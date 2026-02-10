2026年2月開催｜ベテラン事務員さんしか触れないExcelから脱却！中小運送会社向け説明会｜株式会社 船井総研サプライチェーンコンサルティング
株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング
説明会の詳細・申込みはこちら :
https://sc.funaisoken.co.jp/butsuryu/seminar/untouchable-excel/
- 月額7万円でアナログ管理から脱却！ドライバーごとの課金は無いシステム
- 最短1週間で導入可能！導入時には操作方法をレクチャー
- 社長はもちろん、ベテラン事務員さん以外の方でも簡単に利用可能
- トラック新法に完全対応！実運送体制管理簿の作成も可能
会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング
東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階
2026年２月17日（火）・19日（木）・24日（火）、株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（本社：東京都中央区、代表：橋本直行、以下「船井総研SC」）のコンサルタントが最短1週間で導入可能な運送経営システムについて解説します。
説明会でお伝えする内容- 総車両台数20台～50台の中小運送会社に特化！運送業に必要な機能がすべて備わっています
開催概要
開催日時：2026年２月17日（火）13：00～13：40
2026年２月19日（木）13：00～13：40
2026年２月24日（火）13：00～13：40
開催場所：Web配信（Zoom）
定 員：制限なし
参加料金：無料
対 象：運送会社・物流会社経営者
会社概要
代表者：代表取締役社長 橋本 直行
設立：2000年5月10日
資本金：9,800万円
ＴＥＬ：03-4223-3163
ＭＡＩＬ：marketing@sc.funaisoken.co.jp
ＷＥＢ：https://sc.funaisoken.co.jp/