野球界最高峰の戦いを、Netflixとともに。2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM)公式コラボグッズ登場！

ファナティクス・ジャパン合同会社


世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社（東京都港区、マネジング・ディレクター：川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」）は、2月12日（木）12時頃より「World Baseball Classicオフィシャルストア（ファナティクス・ジャパン公式ストア内）」（https://www.fanatics.jp/）にて、世界最大級の動画配信サービスを展開するNetflixとのコラボレーションアイテムを販売いたします。


2026ワールドベースボールクラシックTMの全47試合は、3月5日～3月18日、Netflixにてライブおよびオンデマンドで配信される予定です。


これを受け、オフィシャルストアではNetflixを象徴するブラックとレッドを基調としたTシャツやフーディー、キャップを展開。Netflixロゴ、2026 WORLD BASEBALL CLASSICTMロゴを配した、今大会限定のメモリアルデザインとなっています。







コラボレーションアイテムを着用しながら、いつでも・どこでも試合を視聴できるNetflixとともに、2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM)の熱い戦いをお楽しみください。



■WORLD BASEBALL CLASSICオフィシャルストア


・ファナティクス・ジャパン公式ストア（https://www.fanatics.jp/）


・MLB SHOP（https://www.mlbshop.jp/）



・2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM) OFFICIAL STORE -MIYASHITA PARK-


場所｜渋谷区立宮下公園多目的運動施設（サンドコート）


期間｜2026年2月20日（金）～3月22日（日）



・2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM) OFFICIAL STORE -TOKYO SKYTREE-


場所｜東京スカイツリー 1階 SKYTREE SPACE


期間｜2026年2月20日（金）～3月18日（水）



各店舗の営業時間などストアの詳細はこちら　


https://www.fanatics.jp/ja/x-8614



■商品ページ


https://www.fanatics.jp/ja/o-37



■主な商品情報


Fanatics 2026 World Baseball Classic(TM)×NETFLIXコラボ Tシャツ


サイズ｜S／M／L／XL／２XL／130／150
価格　｜5,900円（税込）キッズ：4,500円（税込）






Fanatics 2026 World Baseball Classic(TM)×NETFLIXコラボ フーディー


サイズ｜S／M／L／XL／２XL／130／150
価格　｜8,900円（税込）キッズ：6,700円（税込







New Era(R) 9FIFTY(TM) NETFLIX World Baseball Classic(TM) FRONT BLK


価格｜8,250円（税込）






New Era(R) 9FIFTY(TM) NETFLIX World Baseball Classic(TM) SIDE BLK


価格｜8,250円（税込）






New Era(R) 9THIRTY(TM) NETFLIX World Baseball Classic(TM) FRONT BLK


価格｜6,050円（税込）






New Era(R) 9THIRTY(TM) NETFLIX World Baseball Classic(TM) SIDE BLK


価格｜6,050円（税込）






※画像はイメージです。


※商品の販売方法やお届け時期の詳細は、各商品ページをご確認ください。


※価格は全て税込み表記です。



＜2026 ワールドベースボールクラシック＞


全47試合／3月5日～3月18日 Netflix 日本国内で独占生配信（アーカイブあり）


世界最高峰の野球の祭典、ワールドベースボールクラシック。2026年大会は、世界20の国・地域が参加、東京はじめ4都市で開催される全47試合がNetflixでライブ配信される。スター選手たちの熱いプレー、筋書きのないスリリングな展開、予想もしない逆転劇。新たに生まれるドラマをNetflixでライブ観戦しよう！



初戦は3月5日(木)19時 ライブ配信！


2026 ワールドベースボールクラシック: オーストラリア 対 チャイニーズ・タイペイ


https://www.netflix.com/WBC2026AustraliavsChineseTaipei



X 　　 ：@netflixjpsports


Instagram：@netflixjpsports


YouTube ：Netflix Japan



ファナティクスについて


【ファナティクス・ジャパン合同会社（英文表記：Fanatics Japan G.K.）】


本社：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー45階


代表（マネジング・ディレクター）：川名 正憲


事業内容：ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球4球団、Jリーグ6クラブ、Bリーグ3クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce（＝ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル）」を強みとしています。


会社ホームページ：https://fanaticsinc.com/japan


採用サイト ：https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs


公式note ：https://note.com/fanatics_japan



