「確定申告を戦う税理士に、翼を。」 繁忙期を迎える税理士事務所へ、応援の気持ちを届けるご挨拶訪問を実施

株式会社SoLabo(本社:東京都渋谷区、代表取締役:田原 広一)は、確定申告期という一年で最も多忙な時期を迎える税理士事務所の皆さまへ向けて、「確定申告を戦う税理士に、翼を。」と題した応援のご挨拶訪問を実施いたします。

本取り組みのポイント

■ 営業は一切なし。純粋に「ありがとう」を伝える訪問

本取り組みは、営業活動やサービスの案内を目的としたものではありません。確定申告という業界最大の繁忙期を支える税理士の皆さまに対し、「日々の業務、本当にお疲れさまです」「この繁忙期を応援しています」という感謝と敬意の気持ちを、直接お伝えすることを目的としています。

■ エナジードリンクと短時間のご挨拶のみ

訪問時には、繁忙期の業務の合間に少しでもリフレッシュしていただければという想いから、エナジードリンクをお渡しし、短時間のご挨拶のみを行います。商品説明や営業行為は一切行わず、あくまで"ご挨拶と応援"に徹した形での訪問です。

企画の背景

税理士という仕事は、多くの経営者や事業者の意思決定を支える、社会的に欠かせない存在です。一方で確定申告期には、高い集中力と正確性が求められ、長時間に及ぶ業務が続く非常に過酷な時期でもあります。

SoLaboはこれまで、税理士・会計事務所向けの業務支援やIT活用支援を通じて、業界の生産性向上や働き方の改善に取り組んできました。今回の企画は、そうした支援の延長線上として、「まずは現場で頑張る"人"に、直接エールを届けたい」という想いから生まれました。

SoLabo代表 田原 広一のコメント

「確定申告期は、税理士の皆さまが最も力を発揮される一方で、最も過酷な時期でもあります。システムやツールでの支援も大切ですが、今回はもっとシンプルに、『いつもありがとうございます』『応援しています』という気持ちを直接お伝えしたいと考えました。エナジードリンク一本、ほんの数分のご挨拶ですが、少しでも元気になっていただけたら嬉しいです」

今後の展望

本取り組みが、繁忙期の真っ只中で業務に向き合う税理士事務所の皆さまにとって、ほんの一瞬でも気持ちが軽くなるきっかけとなれば幸いです。SoLaboは今後も、税理士・会計事務所に寄り添いながら、業界を支える人たちを応援する取り組みを継続してまいります。

