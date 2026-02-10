「『2026年版！不動産業界の方向け法改正のポイントと実務対応』徹底解説セミナー」を無料・オンラインにて開催いたします。

弁護士法人ＴＬＥＯ虎ノ門法律経済事務所

▼お申し込みはこちらから▼

https://forms.gle/oPqyxwz8huZqp84o9

【当日お伝えするポイント】

・マンション建替えの現状

・最新判例から読み解く管理組合の立場と責任

・区分所有法改正の最新動向

この度弊所では、「『2026年版！不動産業界の方向け法改正のポイントと実務対応』徹底解説セミナー」を開催させていただきます。

弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所（所在地：東京都港区、代表：千賀 修一）では1972年の創業以来、累計1万件以上の不動産トラブルの解決、支援を行って参りました。

2026年は不動産業界にとって大きな転換点となることが予想されます。

2026年4月1日より、不動産登記法改正に伴う「住所・氏名変更登記の義務化」がいよいよ施行されます。また区分所有法改正についても改正に向けた動きが本格化しています。再生方法が多様化し、決議要件や老朽化が進むマンションへの対応も進みやすくなる見込みです。

本オンラインセミナーでは累計10,000件以上の弊所への相談事例をもとに、ポイントを押さえて2026年の法改正の内容を網羅的にお伝えします。弊所へのご相談事例をもとに今後予測される不動産トラブル事例をご紹介し、2026年の法改正に際し、準備しておくべきことを弁護士が法的目線から解説いたします。

2026年の不動産業界の見通しを知りたい、法改正を把握しトラブルを未然に防ぎたいとお考えの経営者・業務責任者の方はこの機会に是非ご参加ください。

無料・60 分・オンラインでの開催となっております。

皆様のご参加を是非お待ちしております。

▼お申し込みはこちらから▼

https://forms.gle/oPqyxwz8huZqp84o9

【セミナー参加特典】

・不動産に関する契約書の無料ワンポイントアドバイス

・弁護士への60分無料法律相談

・セミナーテキストデータの送付

※各特典60分以内、セミナー開催日より2ヶ月以内の日程で調整させていただきます

【実施概要】

タイトル： 『2026年版！不動産業界の方向け法改正のポイントと実務対応』徹底解説セミナー

日時： 2月27日（木）13:00~14:00

開催方法： Zoomによるオンラインセミナー

主催：弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所

講師： 斉藤 健太郎、脇田 祐太

受講料：無料

※ZoomのURLについてはお申込みいただいたメールアドレスに送付いたします

※当日はセミナー開始15分前からアクセス可能です

【このような方は是非ご参加ください】

・不動産トラブルを未然に防ぐための方法を知りたい方

・不動産に関する2026年の最新法改正情報を把握し対策を行いたい方

・不動産分野に携わることがあり、2026年の法改正への準備を進めたい方

・その他本テーマにご関心のあるすべての方

▼お申し込みはこちらから▼

https://forms.gle/oPqyxwz8huZqp84o9

【登壇者】

弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所 弁護士 斉藤 健太郎（東京弁護士会所属）

【主な経歴】

■東京弁護士会

■中央大学法学部卒業

■慶応義塾大学法科大学院修了

【メッセージ】

「対話」には人に安心感を与える機能があるといいます。

法的トラブルに遭遇した方々は、皆不安を抱えられていると思います。自分はこれからどうすればいいのだろうと一人悩んでいる方もいるかもしれません。また、こんなことは弁護士に相談することではないのかもしれない・・・と思い法律相談に乗り出すことができない方もいるかもしれません。しかし、一人で思い悩んでいても問題が解決することがほとんどありませんし、それは法律的には大した問題ではないということが知れるだけでも、心はとても軽くなるはずです。

少しでも不安を感じられたときには、まずは法律相談にいらしてください。

法律相談を通じて、皆様の不安を少しでも取り除くよう尽力いたします。

弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所 弁護士 脇田 祐太（東京弁護士会所属）

【主な経歴】

■慶應義塾大学法学部法律学科卒業

■東京大学法科大学院修了

【メッセージ】

事件というのは、時にストレスに満ちたものであり、これが長期化することも珍しくありません。

このストレスから依頼者の方を解放し、いつも通りの生活を送ってもらうことが、事件の解決と同じぐらい大切な仕事だと考えています。法律以外の部分でも依頼者の方をサポートし、心から信頼される弁護士になれるよう日々精進していきます。

【セミナーに関するお問い合わせ】

弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所

https://www.t-leo.com/

TEL：03-5501-2685



▼セミナー参加お申し込みはこちらから▼

https://forms.gle/oPqyxwz8huZqp84o9