デザインマンホール蓋に、人気ゲーム「キラキラスターナイト」が仲間入り

ふじみ野市役所

下水道の役割や魅力をより多くの皆さんに知っていただくため、このたび新たなデザインマンホール蓋を設置しました。

人気ゲーム「キラキラスターナイト」でおなじみのキャラクター「キララちゃん」が、ふじみ野市と下水道事業を明るく彩り、歩くたびにちょっと嬉しくなる景色を届けてくれます。街中で見つけたら、ぜひ足を止めてご覧ください。あなたの毎日に、キララちゃんが小さな彩りを添えてくれます。

設置日時

「キラキラスターナイト」より「キララちゃん」 RIKIさん制作

令和8年2月13日（金）（写真撮影）

設置場所

上福岡駅西口東入間警察署霞ケ丘交番近くの歩道

※市役所本庁舎玄関にも展示します。

内容

デザインは、市内在住の漫画家・イラストレーターのＲＩＫＩさん制作で、ふじみ野市のふるさと納税返礼品としても人気が高いゲームソフト「キラキラスターナイト」のキャラクター「キララちゃん」です。

問合せ

上下水道課 （TEL049-220-2075）