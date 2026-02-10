福島浜通り映像・芸術文化プロジェクト～”創作の場”としての魅力を発信～
経済産業省が推進する「福島浜通り映像・芸術文化プロジェクト」では、芸術文化の力を活用し、福島県浜通り地域等の新たな魅力を発見・創出する取組を進めています。
震災からの復興を経て、今まさに多様な創作活動が芽吹くこの地の魅力を広く発信するため、福島県浜通り地域等の創作環境の魅力を紹介する展示イベント
「Art ＆ Imagination from FUKUSHIMA - 福島浜通り、創造のはじまり展」
を2026年3月11日（水）から3月15日（日）まで、渋谷ヒカリエ8/COURTにて開催いたします。
また、福島県浜通り地域等で創作活動に取り組む人々の姿や現場の魅力を伝える動画
「アートレック@Fukushima～再生の地で、創造は芽吹く～（仮）」を３月初旬より放映・公開いたします。
１. Art ＆ Imagination from FUKUSHIMA - 福島浜通り、創造のはじまり展 企画概要
本イベントでは、アーティストやクリエイター、地域の方々がどのようなきっかけや背景で出会い、どのようにまちの魅力を受け取りながら作品を形づくっていったのか、そのプロセスや創作の手触りが伝わるストーリーを、展示とあわせてご紹介します。震災からの復興を経て、地域に根ざした創造の現場で生まれた数々のプロジェクトや作品を、ぜひ会場でご体感ください。
また、3月11日（水）にはトークイベントも開催予定です。創作の現場で生まれたリアルな声や生み出されたインスピレーション、これからの福島県浜通り地域等の可能性について語り合います。
福島県浜通り地域等の新たな魅力と、創造の力をぜひ会場でご覧ください！
■開催日時：2026年3月11日（水）～3月15日（日） ※3月11日（水）はトークイベントを開催
■開催場所：渋谷ヒカリエ8/COURT（東京都渋谷区渋谷2-21-1）
■開場時間：
・3月11日(水) 13:00～20:00（トークイベントは18:00～19:30）
・3月12日(木)～14日(土) 11:00～20:00
・3月15日(日) 11:00～18:30
■主催：経済産業省 福島浜通り 映像・芸術文化プロジェクト
出展プロジェクト・作品情報プロジェクト・作品名 『伝わらない記憶のプロセス』
美術作家・三塚新司が南相馬市に滞在し、創作活動に取り組んだプロジェクト。震災前に暮らしていた住民へのインタビューを通じ、「記憶に残る風景」や個人的なエピソードを丁寧に聞き取り、その言葉をもとに想像を交えて絵画として表現する。完成した作品は住民に再び見せ、実際の記憶との違いや重なりを語り合う対話の場を生み出す。地域の外にいる作家の視点を介して、浜通りに息づく多層的な記憶と魅力を可視化する試み。
三塚新司（美術作家）
・制作年／素材：
2024年／パネル・キャンバス・アクリル絵の具・パステル
・浜通りにおける主な制作・活動場所：南相馬市小高区
・協力：アオスバシ 他
Instagram：https://www.instagram.com/shinji_mitsuzuka/
プロジェクト・作品名 『土地の時間を巡る滞在制作事業』
地域に暮らしながら、アーティストと地域をつなぐ存在として活動する秋元菜々美が、演劇ユニットhumunus （フムヌス）及び建築集団ガラージュの2組のアーティストチームと富岡町で行った滞在制作プロジェクト。地域の「中の人」として日常的に土地や人と関わる視点を活かし、町に蓄積された時間や記憶、変化の痕跡を丁寧にすくい上げ、作品として表現する。地域と継続的に関わる立場ならではのまなざしを通して、浜通りにおける創作環境の魅力や、土地と表現が交差する可能性を伝える。
プロジェクトマネジメント：秋元菜々美（地域コーディネーター）
参加アーティスト：humunus（演劇ユニット）
・作品名：書籍「福島県富岡町ガイド うつほの襞0『塵と汐のみち』」とツアー上演の制作
・制作年/素材：2025年
・浜通りにおける主な制作・活動場所：富岡町
参加アーティスト：ガラージュ（建築集団）
・作品名：夜の森穴火祭り
・制作年/素材：2026年
・浜通りにおける主な制作・活動場所：富岡町夜の森
WEB SITE：https://garagearchitects.com/
プロジェクト・作品名 『ロッコク・キッチン』
福島の被災地では、帰還した住民、移り住んできた人、仕事で訪れる人など、多様な背景をもつ人々が交わりながら、新たな生活史が紡がれている。
川内有緒と三好大輔が、東京と福島を結ぶ国道6号線（通称「ロッコク」）を車で旅し、「食」を切り口に、そこに生きる人々の日常や暮らしを軽やかに描き出すドキュメンタリー作品。
映し出されるのは、変わりゆく福島の〈いま〉と、温かく、おいしい日常。
川内有緒（ノンフィクション作家）・三好大輔（映画監督）
・制作年／素材：
2025年／ドキュメンタリー映画
・浜通りにおける主な制作・活動場所：
国道6号線（通称「ロッコク」）沿いの町
（楢葉町・大熊町・双葉町・南相馬市）
・協力：プロデューサー渡邉陽一(植田印刷所)、宮本英実(Demi)
WEB SITE：https://rokkokukitchen.com
Instagram：https://www.instagram.com/rokkokukitchen/
X：https://x.com/rokkokukitchen
note：https://note.com/rokkokukitchen
プロジェクト・作品名 合唱曲『群青』
震災をきっかけに福島県南相馬市で生まれた合唱曲「群青」は、希望をつなぐために作られ、今や全国の卒業式で歌われるほど広がった。2022年度には「旅立ちの日に」を抑え、全国で最も歌われた合唱曲となる。※
土地に生きる人々の記憶や思いが音楽となり共有されていくことで、浜通りが持つ人と人を結ぶ力や、想いを育み続ける地域の魅力を伝える。
※音楽之友社「【2022年版ランキングを発表！】全国の先生が選んだ卒業ソング人気曲（中学・高校編）」より：
https://ontomo-mag.com/article/column/kyo-on24/
作詞：福島県南相馬市立小高中学校平成24年度卒業生（構成・小田美樹）
作曲：小田美樹
トークイベント
福島県浜通り地域等で実際に創作をおこなった美術作家の三塚新司、地域とアーティストをつなぐ表現者として活動する秋元菜々美、そして映画企画コンペ「FFF アワード」でグランプリを受賞し、これから福島県浜通り地域等で創作をおこなう映画監督・平田雄己の３名を迎え、それぞれの作品創作の背景や、浜通りという土地が持つ可能性、福島県浜通り地域等における創作の魅力について語りあいます。
■日時：2026年3月11日（水）18:00～19:30（予定） 受付：17:30～
■開催場所：渋谷ヒカリエ8/COURT（東京都渋谷区渋谷2-21-1）
■入場料：無料
■募集人数：65名様（先着順）
※下記応募ページからの事前申込制となります。
※席数に限りがあるため、一部お客様は立ち見になります。予めご了承ください。
※定員未達の場合に限り当日参加を受け付けます。下記フォームより応募をお願いいたします。
■応募ページ：（一般）
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oJQyUSA-skGpcG0wvxVG-oOch5OHEW1Pv1qm7Vd1aoBURDE2MTBISFQyM1FaQU5FNDVVMkwzQ1JDMS4u
二次元コードはこちら
■登壇者
三塚新司（美術作家）
スキーパトロール、ライフガード、自転車便メッセンジャーなどを経て、1999 年に東京藝術大学に入学。在学中より子供番組の放送作家として活動。
2018 年より作品の発表を始め「疑問の疑問」に基づいた作品として巨大なバナナの皮の作品を制作。
2021年：神奈川県美術展にて県議会議長賞受賞。
2022年：第25回岡本太郎現代芸術賞展にて岡本敏子賞受賞。
2023年：経済産業省 地域経済政策事業「ハマカルアートプロジェクト」採択。
2023年：経済産業省 映像芸術文化支援事業「ハマカルアートプロジェクト」採択。
2024年：六本木アートナイト出展。2025年：大阪・関西万博「福島復興展示」へ出展。
秋元菜々美（地域コーディネーター）
1998年、福島県富岡町夜の森出身。元富岡町役場職員。
東日本大震災及び原発事故で中学一年生の時に被災。
福島県浜通り地域を舞台に土地の時間を人々に喚起させるような
作家の作品制作を支援する他、教育や観光に関わること、随筆も行う。
平田雄己（映画監督）
1999年生まれ、神奈川横浜市出身。
日本大学芸術学部映画学科監督コースを卒業。
その後、東京藝術大学大学院映像研究科映画専攻監督領域に進学し、黒沢清、諏訪敦彦、塩田明彦らに師事した。
2023年、オフィス桐生主催「20祭」コンペに選出された短編『二十才の夜』が7 月に池袋シネマロサにて公開。また、短編『凛として』が第36回東京国際映画祭Amazonテイクワ ン賞ファイナリスト作品にノミネートされた他、共同監督したドキュメンタリー『大崎から』が東京ドキュメンタリー映画祭長編コンペティション部門に選出された。
2024年、短編『ピクニック』が第72回サン・セバスティアン国際映画祭のNEST部門にノミネートされた。
2025年、映画企画コンペティション「FFFアワード2025」にてグランプリを獲得。現在は太陽企画株式会社のプロデューサーチームと共に、月１回のペースで福島県浜通り地域に訪れ、制作に向けて精力的に活動している。
ファシリテーター：根本 李安奈
一般社団法人相双フィルムコミッション代表。
1996年南相馬市小高区生まれ。
日本大学芸術学部映画学科を卒業後､ADKクリエイティブ・ワンに勤務。
2021年に福島にUターン。2024年に一般社団法人相双フィルムコミッションを立ち上げ､ 映像コンテンツ制作の誘致などカルチャーを通じて地域を楽しくする事業を生み出している。
■取材案内
当日ご取材をご希望される場合は、以下URLフォーム、二次元コードより申込ください。
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oJQyUSA-skGpcG0wvxVG-oOch5OHEW1Pv1qm7Vd1aoBURFdMSTlZTjBMMkhXN1ZFUVZCQTFCSExMQi4u
※申込期限：2026年3月10日（火）18:00まで
二次元コードはこちら
２．アートレック@Fukushima～再生の地で、創造は芽吹く～（仮） 企画概要
福島県浜通り地域で創作活動に取り組む多彩な人々の姿や、地域の新たな魅力を紹介する動画コンテンツ「アートレック@Fukushima～再生の地で、創造は芽吹く～（仮）」を公開します。
本コンテンツでは、日本テレビ系列「news zero」でもメインキャスターを務める藤井貴彦さんが、福島で活動するアーティストやクリエイター、地域の方々を訪ね、創作の現場やその想いに迫ります。震災からの復興を経て、今まさに新たな文化や芸術が芽吹く浜通りの“今”を、藤井さんの視点で丁寧に描き出します。
動画は、福島中央テレビ・宮城テレビでの放映に加え、YouTube「中テレ公式チャンネル」でも公開予定です。ぜひ多くの皆さまにご覧いただき、福島県浜通り地域等の新たな魅力を感じてください！
■出演者：藤井貴彦、三塚新司、秋元菜々美、平田雄己、武中志門、天利英里子
■TV放映
福島中央テレビ：2026年3月1日（日）15：55～16：25
宮城テレビ：2026年3月7日（土）13：30～14：00
■YouTube公開
公開日時：2026年3月7日（土） 15：00頃
公開先：中テレ公式チャンネル https://www.youtube.com/@fctchannel
参考：2024年度の取組：アートレック@Fukushima ～私たちが創る浜通りの未来～
特設サイト：https://www.fct.co.jp/artrec/
二次元コードはこちら
＜福島浜通り映像・芸術文化プロジェクトについて＞
経済産業省では、福島県浜通り地域等の復興に向けた取組の一環として、芸術や文化を通じた地域の新たな魅力の発見・創出・発信などを目的とし、若手の有志職員を中心に「福島浜通り映像・芸術文化プロジェクト」を2022年7月に立ち上げ、魅力あるまちづくりに向けた取組を推進してきました。
これまで、若手映像作家を対象としたワークショップや学生と現地の方との交流によるアート作品を滞在して制作する支援、また住民と連携した高付加価値型ツアー造成や地域イベントの創出といった地元事業者等のアート活動を活用した関係人口拡大に資する取組支援を行う他、東京国際映画祭との連携やフィルムコミッションの活動支援、また浜通りでの本事業のＰＲにつながる広報映像制作・発信等を実施しています。
◇映像芸術文化支援事業（ハマカルアートプロジェクト） https://hamacul-project.com/
福島12市町村の持続的な発展に向け、一定期間滞在して地域内での地域住民との交流を含む取組や場づくり、作品制作を行う学生プロジェクト等への支援事業を行っています。
◇映像芸術文化を通じた関係人口創出事業（ハマコネ） https://hamado-ri.com/
福島12市町村の関係人口の増加や自律的な活動の創出と継続に向け、ジャンルを問わないアーティスト等と地域住民、事業者・団体が協働するプロジェクト等への支援事業を行っています。
本プロジェクトを通じて、福島県浜通り地域等が持つ創作の場としての魅力や可能性を、より多くのアーティストやクリエイターの皆さまに知っていただき、浜通りでの新たな創作活動のきっかけとなることを願っています。
参考
ふくしまの今 （METI/経済産業省）(https://www.meti.go.jp/earthquake/)
【お問合せ先】
経済産業省 大臣官房福島復興推進グループ 福島芸術文化推進室
電話：03-3501-1511
メール：exl-f-art-culture★meti.go.jp
※［★］を［@］に置き換えてください。