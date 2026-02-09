アニメ監督がカバーの全面を手掛けた、斬新な日本語学習者向け書籍が誕生！（外国人向け日本語入門書）

株式会社くろしお出版

株式会社くろしお出版（東京都千代田区、代表取締役社長：岡野秀夫）は、2025年12月10日に書籍『The Best Japanese Words & Phrases Hiragana & Katakana』を刊行した。

本書では、日本語の文字の基本である「ひらがな」と「カタカナ」を、親しみやすいカラフルなイラストと共に学べる。紹介されている言葉やフレーズは、日本で生活し日本語を学んでいる人たちにアンケートを取り、その声を反映。日本に詳しい外国人の視点で「お気に入りの言葉」「本当に必要！」「知っていると便利！」「日本の文化がわかる」ーーそんな言葉が詰まっている。生きた日本語を楽しく学べるので、外国人へのおみやげやプレゼントにも最適。

カバーは表裏共にプロアニメ監督が描きおろし。表が昼の東京駅、裏が夕方の清水寺と全く違う絵柄になっているので、カバーを見ているだけで楽しめる作り。解説は英語で書かれており、日本語部分は音声のダウンロードが可能。全ページフルカラー。

※2月より一部店舗にてカバー両面の絵柄に「Welcome to Japan!」と記載の入った『スペシャルポストカード』を同梱中です。

100名を超える留学生に、外国人に紹介したい日本の「一言フレーズ」「食べ物」「観光名所」をアンケートした結果「アルフォート」や「サイゼリヤ」のような、外国人に人気の言葉を多数収録。日本人の視点では見つけきれない、日本の素敵なところを紹介。外国人が好きな「場所」「食べ物」と一番よく使う「フレーズ」をランキング形式でも掲載。その他海外でも人気の「漫画」と「声優」に関しての特別コラムも載っており、色々な楽しみ方ができる。

書誌情報

『The Best Japanese Words & Phrases: Hiragana & Katakana』

定価1,650円（1,500円＋税）

ISBN978-4-8011-1027-4

発売日2025/12/10

判型四六変

ページ数152頁

【関連URL】

Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/4801110274?tag=kurosiopb-22&linkCode=as1&creative=6339(https://www.amazon.co.jp/dp/4801110274?tag=kurosiopb-22&linkCode=as1&creative=6339)

楽天ブックス:https://books.rakuten.co.jp/search?sitem=9784801110274

▼くろしお出版について

言語学・日本語学の専門書や、日本語テキスト、英語学習書などを刊行している出版社。1948年創業。出版ジャンルは、初年次教育、日本語教材、日本語教育、日本語学、言語学・英語学、英語教育・英語学習、言語習得、言語政策など。 主な刊行物に、『象は鼻が長い』、『初級日本語 とびら』、『日本語文型辞典』、「謎解きの英文法」シリーズなど。

https://www.9640.jp/