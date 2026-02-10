デザインマンホール蓋に、人気ゲーム「キラキラスターナイト」が仲間入り
ふじみ野市役所
「キラキラスターナイト」より「キララちゃん」 RIKIさん制作
下水道の役割や魅力をより多くの皆さんに知っていただくため、このたび新たなデザインマンホール蓋を設置しました。
人気ゲーム「キラキラスターナイト」でおなじみのキャラクター「キララちゃん」が、ふじみ野市と下水道事業を明るく彩り、歩くたびにちょっと嬉しくなる景色を届けてくれます。街中で見つけたら、ぜひ足を止めてご覧ください。あなたの毎日に、キララちゃんが小さな彩りを添えてくれます。
設置日時
令和8年2月13日（金）（写真撮影）
設置場所
上福岡駅西口東入間警察署霞ケ丘交番近くの歩道
※市役所本庁舎玄関にも展示します。
内容
デザインは、市内在住の漫画家・イラストレーターのＲＩＫＩさん制作で、ふじみ野市のふるさと納税返礼品としても人気が高いゲームソフト「キラキラスターナイト」のキャラクター「キララちゃん」です。
問合せ
上下水道課 （TEL049-220-2075）