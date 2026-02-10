【年収872万円】Salesforce案件のフリーランス副業調査｜2026年最新

CAMELORS株式会社

フリーランス・複業・副業の求人マッチングサービス『SOKUDAN(ソクダン)(https://sokudan.work/)』を運営する、CAMELORS株式会社(https://www.camelors.com/)（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：田根 靖之）がお知らせいたします。

2026年最新のフリーランス・副業の「Salesforce案件の調査レポート」を発表します。

約5,500件のSOKUDAN(https://sokudan.work/)に掲載されている実際のフリーランス・副業案件（一部抜粋）から作成しました。

■調査サマリー

・Salesforce案件の平均年収872万円

・週3日までの案件が32%超

・フルリモート案件が59%超

■目次

・Salesforce案件の平均年収、案件数

・Salesforce案件のリモート可否、稼働日数

・Salesforce案件の多い業界、職種

・Salesforceを扱う職種における特徴

■調査結果はこちら

調査対象

SOKUDAN(https://sokudan.work/)に掲載された求人案件（一部抜粋）の単価と稼働時間から平均時給を計算し、その平均時給から1日8時間、月21日稼働で想定月収と想定年収を試算しました。

・対象期間

2019年7月1月ー2024年12月31日

・対象案件数

5,524件 ※一部抜粋

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SOKUDAN Magazine(https://magazine.sokudan.work) https://magazine.sokudan.work(https://magazine.sokudan.work)



Salesforce案件の平均年収

Salesforceは世界最大級のCRM（顧客管理）プラットフォームで、多くの企業がDX推進の基盤として導入を進めています。導入・カスタマイズには専門的な知識が必要で、認定資格を持つエンジニアの数も限られているため、高い報酬につながっています。





Salesforce案件の稼働日数

週4~5日: 67.9%

週2~3日: 30.6%

週1日: 1.5%

週4～5日が67.9%と約7割を占め、フルタイム稼働が中心です。Salesforceの導入・カスタマイズはプロジェクト単位で進むことが多く、継続的な関与が求められるためです。一方で週2～3日も30.6%あり、運用・保守フェーズの案件や副業での参画も十分に選択肢があります。







Salesforce案件のリモート可否

フルリモート(在宅OK): 59.7%

リモート(一部)可: 31.3%

リモート不可: 9.0%

フルリモート対応が59.7%と約6割を占め、一部リモート可を含めると9割以上がリモートワークに対応しています。Salesforceはクラウドベースのサービスのため、開発・運用作業の多くがオンラインで完結します。稼働日数はフルタイム中心ですが、場所の制約は少なく、地方在住でも都市部の高単価案件に参画しやすい職種です。





Salesforce案件の多い業界

SaaS 39.49%

その他人材サービス 28.66%

その他IT関連 8.92%

システムインテグレータ 5.73%

人材サービス 5.10%

SaaSが39.49%と最多で、その他人材サービス・人材サービスを合わせると約34%と人材業界も大きな割合を占めています。SaaS企業はサブスクリプション型ビジネスのため顧客管理が生命線であり、人材業界は求職者・企業双方の情報を大量に扱う必要があります。いずれも「顧客との関係性を一元管理する」Salesforceの強みが活きる業界です。



Salesforce案件の多い職種

プロジェクトマネージャー 58.60%

フロントエンドエンジニア 9.55%

マーケティング 8.92%

バックエンドエンジニア 7.64%

営業 5.73%

プロジェクトマネージャーが58.60%と最多で、Salesforce案件では技術開発よりもプロジェクト推進力が重視される傾向にあります。一方で、マーケティングが8.92%、営業が5.73%と、エンジニア以外の職種も一定の割合を占めているのが特徴的です。Salesforceは営業・マーケティング領域のツールでもあるため、ビジネス側の知見を持つ人材にも活躍の場があります。

