『ひょう太朗』×ヴィレッジヴァンガード コラボグッズ発売決定！

＼ひょう太朗 × ヴィレッジヴァンガード コラボグッズ登場！／

ゲーム実況者・ひょう太朗とヴィレッジヴァンガードのコラボが実現！

今回のテーマは「フェス」。ライブ感あふれるフェススタイルの描き下ろしビジュアルを使用した、ここでしか手に入らない限定グッズが登場です。

配信の熱量そのままに、身に着けて・飾って楽しめるラインナップをご用意しました。

この機会をお見逃しなく！

【商品詳細】

■アクリルキャラスタンド 全3種 各\2,200（税込）

【素材】

アクリル

【サイズ】

本体：約108mm×H120mm以内

台座：約W60mm×H25mm以内



■アクリルキーホルダー 全3種 各\1,400（税込）

【素材】

アクリル/鉄

【サイズ】

約W50mm×H59mm以内

■トートバッグ 全3種 各\4,400（税込）

【素材】

コットン

【サイズ】

約W360mm×H370mm×マチ100mm + ハンドル

■Tシャツ 全3種 各\6,000（税込）

【素材】

綿

【サイズ】

M：身丈70cm / 身巾52cm / 肩巾47cm / 袖丈20cm

L：身丈74cm / 身巾55cm / 肩巾50cm / 袖丈22cm

XL：身丈78cm / 身巾58cm / 肩巾53cm / 袖丈24cm



■缶バッジ 全4種ランダム

単品\600（税込）/セット\2,400（税込）

【素材】

紙/ブリキ/PP

【サイズ】

約Φ57mm

■ステッカー 全7種ランダム

単品\600（税込）/セット\6,000（税込）

【素材】

紙

【サイズ】

約W70mm×H71mm以内

【受注期間】

2026年2月10日（火）17：00～2026年3月1日（日）23：59

【お届け予定日】

2026年4月中旬～2026年4月下旬

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/22153

【関連リンク】

▼『ひょう太朗』公式X

https://x.com/hyoutarou086

▼『ひょう太朗』公式YouTube

https://www.youtube.com/@hyoutarou086

