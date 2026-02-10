『国産メインフレーム撤退とデータセンター閉鎖で行き場を失う基幹系システム』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/scsktech-20260226/M1D



■メインフレーム撤退・データセンター閉鎖で迫る移行期限、基幹系システムの移行先選定が急務に

近年、国産メインフレームの撤退やデータセンター閉鎖の計画が相次ぎ、長年基幹系システムを支えてきた環境そのものが「いつまで使えるのか」が見通せない状況になりつつあります。一方で、勘定系や基幹業務を支えるシステムほど停止リスクが高く、「とりあえず現行環境を延命する」以外の選択肢を取りづらいのが実情です。

その結果、移行期限だけが迫るなかで、どこに・どのような形で移行すべきかの検討が後ろ倒しになり、気づけばベンダー任せの場当たり的な判断を強いられてしまう懸念が高まっています。





■目前に迫る技術者不足・運用負担増・マルチベンダー化という複合課題メインフレームを取り巻く環境では、オンプレかクラウドか、自社保有かホスティングかといった選択肢が増える一方で、周辺機器・運用ツール・監視／バックアップなどが多様化し、障害対応や責任分界が複雑化しがちです。さらに、技術者の高齢化・減少が進む中、新旧基盤を横断して対応できるスキルの確保が難しく、「誰がどこまで対応するのか」が曖昧な状態を放置すると、運用負担やコストが想定以上に膨らむ恐れがあります。■MF＋（エムエフプラス）で実現する安全な基盤継続と将来選択肢の確保本セミナーでは、SCSKが提供するメインフレームホスティングサービス「MF＋（エムエフプラス）」を軸に、国産メインフレーム撤退やデータセンター閉鎖といった環境変化に直面する中で、既存資産を活かしながら安定運用を継続するための現実的な選択肢をご紹介します。「すぐに脱メインフレームすべきか」「技術者不足や運用負荷にどう向き合うか」といった迷いに対し、MF＋が提供する基盤集約と運用標準化の考え方をわかりやすく整理します。あわせて、将来の環境見直しを検討する際の選択肢として、国産メインフレーム撤退を踏まえたリホストサービスの位置づけと適用ポイントも紹介します。■こんな企業・担当者におすすめ- 現在のメインフレーム運用を見直したいと感じている企業の方- 情報システム部門（インフラ・運用管理担当）の責任者・管理職、およびDX推進を担う管理職■主催・共催SCSK株式会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/scsktech-20260226/M1D



マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com?el=M1D)でご覧いただけます。

マジセミ株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階

お問合せ： https://majisemi.com/service/contact/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]