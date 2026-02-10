『広がるランサムウェア被害と企業ネットワークの盲点』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/nesic-20260226/M1D



■相次ぐランサムウェア被害、”対策済み”でも止められない要因

ランサムウェア被害は、製造業や流通、小売、公共などあらゆる業種に広がり、「自社はそこまで狙われないはず」と考えていた企業でも業務停止や情報漏えいに直結するケースが相次いでいます。多くの企業はすでにEDRや次世代FWなどの対策を導入していますが、それでも侵入や横移動を完全には止めきれていないのが実情です。攻撃者は、メールやVPN、クラウド、サプライチェーンなど複数の経路を組み合わせながら、じわじわと内部に入り込むため、「対策済み」のつもりでもネットワーク全体を俯瞰すると大きな“盲点”が残っていることが少なくありません。



■EDRやFWがあっても防ぎきれない、ネットワークレイヤの“見落としポイント”とは

EDRやFWが導入されていても、ネットワークレイヤでの可視化や監視が不十分なままになっていると、侵入後の横移動やC2通信、認証情報の不正利用など、攻撃の“本番”となる動きが見逃されてしまいます。特に、拠点間ネットワークやクラウド接続、OT・IoT機器など、エージェントを入れづらい領域は死角になりやすく、ログを集めているだけでは、どの挙動が本当に危険なのか判断しきれません。また、「どのセグメントで何が起きているか」をリアルタイムに追えない環境では、インシデント対応時に原因特定や封じ込めに時間がかかり、その間に被害範囲が広がってしまうリスクも高まります。



■AI活用のNDR「Darktrace」によるネットワークレイヤでの対策をご提案。その導入・運用ポイントも解説！

FWやEDRでは検知できない「目に見えない脅威」を発見するには、ネットワークの不自然な挙動を全方位的に監視するNDR製品が有効です。

本セミナーでは、実際のインシデント事例を通じて、ネットワーク層における技術的な盲点とその課題について解説します。

これらの解決策として、AI技術を活用したNDR製品「Darktrace」を用い、オンプレミスとクラウド環境の未知の脅威や内部不正を包括的に検知する方法を具体例を交えてご説明します。

また、数多くの「Darktrace」導入実績を持つNECネッツエスアイが、システム導入から保守・サポート・運用（SOC）までを包括的に支援するサービスについてもご紹介します。



