支援のオンリーストーリー、業界1社限定で支援する最上位プラン「VIPプラン」を新たに提供開始！ 株式会社コミクス様が第一号のお客様に！
株式会社オンリーストーリー（本社：東京都、代表取締役：平野 哲也）は、設立12周年を迎えるにあたり、代表平野が直接管轄し、業界1社限定で集中的な支援を行う最上位プラン「VIPプラン」を新たに提供開始いたしました。
詳細：
https://enicxo-vip.onlystory.co.jp/
また「VIPプラン」の第一号として、株式会社コミクス様にご契約いただきました。
■ VIPプランリリースの背景
オンリーストーリーは2026年2月より13期目を迎えるにあたり、サービスメニューをリニューアルいたしました。
具体的には、お客様のニーズや予算に合わせ、ライト・ベーシック・プレミアムの3段階のプラン構成となります。
プランによって、テックタッチ・ロータッチ・ハイタッチの3段階で支援いたします。
VIPプランでは、オンリーストーリーがこれまでに蓄積してきたネットワークや知見を総動員し、代表平野を中心としたチームが徹底的に支援いたします。
■VIPプランとは
3つの柱
１. 戦略（Brain）：代表・平野による戦略設計支援
代表の平野が、定例ミーティングを通じて直接関与します。
単なる相談対応ではなく、オンリーストーリーの持つリソースを前提に、
- どのターゲットにアプローチするか
- どの支援メニューを活用するか
といった、経営判断に近い視点で戦略や戦術設計を支援します。
２. 戦術（Weapon）：月額以上の実行リソース提供
VIPプランでは、月額金額分以上の役務を1社1社のニーズや商材に合わせ、
オーダーメイドで設計・提供いたします。
戦略設計にとどまらず、決裁者アプローチや企画実行など、実行フェーズまでを含めた支援を行うことで、成果創出までのスピードを高めます。
＜役務例＞＊下記はあくまで一例でございます。
・経営者会開催代行:コミュニティマーケ
・経営者BARスポンサー
・SNS投稿＋メルマガ配信
・プラットフォーム送信代行
・平野の1か月のMTG企業リスト共有サービス
・経営者向け手書き手紙送付代行
・取締役川角による、貴社ターゲット企業への御用聞き代行
３. 特権（Moat）：業界1社限定の支援体制
VIPプランは商材ごとに各業界1社限定に絞ります。
具体的には、商材を1つご選定いただき、選定した商材と同ジャンルの商材はVIPプランとしてはとりません。
＊例：テレアポを通した営業支援会社様の場合、営業支援という大分類で1社ではなく、テレアポ支援という商材毎で1社。
■VIPプラン導入が適しているタイミング
VIPプランは、以下のような経営フェーズにある企業様に適しています。
- 新規事業を一気に垂直立ち上げしたいとき
- 決算対策として、黒字予算を来期の売上につなげたいとき
- 競合と差をつけたい時
- M&Aにおける買い手・売り手先探しを本格的に探索したいとき
■ 第一号導入企業様の声
株式会社コミクス
サイト：https://www.comix.co.jp/
代表取締役社長 鈴木 章裕様
代表鈴木様とのZoom30分オンラインMTG日時調整リンク： https://kyozon.eeasy.jp/suzuki/online
※上記の日時調整URLからご都合の良い日時をご指定いただけましたら、オンリーストーリーの効果的な活用方法を代表の鈴木様より直接伝授していただけます。
▼事業内容：
株式会社コミクスは、SaaS事業者向けの総合支援カンパニーで、企業のDX推進を「人」と「ITサービス」で支援します（kyozonによるSaaS事業者支援）。
主な事業は、SaaS事業者の売上拡大を支援するプラットフォーム（kyozon：成果報酬型のリード獲得や多数のSaaS取引ネットワーク）、デジタルマーケ領域のプロ人材斡旋サービス「デジパラ」（15万人のプロ人材DBからの即時マッチング）、生成AIを活用した生産性向上支援、営業顧問・営業支援ツールの提供、ならびに展示会やサミットなどのイベント企画運営です。
「SaaSの売上拡大」「生成AIによる業務改革」「プロ人材の供給」「営業支援」と「イベントによるネットワーキング」を柱に、実務と技術を組み合わせて企業の成長を支援する会社です。
競合優位性と差別化要素のあるB2Bサービスの売上拡大支援：支援実績 123社（2026年1月31日現在）
各種生成AIを活用した生産性向上支援：支援実績 270社以上（2026年1月31日現在）
BtoB事業者支援実績1,438社（2025年12月26日現在）
プロ人材15万人DBで即戦力確保（DB規模：15万人）
▼ご契約の背景：
株式会社コミクス 代表取締役社長 鈴木 章裕様のコメント
オンリーストーリーの施策は、机上の理想論ではなく「現場で汗をかいた証拠」が全面に出ています。何度も根気よく顧客ヒアリングを徹底されており、実地で何度も壊しては作り直したリード提供から受注までの緻密なシナリオ設計、マーケと営業が同じテーブルで泥臭く議論して出した言葉──それらが粗削りな形でそのまま表現に反映されています。言葉は飾り気がなく、顧客の小さな不満や本音を掬い上げて血の通った語りに仕立てており、聴く側の胸を自然に動かす。予算や効率だけでは割り切れない“人に寄り添う泥臭い覚悟”が伝わり、結果として信頼と行動を引き出す、本物の現場力が見える仕事です。
もちろん結果としても素晴らしく、直近1年でオンリーストーリーに500万円程度投資し、4,000万円以上の新規受注を実現しており、投資対効果（ROAS8倍）という高い実績となっており、弊社の成長に欠かすことができない重大施策の1つとなっております。
■今後の展望
オンリーストーリーでは、今後も経営者様の課題をもとに、それを解決しうる様々な事業開発を行い、VIPプランのサービスラインナップ充実を図るとともに、お客様満足度向上につなげてまいります。
弊社サービスやVIPプランにご興味がある方は下記よりご設定いただけますと幸いです。
代表平野が直接対応させていただきます。
代表平野の日程調整リンク：https://timerex.net/s/ChiraCEO/32b0e98a
■株式会社オンリーストーリーとは
オンリーストーリーは『つながりを通した、経営課題解決』支援の会社です。『国内最大規模の決裁者マッチングプラットフォームの運営』『決裁者向けマーケティングを基軸としたBtoB営業の総合支援』を得意とし、下記のような特徴を持っています。
・決裁者マッチング、決裁者向けマーケティング一筋約11年の実績。
・審査通過率6割。国内最大規模の、決裁者マッチングプラットフォームを運営。
・"BtoB営業の総合商社"として、多数マーケティング施策を保有。施策途中でのスイッチも可能。
・独自のヒアリング体制により、弊社だけが保有する購買検討案件や、決裁者の深いニーズ情報を保有。
・"経営者BAR"や経営層向けのイベント等、オフライン会を週一以上のペースで運営。
〈無料お試しマッチング〉
従業員数10名以上の企業の執行役員以上の方に向けて、代表による決裁者マッチングを無料で体験いただけるキャンペーンを実施しております。
ご興味がある方は、下記よりご設定いただけますと幸いです。
代表平野の日程調整リンク：https://timerex.net/s/ChiraCEO/32b0e98a
■株式会社オンリーストーリー 会社概要
社名 ：株式会社オンリーストーリー
設立 ：2014年2月14日
代表者：代表取締役社長 平野哲也
所在地：〒107‐0052 東京都港区赤坂一丁目14番14号第35 興和ビル515
事業内容：決裁者マッチングプラットフォーム「チラCEO」「ONLY STORY」の運営
会社HP：https://onlystory.co.jp/
▼受賞・表彰
2019年度 GOOD DESIGN（グッドデザイン賞）受賞「日本初のビジネスモデル [チラCEO]」
2020・21年版 日本における「働きがいのある会社」ランキング 小規模部門入賞
2023年版「働きがいのある会社」認定
第15回 ASPIC IoT・AI・クラウドアワード 2021｜基幹業務系ASP・SaaS部門・ニュービジネスモデル賞
『日本サブスクリプションビジネス大賞2021』企業向け（BtoB）部門 シルバー賞
▼出演・掲載
・NHK クローズアップ現代＋
https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4432/index.html
・フジテレビ Live News α
https://www.fnn.jp/articles/-/235837