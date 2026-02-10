【オンラインセミナー開催】欲しい物件を逃さない！投資用不動産購入の事前準備と非公開物件へのアクセス術

三菱地所リアルエステートサービス株式会社

不動産総合コンサルティング会社の三菱地所リアルエステートサービス株式会社（本社：東京都千代田区）は、経営層・企業の不動産戦略の推進者様向けにオンラインセミナー「欲しい物件を逃さない！

投資用不動産購入の事前準備と非公開物件へのアクセス術」を３月４日・６日・９日に開催します。

「本業の収益を補完したいが、何から手をつければいいのか分からない」

「自社の条件に合う物件情報が見つからない」

投資用不動産の購入を検討する際、多くの企業がこうした課題に直面されています。

そこで、本セミナーでは、収益不動産の物件探索から購入検討までの実践的なノウハウをお伝えします。「機を逃さず物件を獲得する」ための事前準備と情報収集のポイントを、他社事例や市場動向を交えて解説します。

社内合意をスムーズに進めるためのコツや、一般には出回らない非公開物件へのアクセス方法など、実務で即活用できる情報をお届けします。

このような方におすすめ

詳細・申込はこちら :https://go.mecyes.co.jp/20260304-investment-property-purchase_pr

・本業の収益補完を目的として、新たに不動産投資を検討されている方

・社内合意をスムーズに進め、検討物件を逃さず獲得に向けた判断を下したい方

・競合他社に先んじて、希少性の高い情報の探索ルートを確保したい方

開催概要

・開催日程：3/4（水）15:00～16:00

3/6（金）11:00～12:00

3/9（月）13:00～14:00

・開催形式：ZOOM（オンライン）

・参加費 ：無料（事前申込制）

登壇者紹介

三菱地所リアルエステートサービス株式会社

流通業務部 次長 REALGETs営業課長 兼務

石川 雅也

2009年に当社入社。

企業の破産や民事再生での不良債権処理に伴う不動産査定、売却業務から始まり、

地方都市においては大小様々な企業の不動産売買や有効活用の提案業務に従事。エリアマーケット拡大の陣頭指揮をとり、所長として地方顧客網開拓を実現。

約15年の事業用・投資用不動産売買経験を活かし、新規事業を提案し立ち上げ。

現在は当社独自開発の投資用不動産紹介プラットフォームREALGETs（リアルゲット）の開発責任者として利用拡大を推進。

■注意事項

※ご同業の方からのお申し込みはご遠慮いただいております。

※主催者・登壇者等の都合により、参加をお断りする場合がございます。

※定員に達し次第、締め切りとさせていただきます。また、お申し込み多数の場合は抽選とさせていただく場合がございます。

※本セミナーは法人様限定です。所属企業のメールアドレスでお申し込みください。

※プログラム、講演内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

■三菱地所リアルエステートサービス株式会社について

総合不動産業を営む三菱地所のグループ会社として、不動産売買の仲介・コンサルティング事業、ビル・住宅の賃貸事業、及びパーキング経営支援等を行っております。長年培ったノウハウと実績、また、三菱地所グループのネットワークをいかし、皆様の多様なご要望にお応えしております。

社 名 ：三菱地所リアルエステートサービス株式会社

本社所在地：東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシティグランキューブ11階

代表取締役：清水 秀一

事 業 内 容：不動産の仲介・コンサルティング・賃貸事業・鑑定等

設 立 ：1972年12月20日

コーポレートサイト :https://www.mecyes.co.jp/