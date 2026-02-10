助産師プラットフォームのジョサンシーズが、『Josan-she′sアンバサダー』を発足

株式会社Josan-she's

株式会社Josan-she's（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：渡邊愛子、以下ジョサンシーズ）は、この度、助産師の多様なキャリア形成と新しい働き方の普及を目的とした「Josan-she's アンバサダー」を発足し、5名の助産師を選出したことをお知らせいたします。

本取り組みはJosan-she'sで実現できる新たなキャリアの可視化を目指したものです。より具体的な実体験を聞ける場として、オンラインで直接交流できる「Josan-she'sオンラインMeetup」を2月18日(水)14時30分から開催します。

Josan-she'sアンバサダー発足の背景

オンラインMeetup申し込み :https://peatix.com/event/4865506/

現在、多くの助産師が専門スキルを持ちながらも、不規則な勤務形態やライフステージの変化により、キャリア継続に悩みを抱えています。一度現場を離れると「臨床感覚を失っているのではないか」という焦りを感じやすく、復職への心理的ハードルが高まってしまうことで、自らの専門性を発揮する機会を自ら手放してしまうケースも少なくありません。

ジョサンシーズでは、産後ケア施設、低月齢シッター、そして産院でのスポット勤務支援など、既存の枠にとらわれない「助産師の新しい活躍の場」を提供してきました。

このプロジェクトでは、実際にJosan-she'sを通じて自分らしい働き方を体現している5名をアンバサダーとして迎え、彼女たちのリアルな姿を発信することで、助産師が「一歩踏み出すきっかけ」を創出することを目指します。また、産後ケアの文脈で新しい働き方を実践している事例として、保育士の方にもご参加いただいています。

Josan-she'sアンバサダー活動内容

Josan-she'sアンバサダーのご紹介

- オンライン座談会への参加- オフラインイベントでの参加者交流- ジョサンシーズの広報活動への従事

本人たちの活動への配慮のため、顔と本名の公開は控えた形でご紹介いたします。オンライン交流会やオフラインイベントにおいては、本人との交流が可能です。

プロフィールに記載のキャリアタイプは、2026年1月16日にジョサンシーズがリリースした助産師キャリアタイプAI診断の診断結果を記載しています。

参考リリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000066.000110270.html

【全力バイタリティ：Mさん】

やりたいことを何も諦めない！現在海外滞在中のバイタリティ120％助産師

総合病院と産科病院で助産師として勤務しながら、0～3歳のシッターを兼業するなど、幅広い経験を持つ。現在はアイルランドにワーキングホリデーとして滞在中。妊娠・出産の周産期医療への関心が強い。

○キャリアタイプ：お産スペシャリスト型

【ケア・イノベーター：Kさん】

助産師の価値を再定義していく体現者、産後に特化したスペシャリスト助産師

助産師を目指す中で産後ケアの重要性を知り、産後の母子を支える仕事に携わりたいと考え、シッターや産後ケア施設での勤務を中心に活動中。ニーズが急拡大している産後ケア領域で、幅広い実績を残す。

○キャリアタイプ：ケアスペシャリスト型

【子育てオールラウンダー：Tさん】

4人の子ども出産・子育てしながら、幼稚園・保育園に勤務。園長なども務めた中で、出産・子育てに不安を抱えているママと接するうち、経験者や専門家がそばで安心を届ける産後ケアに興味を持ちジョサンシーズで活動中。保育士資格だけでなく、おもちゃインストラクターや子育てコンサルタントなどの多数の資格を持ち、幅広い専門性により深い信頼を獲得する。

○キャリアタイプ：キャリア展開型

【スマート・フリーランス：Yさん】

賢く効率良く、自由に経験を広げて活躍するフリーランス助産師

総合病院で助産師としての基礎を固めたのち、スキルアップのため離島や途上国に赴いた経験を持つ。現在はフリーランス助産師として1年近く活動中。シッター、産後ケア施設の他、産院でのスポット勤務など幅広い経験を積みながら、仕事とプライベートのバランスを整える生活スタイルを送っている。

○キャリアタイプ：報酬納得型

【ワークライフ・デザイナー：Fさん】

助産師資格を最大限に活かして隙間時間でご家族をサポート、自分の子育ても大切にする新時代助産師

病院やクリニック、助産院や保健センターなどで主に母子保健の分野の仕事に従事。現在は9歳と5歳の二人の子どもを育てながら、家族の時間を優先しつつ隙間で働くスタイルで、シッターを中心に産後ケア施設などでも活動中。

○キャリアタイプ：ワークライフバランス型

Josan-she'sアンバサダー Meetup開催のお知らせ

就任したアンバサダーと直接交流できるオンラインMeetupを開催します。是非気軽にご参加ください。

日時：2月18日14時30～15時30分

場所：オンライン（ZOOM）

申し込みURL：https://peatix.com/event/4865506/

ジョサンシーズについて

助産師登録数トップクラス、妊娠から育児までトータルサポート

妊娠から子育ての時期を、助産師をはじめとする女性専門職のスタッフが、オンラインとオフライン双方でサポートする産前産後ケアサービス『ジョサンシーズ』を運営。低月齢ベビーシッター、自社運営・他社協業による産前産後ケア施設や訪問ケア、産院特化の人材サービスで多様な働き方を創出しています。

約6万人(※1)の潜在助産師の新たな活躍の仕組みを作ることで、人員不足が課題となっている妊娠・出産の現場で、妊娠～産後を専門的にサポートできる仕組みづくりを推進します。

2025年7月に中央区の産後ケア事業、2026年1月に台東区の産前産後支援ヘルパー事業に参画。2025年9月に主幹事企業として産前産後ケアイノベーション協会を立ち上げ、自社に限らない産後ケアサービスの官民連携を強化しております。

(※1)潜在助産師数は、「助産師国家試験合格者数-就業助産師数」で算出

出典：「政府統計の総合窓口(e-Stat)」衛生行政報告例(厚生労働省) 「令和4年度衛生行政報告例」

