転倒時の骨折リスクを低減する衝撃吸収フロア＆マット『ころやわ(R)』が、2026年2月10日（火）発売の書籍『転倒予防グッズ・システム医学ガイド（日本医事新報社刊、日本転倒予防学会監修）』で紹介されました

株式会社Magic Shields

株式会社Magic Shields（本社：静岡県浜松市、代表取締役CEO：下村明司）が製造・販売する、転倒時の骨折リスクを低減する衝撃吸収フロア＆マット『ころやわ(R)』が、2026年2月10日（火）発売の書籍『転倒予防グッズ・システム医学ガイド（日本医事新報社刊、日本転倒予防学会監修）』にて紹介されました。

本書は、超高齢化社会において無視できない「転倒予防」に関する最新動向から、病院・施設・患者さんの自宅でもすぐに使える「転倒予防」グッズ・システムを徹底解説する書籍で、「日本転倒予防学会」公式書籍のため、学会からの推奨品も多数掲載されております。『ころやわ(R)』も日本転倒予防学会の推奨品となります。

本書は高齢者のみならず、医師・看護師をはじめ、高齢者の医療・福祉・リハビリ・介護にかかわる全ての方々にもおすすめの書籍です。

■書籍『転倒予防グッズ・システム医学ガイド』概要

監修：一般社団法人日本転倒予防学会

編集：武藤芳照 （東京健康リハビリテーション総合研究所所長／東京大学名誉教授）、大高洋平 （藤田医科大学医学部リハビリテーション医学講座主任教授）、鈴木みずえ（静岡県立大学看護学部特任教授／ 国立長寿医療研究センター在宅医療・地域医療連携推進部特任研究員／ 浜松医科大学医学部看護学科臨床看護学講座特命研究教授・名誉教授）、中谷俊治 （一級建築士事務所中谷俊治ステューディオ代表）、山田 実 （筑波大学人間系教授）、森田光生 （千葉大学医学部附属病院リハビリテーション部副部長・療法士長（作業療法士））

定価: 5,500円（税込）

発売日：2026年2月10日（火）

体裁：B5判／252ページ／カラー

電子版：あり

ISBN：978-4-7849-6174-0

発行・発売：日本医事新報社

出版サイト：https://www.jmedj.co.jp/products/9784784961740

【衝撃吸収フロア＆マット『ころやわ(R)』について】

『ころやわ(R)』は高齢者の転倒による大腿骨骨折などの怪我のリスクを低減することを目的に開発された特殊構造の衝撃吸収フロア＆マットで、病院や特別養護老人ホーム、有料老人ホーム等の介護施設を中心にすでに1,000以上の施設に導入され、ご好評をいただいております。また、法人向け販売枚数実績で緩衝マット・クッションカテゴリにおける2025年の年間販売数シェア1位を達成いたしました（シェア78%）※1。

私たちマジックシールズは、『ころやわ(R)』を通じて転倒骨折を防ぐことで、増大に歯止めがかからない医療費や介護費を減らすこともでき、医療現場の人手不足や労働環境の改善にも役立てると考えております。現状に満足することなく、今後も致命的な転倒骨折リスクを低減するため、製品開発・改善に力を入れてまいります。

※1 2025年1月～12月 法人向け緩衝マット・クッションカテゴリ販売実績

（全国約2000社対象に販売する大手卸販売X社カタログ販売実績より）

■株式会社Magic Shields（マジックシールズ）について

株式会社Magic Shields（マジックシールズ）は2019年に設立された、自動車工学と医学をベースに新素材と構造「メカニカル・メタマテリアル」の研究開発、および製造・販売を行うスタートアップです。世界で増加している高齢者の転倒による骨折を減らすため、マジックシールズは転んだときだけ柔らかい「可変剛性構造体」を使った、これまで困難とされていた「歩行安定性」と「衝撃吸収性」の両方をあわせ持つ床材『ころやわ(R)』を開発し、医療機関や福祉施設、一部在宅向けに提供しており、すでに導入施設は1,000施設以上を超えております。特に、医療安全対策委員会の設置が多い500床以上の病院施設では、すでに全病院の4分の1以上（28%）が『ころやわ(R)』を導入いただいており※2、厳しい医療安全対策のプロにもご満足をいただいております。

※2 自社調べ2025年7月16日時点（500床以上病院408施設に対して118施設が導入済）

「すべての人が骨折を気にすることなく、自分の意思で自由に動ける」社会の実現を目指し、転倒にまつわる課題を独創的な技術と革新的な仕組みで解決することを使命としています。

所在地 : 静岡県浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館 B1F・FUSE

代表者 : 代表取締役 下村 明司

設立 : 2019年11月

公式サイト： https://www.magicshields.co.jp

『ころやわ(R)』特設サイト：https://www.magicshields.co.jp/diy/

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社Magic Shields（マジックシールズ） 広報担当

・メール：contact@magicshields.co.jp

・お電話：050-1742-4700 (平日午前10時～午後5時)

・お問い合わせフォーム：https://www.magicshields.co.jp/contact/