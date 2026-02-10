土井善晴さんに学ぶ！TBSラジオ『えがお presents　菊川 怜 PLUS ON LIFE えがおで元気』2/12・2/19・2/26の放送はスペシャル企画。

TBSラジオ『えがお presents　菊川 怜 PLUS ON LIFE えがおで元気』（毎週木曜 16時50分～16時59分）。


番組のコンセプトは ＜食を大切に健康に、えがおで元気になろう！＞。そして、暮らしに役立つヒントなどもリスナーの皆さんと共有する番組です。


パーソナリティは、6才・5才・3才の子育てに大奮闘中の菊川 怜。



2月12日・19日・26日の放送は、スペシャル企画！


ゲストに料理家・土井善晴さんをお迎えして、2月のテーマ「一汁一菜。ご飯と具沢山なお味噌汁、無理のない家庭料理」のお話もしながら、3週にわたってお送りします。



■2月12日(木)放送


「一汁一菜でよいという提案。」


■2月19日(木)放送


「出汁は、全ての食材から出る。調味料の分量は作りながら自分で加減しましょう！」


■2月26日(木)放送


「日本の発酵食品・味噌の力はスゴイ！」 　


＜土井善晴・プロフィール＞

料理研究家。和食文化の伝統をふまえた「一汁一菜」を提案。2022年度 文化庁長官表彰に選ばれる。NHK『みんなのきょうの料理』では美味しい家庭料理を提案している。大学で教授、講師も務める。


番組では、メッセージを募集中！

現在募集中のテーマは＜春食材で、えがおで元気！＞


旬の食材で作る、皆さんのおススメを添えてお送りください。


メールアドレス egao2525@tbs.co.jp



メッセージをご紹介された方には、番組スポンサー・株式会社えがおから『しあわせな味噌汁 コクの極味（きわみ）』 10食入りを1箱プレゼントします。



番組概要

タイトル：えがお presents　菊川 怜 PLUS ON LIFE えがおで元気


放送日時：2月12日・19日・26日（木）16時50分～16時59分


パーソナリティ：菊川怜（俳優）


アシスタント：山形純菜（TBSアナウンサー・管理栄養士）


ゲスト：土井善晴（料理家）


メールアドレス：egao2525@tbs.co.jp
番組HP：https://www.tbsradio.jp/egao2525/