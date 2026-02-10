ヒューマンホールディングス株式会社

教育事業を展開するヒューマンアカデミー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：今堀健治、以下「当社」）は、福岡市より「外国人介護人材受入れのための相互支援及び交流プログラム」を受託いたしました。これに伴い、外国人介護人材を受け入れる企業の意見交換会や、外国人と交流したい方向けの交流会を開催します。

【本件のポイント】

●ヒューマンアカデミーが福岡市から委託を受け「外国人介護人材受入れのための相互支援及び交流プログラム」を受託

●外国人介護人材と地域住民との交流を実施

●外国人材が安心して働ける環境づくりと、企業の円滑な受け入れ体制の構築を支援

【背景】

近年、労働人口の減少は企業にとって喫緊の課題です。帝国データバンクの「福岡県・外国人労働者の雇用・採用に対する企業の動向調査（2025年8月）」によると、福岡県の企業の5社に1社が外国人労働者を雇用しており、15.5％が採用を拡大すると回答しています。一方で、採用における最大の課題として「コミュニケーション・教育」が挙げられています。

特に介護業界においては、2040年度には約272万人の介護職員が必要とされており、2022年度（215万人）比で約57万人の追加確保（年換算で約3.2万人）が求められます※。こうした中、外国人材の活用が重要な解決策の一つとなっています。

本プログラムでは、言語や文化の違いを超えて、外国人材が地域に定着できる環境づくりを目指します。

※厚生労働省「第９期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」2024年7月

【開催概要】

本プログラムは、海外国人介護人材の受入れを検討している企業と、日本での就業を希望する海外国人材の双方にとって有益な機会を提供いたします。

1.企業向け情報意見交換会

近年外国人材の受入れに関する制度や在留資格、実際の受入れ事例、課題解決のノウハウを共有し、行政や支援機関との連携についても理解を深めます。

【企業向け】外国介護人材の受入れを考える 現状・事例から学ぶ情報意見交換会

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/5089/table/2006_1_1451989113b0fb37cedf33db5f3835d5.jpg?v=202602100951 ]

2.外国人と日本人の交流会

日本語特有の表現を学ぶワークショップや、福岡の文化に関するクイズ、4コマ漫画作りなどを通じて相互理解を深めます。

言葉と文化を教えあう交流会

言葉と文化を教えあう交流会

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/5089/table/2006_2_f880ab09eae8ec9de82fc9ea5e81944d.jpg?v=202602100951 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/5089/table/2006_3_57540c868fbb8fd72da82d5dbdeb1251.jpg?v=202602100951 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/5089/table/2006_4_edae83a838bcb3e83bd910e9090779f1.jpg?v=202602100951 ][表5: https://prtimes.jp/data/corp/5089/table/2006_5_de04ecdf202d12d71101c4a5d35b6490.jpg?v=202602100951 ]■行政向け業務委託サービスについて https://pub.athuman.com/

ヒューマンアカデミーは、全国6支部23拠点のネットワークを活用し、多くの官公庁・自治体の皆様を支援させていただいています。創設以来、離職者向け就業訓練および求職者支援訓練を全国で受託し、これまでに600コース以上を実施、1万名を超える修了生を輩出しており、豊富な実績を誇ります。当社の広範なネットワークと専門知識を活かし、地域の発展に貢献してまいります。

お問い合わせ先：03-6684-2175

■ヒューマンアカデミーについて https://manabu.athuman.com/

学びの面白さを提供する「Edutainment Company」として、1985 年の創設以来、時代や社会の変化にあわせながら800以上の講座を編成しました。未就学児童から中高生・大学生・社会人・シニア層とあらゆるライフステージにおけるSTEAM教育やリスキリング、学び直しの支援を行っています。

さらに、独自の「ヒューマンアカデミーGIGAスクール構想」を推進し、学習支援プラットフォーム「assist」を開発。SELFingサポートカウンセラーと講師が、個別に学習目的や目標にあわせた進捗管理や相談などの学習サポートをします。私たちは、常に最先端の教育手法やテクノロジーを取り入れ、学びの喜びを追求し、最高水準の教育サービスを提供していきます。

■ヒューマングループについて

ヒューマングループは、教育事業を中核に、人材、介護、保育、IT、美容、スポーツと多岐にわたる事業を展開し、2025年4月に創業40周年を迎えました。1985年の創業以来「為世為人（いせいいじん）」を経営理念に掲げ、各事業の強みを生かし、連携しながらシナジーを最大限に発揮する独自のビジネスモデルにより、国内340拠点以上、海外4カ国5法人のネットワークでお客様に質の高いサービスを提供しています。

ヒューマンホールディングスは、日本リスキリングコンソーシアムの後援パートナーです。

●ヒューマンホールディングスWEBサイト：https://www.athuman.com/(https://www.athuman.com/)

会社概要

ヒューマンアカデミー株式会社

●代表者：代表取締役 今堀 健治

●所在地：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階

●資本金 ：1,000 万円