『製造業「レガシー脱却できない」状況がサプライチェーンの詰まりを生む』というテーマのウェビナーを開催

■レガシー延命が、サプライチェーンの詰まりに

製造業では、老朽化した基幹・周辺システムが部分最適のまま延命され、受発注や物流連携、追跡情報がシステム間で分断された結果、急な変更・欠品・遅延・品質対応といった例外時ほど確認と調整が増え、現場の意思決定や対応スピードが落ちる「詰まり」として表面化しやすくなっています。さらに改修や運用ノウハウが担当者に偏るほど、仕組みの全体像が見えないまま対応が積み上がり、変化に追随するたびにコストとリードタイムが増えるため、継続的に改善できる状態へ戻す出発点としてFit to Standardの重要性が高まっています。





■ブラックボックス化・属人化・過剰カスタマイズの問題とはいえ現実には、取引条件や運用差、例外処理などの独自要件が多く、標準化の必要性は理解していても「どこまで標準に寄せ、どこを例外として残すか」を判断できないまま現行踏襲に引っ張られがちです。結果として、ブラックボックス化した仕様を解きほぐせないまま属人化した改修が続き、場当たり的なカスタマイズが増えて全体最適の設計が難しくなることで、受発注・物流連携の詰まりが解消されない状態が固定化してしまいます。■Fit to Standardへ、コンポーザブルERPで前進本セミナーでは、標準化できる領域はFit to Standardで標準業務へ寄せつつ、標準化しきれない独自要件は「連携」「拡張」「必要最小限の作り込み」に切り分けて吸収する、コンポーザブルERPという選択肢を具体的な進め方として解説します。あわせて、OBCの奉行シリーズ（奉行V ERPクラウド）を標準業務の核に据えた場合の考え方や、AIテーマも含めた最新の取り組みを紹介し、過剰カスタマイズに戻らずに段階的に改善を積み上げる道筋を整理します。最後に、IT戦略課題の伴走支援の観点から、関係部門を巻き込みながら「どこから始めてどう進めるか」を実行計画に落とすポイントをまとめます。■主催・共催株式会社マーブル株式会社オービックビジネスコンサルタント■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

