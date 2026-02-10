＜知らなければ年間1200万円の損失！？～脳卒中予防セミナーをオーエス株式会社での導入事例紹介公開～＞

医療法人香庸会

川口脳神経外科リハビリクリニック（所在地：大阪府枚方市、担当者：金起徹）は、オーエス株式会社にて従業員向け「脳卒中予防セミナー」を開催しました。あわせて、脳卒中の早期発見を目的とした「脳ドックプラン」を提案し、従業員の健康保持と企業の健康経営を支援しています。本取り組みをモデルケースとして、他社への導入も受け付け開始いたしました。

▲実際のセミナー場面

背景

脳卒中は日本人の死因第4位であり、寝たきりの原因としては第1位を占めています。発症した場合、治療費や休職、介護費用、生産性低下などを含め、平均で約1,200万円の経済的損失が生じるとされ、企業にとっても重要な経営リスクの一つです。こうした課題に対し、川口脳神経外科リハビリクリニックでは、医療機関としての専門性と実績を背景に、「予防」と「早期発見」を両立させた企業向けプログラムを構築しました。脳神経外科による診療、脳ドック、リハビリテーションまでを一貫して提供してきた医療法人だからこそ、根拠に基づいた内容と安心感のある支援を実現しています。

実施内容

開催日：2025年7月29日

対象：オーエス株式会社の社員 約30名

内容：

脳卒中の基礎知識、生活習慣との関係

企業・個人に与える影響と予防の重要性

健康管理の実践方法

脳ドックプランの案内

セミナー参加者へのアンケートでは、63.0％が「非常に満足できた」、37.0％が「満足できた」と回答し、参加者全員が高い満足度を示す結果となりました。また、44.4％がセミナー内容を「十分に活かせる」、48.1％が「活かせる」と回答しており、実務や日常生活への活用可能性についても高い評価が得られました。自由記述では、「健康習慣を見直すきっかけになった」「脳ドックを受けたいと思った」といった声が寄せられ、参加者の健康意識向上につながる効果が確認されました。

今後の展開

今後は、本取り組みをモデルケースとして、他の企業に対しても脳卒中予防セミナーおよび脳ドックプランの提供を順次拡大していく予定です。働く世代の健康維持と疾病予防を支援するとともに、企業の健康経営推進に寄与する取り組みとして展開してまいります。

コメント

オーエス株式会社 コーポレート戦略部 大沼秀登

「今回のセミナーを通じて、脳卒中という病気が決して高齢者だけのものではなく、現役世代にも身近なリスクであることを改めて感じました。講師の方からは、生活習慣の見直しや日常の中でできる小さな予防の積み重ねが、健康を守るうえでいかに大切かをわかりやすく、かつ実践につながる形で学ぶことができました。日々の選択や行動が将来の健康を左右することを、改めて意識する良い機会となりました。ＯＳグループでは、社員一人ひとりが自分の健康と向き合い、長く安心して働ける環境づくりを目指しています。今後もこうした学びの機会を継続的に設け、心身ともに健やかに働ける職場づくりを推進してまいります。」

川口脳神経外科リハビリクリニック 理学療法士 金起徹

「臨床では、脳卒中を発症された患者様のリハビリを数多く経験してきました。発症後のリハビリは確かに重要ですが、そこで感じるのは“もっと早く予防や生活習慣改善に取り組めていれば”という思いです。脳卒中は予防と早期発見でリスクを大きく減らすことができます。特に働き盛りの世代から取り組むことが、その後の人生やキャリアを守ることにつながります。だからこそ、私は企業と連携し、就労世代の健康を支える活動に力を入れています。医療機関の枠を超えて、現場で働く方々に予防の意識と実践の機会を届けていきたいと考えています。」

川口脳神経外科リハビリクリニック

当院は、地域のかかりつけ医として「診察・脳ドック・リハビリ」を一貫して提供しています。

診察：脳神経外科専門医が頭痛・めまい・しびれなどを診ます。 脳ドック：脳卒中や認知症のリスクを早期に把握し、予防に取り組みます。 リハビリ：理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が、脳卒中後の回復を支援するプログラムを提供し、働く世代の健康づくりにも対応します。

「予防と早期発見で健康寿命を延ばす」を理念に、地域の皆さまの健康を支えています。

本件に関するお問い合わせ先

川口脳神経外科リハビリクリニック

健康経営事業部 担当：金 起徹（きん きちょる）

住所：大阪府枚方市香里園町9-25-202

TEL：070-1845-3113

E-mail：kawaguchi.ns.reha049@gmail.com

●他社向け導入受付開始

本プランは、オーエス株式会社での導入事例をもとに、他の企業様にも提供可能です。

ご関心のある方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

【お問合せフォーム（入力後に資料ダウンロード可能）】

→ご連絡はこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK8nQoZ9WcY51RMPGZHBrw7hLgLsw2n_0x3VlNNXSxMnL88w/viewform)

【公式LINE（Full Life 健康経営）】

→ https://lin.ee/OOhcxz4

（最新情報・ホームページ・健康経営に関する資料請求はこちらから）