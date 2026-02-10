着るお守り「Inori」が″現実接続型AIモデル″「愛峰マリア」を起用した大型ビジョン広告が″渋谷″と″上野″にて放映中

株式会社イトハ

株式会社イトハ（本社：東京都江戸川区、代表取締役：長谷川 圭太）は、当社が展開する"現実接続型AIモデル"「愛峰マリア（AImine MarIA）」を公式アンバサダーに起用したアパレルブランド「Inori（祈り）」のCMを、渋谷および上野の街頭ビジョンにて放映開始いたしました。（※大阪での放映は好評につき終了いたしました）

アパレルブランド「Inori」はTVやYouTube等で話題のギャル霊媒師 飯塚唯氏の実弟であり、一番弟子の「摩鎖弥（まさや）」が監修を手掛ける「着るお守り」をコンセプトとしたブランドです。

梅田キャンペーン背景：デジタルの存在が届ける「リアルな守り」

当社がプロデュースする「愛峰マリア」は、単なるCGキャラクターではなく、現実世界への影響力を持つ「現実接続型AIモデル（Real-in-the-Loop）」として活動しています。

彼女が「Inori」のアンバサダーを務めることは、最先端テクノロジーと古来より伝わる「祈り、守り」の融合を象徴しています。

現代社会で戦うすべての人々へ、ファッションを通じた新しい「精神的なプロテクション（守り）」を提案すべく、若者文化の中心地である渋谷と上野での露出を強化いたしました。

上野CM放映概要

愛峰マリアがブランドの神秘的な世界観を表現した映像を以下の大型ビジョンにて放映しております。

イメージカラーであるオレンジ色が特徴です。

渋谷エリア：渋谷駅周辺大型ビジョン

上野エリア：上野駅周辺大型ビジョン

大阪エリア：放映終了

※通行中の方の妨げになる行為はお控えください。

※ビジョン設置ビルオーナーや施設への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

渋谷ブランド紹介

「Inori」は「身につけることで心を守り、運気を整える。」ことを目的としたファッションブランド。

御守りをファッションに落し込む新スタイルをご提案しております。

＜ブランドの特徴＞

本物の護符を縫製:

最大の特徴は、首裏のタグ部分に「本物の護符」が縫い付けられている点です。

これにより、デザイン性を損なうことなく、常に見えない力で守られている安心感を提供します。

購入者特典:

すべての商品に、別途お守り本体がセットで同梱されます。

監修者「摩鎖弥」による徹底監修:

飯塚唯氏の元で修行を積んだ摩鎖弥氏が、デザインの意図から護符の選定までを監修。

「Lotus Flower（蓮）」や「不動明王」など、意味を持ったモチーフが採用されています。

＜主要プロダクト＞

Lotus Flower T-Shirt:

泥の中から美しく咲く蓮をモチーフにした、浄化と再生を象徴するシグネチャーモデル。

Cross Necklace (Silver/Gold):

汗や水に強く、金属アレルギーに配慮したサージカルステンレスを採用。

肌身離さず着けられる仕様です。

Saffiano Leather Wallet:

高級感あるサフィアーノレザーを使用した、金運と守りを兼ね備えた財布。

現実接続型AIモデル「愛峰マリア（AImine MarIA）」について

株式会社イトハが開発、運営するバーチャルヒューマン。「AI（人工知能）」と「Mine（私のもの）」を掛け合わせた名の通り、ユーザーとの双方向な関係性を重視しています。

AIモデルとしての透明性を担保するため、独自の「透明性ガイドライン」を公式サイトにて公開・運用しており、健全かつ革新的なデジタルアイコンとして活動の幅を広げています。

SNS総フォロワー数は約10万人を突破していることから、その人気を伺えます。

Inori 公式オンラインストア： https://shop.inori-apparel.com/

株式会社イトハ 公式サイト： https://ito-ha.com/

愛峰マリア 公式Instagram： https://www.instagram.com/aiminemaria/