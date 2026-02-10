【銀座コージーコーナー】とってもチャーミングな「ハローキティのアップルケーキ」とサンリオキャラクターズをイメージしたプチケーキを2月16日から発売！

株式会社銀座コージーコーナー

株式会社銀座コージーコーナー＜代表取締役社長 庄野和彦 東京都中央区＞は、株式会社サンリオ＜東京都品川区＞のキャラクターとのコラボスイーツ「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」と「ハローキティのアップルケーキ」を、2026年2月16日（月）から全国の生ケーキ取扱店（※）で販売します。

※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。

ひなまつりのお祝いや、ホワイトデー、春の贈りものなどに♪

サンリオキャラクターズをイメージしたプチケーキアソート「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」が、春らしさ満載のボックスデザインで再登場。さらに、ハローキティデザインのおひとりさまサイズのプチデコレーション、「ハローキティのアップルケーキ」を新たに発売します。

ひなまつりのお祝い、ホワイトデーや春の贈りものなど、サンリオキャラクターズデザインのケーキで素敵なひとときをお楽しみください。

「サンリオキャラクターズ スイーツ新聞」リーフレット付き♪

「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」を購入された方に、キャラクターの紹介とケーキの味や見た目のポイントを紹介した「サンリオキャラクターズ スイーツ新聞」リーフレットをプレゼント。

ご予約について

＜店頭予約＞

受付中

＜ネット受付＞

受付期間：受付中～3月10日(火)

お渡し期間：2月16日(月)～3月15日(日)

※詳しくはネット予約サイトでご確認ください。 https://www.cozycorner.jp/(https://www.cozycorner.jp/)

※ネット予約は一部の店舗のみで実施しております。

※ネット予約対象商品は「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」のみです。

【商品概要】

商品について詳しくは、銀座コージーコーナー公式サイトをご覧ください。

https://www.cozycorner.co.jp/campaign/newitem/74449.html(https://www.cozycorner.co.jp/campaign/newitem/74449.html)

ハローキティのアップルケーキ

価格：720円（税込777円）

販売：2月16日（月）～3月15日（日）頃

特長：ハローキティデザインのおひとりさまサイズのケーキです。アップル風味のスポンジでアップルダイス入りのチーズ風味クリームをサンドし、ハローキティの好きな食べもの”ママが作ったアップルパイ”をイメージしたアップルカスタードクリームでお顔を仕上げました。りんごの爽やかな風味とチーズのスッキリとした後味がバランスのよいケーキです。

＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）

価格：3,300円（税込3,564円）

販売：2月16日（月）～3月15日（日）頃

特長：世代を超えて愛されている【サンリオキャラクターズ】とコラボしたプチケーキが登場！それぞれのキャラクターをイメージして、アップルカスタードクリームのタルトや、プリン風味のロールケーキに仕上げました。どのプチケーキもかわいらしく思わず笑顔に。おなじみのキャラクターに癒されながら、楽しいひとときをお過ごしください。

１. ハンギョドン：ソーダ風味ホイップクリームのケーキ

２. ハローキティ：アップルカスタードクリームのタルト

３. シナモロール：ヨーグルト風味ホイップクリームのロールケーキ

４. クロミ：ブルーベリー風味グラサージュとブルーベリークリームのココアタルト

５. マイメロディ：ストロベリー風味グラサージュと練乳クリームのタルト

６. けろけろけろっぴ：練乳ホイップクリームとメロン風味グラサージュのケーキ

７. ポムポムプリン：プリン風味クリームとキャラメルホイップクリームのロールケーキ

８. リトルツインスターズ：ソーダ風味ゼリー＆ピーチゼリー

９. ポチャッコ：練乳クリームとキャラメルクリームのココアタルト

◆万一、品切れの場合はご容赦ください。また、店舗により発売日が異なる場合や、お取り扱いしていない場合がございます。

◆表示の税込価格は消費税8%を含む価格です。イートインをご利用の場合、消費税は10%となります。

◆税込価格は1円未満を切り下げて表示しております。一部店舗では実際のお買い上げ価格と差額が生じる場合がございます。