デザインマンホール蓋に、人気ゲーム「キラキラスターナイト」が仲間入り

写真拡大

ふじみ野市役所

下水道の役割や魅力をより多くの皆さんに知っていただくため、このたび新たなデザインマンホール蓋を設置しました。


　人気ゲーム「キラキラスターナイト」でおなじみのキャラクター「キララちゃん」が、ふじみ野市と下水道事業を明るく彩り、歩くたびにちょっと嬉しくなる景色を届けてくれます。街中で見つけたら、ぜひ足を止めてご覧ください。あなたの毎日に、キララちゃんが小さな彩りを添えてくれます。



「キラキラスターナイト」より「キララちゃん」　RIKIさん制作

設置日時

令和8年2月13日（金）（写真撮影）　


設置場所

上福岡駅西口東入間警察署霞ケ丘交番近くの歩道


※市役所本庁舎玄関にも展示します。


内容

デザインは、市内在住の漫画家・イラストレーターのＲＩＫＩさん制作で、ふじみ野市のふるさと納税返礼品としても人気が高いゲームソフト「キラキラスターナイト」のキャラクター「キララちゃん」です。


問合せ

上下水道課　（TEL049-220-2075）