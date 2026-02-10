『【再放送】BI導入を「諦めかけた」企業にこそ知ってほしい』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/ndisol-20260225/M1D



■データ活用の必要性は理解しているのに、BI導入を諦めていませんか？

多くの企業で「データを活用して経営判断の精度を上げたい」という意識は高まっています。しかし、BIツールの導入検討は現場で止まったまま、というケースが少なくありません。「初期費用が高そう」「運用に専門スキルが必要そう」といった不安が壁となり、検討は進んでも具体的な導入に至らない。その結果、現場では今もExcelによる集計やレポート作業に時間を奪われているのが現状です。本セミナーでは、こうした“分かっているのに動けない”状況をどう変えるかに焦点を当てます。





■費用や運用スキルへの不安から、BIツール導入が進まない導入を検討している企業の多くが、コストとスキルの壁に直面しています。BIツールを入れるには高額なライセンス費用や外部委託の工数が必要だと思われがちで、「効果が出るか分からないものに投資しづらい」という心理的ブレーキが働きます。また、社内にデータ専門人材がいない、現場が使いこなせるか不安、といった声も少なくありません。このような“導入ハードルの高さ”こそが、データ活用を阻む最大の要因になっています。■初期費用を抑え、現場が自ら使いこなせる“月額3万円からのBIはじめるプラン”を紹介本セミナーでは、NDIソリューションズが提供する「月額3万円から始められる“現場主導型BI導入モデル”」を紹介します。初期費用を抑えつつ、データ接続～可視化～レポート生成までをワンストップで自動化。専門スキルがなくても、現場担当者が自ら操作し、意思決定に必要な情報を即座に把握できます。さらに、導入からわずか4～5週間で稼働できる短期プランにより、検討段階から運用フェーズへの移行をスムーズに実現。「費用」「スキル」「時間」という3つの不安を解消し、データ活用を“自社で動かせる仕組み”として定着させる方法を解説します。■主催・共催NDIソリューションズ株式会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

