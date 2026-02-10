Aivon Ltd.の極低温測定機器を日本市場へ正式提供開始 - 研究開発現場の精度・効率向上を支援！

サン・テンコンサルティング合同会社

サン・テンコンサルティング合同会社は、フィンランドの先進エンジニアリング企業である Aivon Ltd.の日本事務局・正規代理店として、本格的な製品紹介・販売・技術サポート体制を開始いたしました。

Aivon社は、極低温（クライオジェニック）環境下での研究・測定用途に特化した電子部品・機械部品の設計・製造を行うエンジニアリング企業です。信号品質の維持、ノイズ低減、高い接続信頼性を重視した製品設計に強みを持ち、大学・研究機関・産業系R&Dラボなどでの実験設備構築や測定精度向上に寄与しています。

Aivon Ltd. logo

製品紹介

Aivon 社の各種製品について、日本国内の研究・開発現場に対し以下の製品・サービスを提供します。

- BoBoX Breakout Boxes 多ピン接続（例：Fischer-24）を BNC・SMA など扱いやすいコネクタ形式へ変換し、複雑な実験環境での信号分岐・測定・制御を効率化するインターフェースユニット。カスタム構成へも対応。- Cryogenic RC Filters 極低温測定でのノイズ低減と信号安定化を目的としたコンパクトな抵抗・容量（RC）フィルターユニット。多チャンネル測定にも対応可能。- Sample Holders 極低温環境下で材料の電気特性を正確に測定するための保持具。安定した電気接触と高い再現性を実現。BoBoX Breakout BoxesCryogenic RC FilterSample Holder

背景・展望

近年、極低温測定技術は量子物理・超伝導材料・先端センサー評価など、最先端研究分野での重要性が増しています。Aivon 製品は、低温環境下での安定動作と柔軟なカスタマイズ性により、研究・開発の現場で精度と効率の両立を実現します。サン・テンコンサルティングは、Aivon 製品の日本での普及を通じて、研究現場の課題解決と技術進展に貢献してまいります。

日本事務局の新設

日本のお客様をサポートするため、Aivon社はサン・テンコンサルティング合同会社と提携を結びました。サン・テンコンサルティングは、日本におけるあらゆるご質問やお問い合わせの窓口として、すべてのサービスを日本語でご提供いたします。

詳しくはウェブサイト【https://www.san-ten.co.jp/aivon】をご覧いただくか、サン・テンコンサルティング（03-5322-1373もしくはinfo@san-ten.com）までお気軽にお問い合わせください。