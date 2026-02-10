CONVERSE × ANNA SUI、ANNA SUIのモチーフやカラーを纏った「WEAPON」が2型登場

コンバースジャパン株式会社

CONVERSE（コンバース）は、ニューヨーク発のファッションブランドANNA SUI（アナ スイ）とのコラボレーションモデル2型を、CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOPおよびCONVERSE取り扱い各店舗にて、2026年2月17日より発売いたします。

本コラボレーションモデルは、「WEAPON（ウエポン）」をベースにアレンジした、プラットフォームソール仕様のシューズです。

「WEAPON PLTS OX / ANNA SUI」は、ハリのあるレザーと柔らかなシンセティック素材を組み合わせたアッパーを採用したスニーカータイプ。

「WEAPON PLTS CLG OX / ANNA SUI」は、同モデルをクロッグ仕様にアレンジしています。

ANNA SUIのイメージカラーでもあるブラック／パープルのカラーリングでまとめ、ブランドのアイコンである蝶や薔薇のモチーフを取り入れました。インソールにはANNA SUIカラーのストライプ柄にダブルネームプリントを施しています。オリジナルのカートン入りです。また、アウトソールにはE.V.A.とラバーを組み合わせることで厚底ながら軽量化を実現しています。

WEAPON PLTS OX / ANNA SUI(https://converse.co.jp/products/33702700)

品名：WEAPON PLTS OX / ANNA SUI（ウエポン PLTS OX / アナ スイ）

価格：\22,000（税込）

サイズ：23.0～26.0cm

カラー：ブラック/パープル

素材：アッパー・レザー、シンセティック、アウトソール・圧縮E.V.A.、ラバー

発売日：2026年2月17日

WEAPON PLTS CLG OX / ANNA SUI(https://converse.co.jp/products/33702710)

品名：WEAPON PLTS CLG OX / ANNA SUI（ウエポン PLTS CLG OX / アナ スイ）

価格：\20,900（税込）

サイズ：23.0～26.0cm

カラー：ブラック/パープル

素材：アッパー・レザー、シンセティック アウトソール・圧縮E.V.A.、ラバー

発売日：2026年2月17日

■ ANNA SUIとは

ニューヨークを拠点に、ヴィンテージスタイルやアートなど多様なカルチャーからインスピレーションを得た独自のクリエーションで知られています。1970年代には、ニューヨークの強烈なアンダーグラウンドカルチャーシーンに深く関わり、ファッション、写真、アート、音楽、デザインの分野で重要な関係を築きました。ニューヨークのパーソンズ・スクール・オブ・デザインで2年間学んだ後、スタイリストやデザイナーとして経験を積み、1981年に自身のコレクションをスタート。1991年には、ニューヨーク・コレクションで初めてのランウェイショーを開催しました。現在もアナ・スイ自身がコレクションを発信し続けており、米国をはじめ30カ国以上で、アパレル、アクセサリー、香水、化粧品など幅広い商品を展開しています。

■CONVERSE（コンバース）とは 1908年に米国マサチューセッツ州モールデンにてマーキス・M・コンバースが創業したラバーシューズメーカーを起源とする

ライフスタイルブランド。1917年にバスケットボール用シューズとして誕生した「オールスター」を筆頭に、「ジャックパーセル」や「ワンスター」等、スニーカー史に残るモデルを多数輩出している。現在では、スポーツからライフスタイルまでフィールドを広げ、「Design Yourself.」というブランドスローガンのもと、シューズに限らず人々のスタイルを彩る様々なアイテムを展開しながら進化を続けている。

■クレジット表記＆読者お問い合わせ先

CONVERSE／コンバース

コンバースインフォメーションセンター TEL：0120-819-217 URL：https://converse.co.jp/