世界的クリエイターがドライバーズシートへSidemenを手がけるマネジメント＆プロダクション集団「ARCADE」と連携

FORMULA E OPERATIONS LIMITED- フォーミュラEは、英国で最も影響力のあるクリエイター集団「Sidemen」（登録者数2,100万人超）を擁するマネジメントおよびプロダクションのパワーハウス「Arcade」とパートナーシップを締結。世界的コンテンツクリエイターたちが、0-60mph／100km/h加速1.82秒、現行F1マシンより30％速いGEN3 Evoマシンのステアリングを握る。- 総リーチ3億人を誇るクリエイターたちは、2月15日にサウジアラビア・ジェッダで対決。次世代ファンに向けてフォーミュラEの魅力を届け、モータースポーツにおける新たなユースカルチャーを確立することを目指す。- 2チーム制（Senõr Frogs と QuickStars）のデュエルフォーマット。最速ラップを狙いながらライバルを次々とノックアウトし、各チーム最速ドライバー同士が“勝者総取り”の最終デュエルに挑む。- EVOセッションは、YouTubeで人気を誇るレーシング・クリエイター集団「Senõr Frogs」の復活を記念するイベント。TheBurntChipを中心に、Behzinga、WillNE、Arthur TV、Izzy Hammondが参戦。- Team QuickStarsはVikkstarがキャプテンを務め、全メンバーは2月7日（土）英国時間15:00に発表予定。- 本イベントは初めてフォーミュラE公式YouTubeチャンネルにてライブ配信され、世界中のファンが好きなクリエイターたちのリアルタイム対決を視聴できる。

フォーミュラEは、世界屈指のフォロワー数を誇るクリエイターたちが、世界最速の電動レーシングカー「GEN3 Evo」のステアリングを握る1日限りの特別イベント「フォーミュラE EVOセッション」を開催することを発表しました。本イベントは、総リーチ3億人を誇る厳選された10名のクリエイターが参加し、フォーミュラEの体験に新たな視点をもたらすことを目的としており、エンターテインメントを求める若年層に向けて、影響力の高いクリエイターを起用しています。

2チームのデュエルフォーマットのもと、参加者は最速ラップを追い求めながらライバルを脱落させ、最終的に各チームの最速ドライバーが“勝者総取り”の一騎打ちに挑みます。EVO セッションは、TheBurntChip率いるYouTubeの人気レーシング集団「Senõr Frogs」の復活の場ともなり、Behzinga、WillNE、Arthur TV、Izzy Hammondがラインアップを構成します。Team QuickStarsはVikkstarがキャプテンを務め、全メンバーは2月7日（土）英国時間15:00に発表されました。

GEN3 Evoで限界に挑む本イベントは、フォーミュラEが従来のセレブリティ起用の枠を超え、「共創」へと踏み出す象徴的な取り組みです。Z世代およびミレニアル世代に直接語りかける、新たなモータースポーツ体験を創出します。

今年のEVOセッションでは、フォーミュラEが、英国で最も影響力のあるクリエイター集団「Sidemen」（登録者数2,100万人超）を手がけるマネジメントおよびプロダクションのパワーハウス「Arcade」とパートナーシップを締結しました。Sidemenの飛躍的な成長を築き上げてきたArcadeは、ユースカルチャーの注目を捉える比類なき専門性を有しています。本パートナーシップにより、EVOセッションは単なるレースイベントにとどまらず、YouTubeエコシステムを前提に設計された、最高峰のエンターテインメントイベントとして展開されます。

クリエイターエコノミーが拡大する中、若年層がインスピレーションや指針をクリエイターに求めるという文化的変化が生まれています。これは、次世代に向けてフォーミュラEのファン層を拡大する大きな機会となります。

フォーミュラEがトップクリエイターとタッグを組むのは、今回が初めてではありません。昨年3月には、MrBeastが初開催となるEVOセッションの幕開けを飾り、GEN3 Evoのステアリングを握りました。しかし、GEN3 Evoはインターネット界屈指のチャレンジャーであるMrBeastにとっても難易度が高く、わずか2周目でバリアにクラッシュ。その瞬間は瞬く間に拡散され、競技に新たな注目をもたらしました。

EVOセッションは、フォーミュラE公式YouTubeチャンネルにてライブ配信され、ファンは競争形式の中で、お気に入りのクリエイターたちの走りをリアルタイムで楽しむことができます。

コメント

ジェフ・ドッズ（Jeff Dodds, フォーミュラE CEO）

「EVOセッションは、モータースポーツをこれまで誰も踏み込んだことのない領域へと押し広げる取り組みです。世界で最も影響力のあるコンテンツクリエイターたちをGEN3 Evoマシンに乗せ、実際の競争フォーマットで走らせることで、真正性があり、刺激的で、大胆な形で、数億人規模の新たなファンにフォーミュラEを届けることができます。今年は、ファンの皆さまにとって本当にエンターテインメント性の高い体験となるよう、これまで以上にギアを上げて取り組んでいます。このような試みはモータースポーツ界では前例がなく、私たちはその先頭に立っていることを誇りに思います」

エリー・ノーマン（Ellie Norman, フォーミュラE CMO）

「これこそがスポーツの未来の姿です。新しい世代のファンは、コンテンツクリエイターを通じてスポーツを知り、つながっています。世界有数のコンテンツクリエイターたちとEVOセッションを進化させていくことは、当社の成長戦略において極めて重要であり、新たなオーディエンスにリーチし、フォーミュラEに新しいファンを迎え入れることにつながります。私たちは、モータースポーツにおけるユースカルチャーを定義する存在になることを目指しています。Sidemenというインターネット現象を生み出したArcadeと協業することで、エリートレベルのパフォーマンスとYouTubeカルチャーの架け橋を築くことができます。私たちは今まさに、スポーツにおける新たな若者カルチャーをリアルタイムで共創しています」

参加クリエイター

Team Señor Frogs

TheBurntChip（YouTube登録者数：190万人）

ゲーム、チャレンジ、Vlogコンテンツを手がけるYouTuber、インフルエンサー、ポッドキャスター。Sidemenおよび関連プロジェクトへの出演も多く、成功を収めているプロダクション会社「The Fellas Studios」の共同創設者でもある。また、Twitchでも高い人気を誇る配信者。

WillNE（YouTube登録者数：530万人）

リアクション動画やチャレンジ企画、インターネットカルチャーを深掘りするバイラルコンテンツで知られる、英国を代表するYouTuber。人気YouTubeグループおよびブランド「S2D」の共同創設者でもある。

Behzinga（YouTube登録者数：490万人）

Sidemenのメンバーであり、フィットネスを軸に、ライフスタイル、チャレンジ、モチベーション系コンテンツを発信するクリエイター。メンタルヘルス、自己成長、肉体改造に関する発信でも注目を集める。

Calfreezy（YouTube登録者数：450万人）

Sidemenの中心メンバーの一人で、サッカー系チャレンジやトラベルコンテンツ、カリスマ性あふれるキャラクターで知られる英国の人気YouTuber。Sidemen ClothingおよびXIX Vodkaの共同創設者でもある。

Izzy Hammond（YouTube登録者数：300万人）

元『Top Gear』司会者リチャード・ハモンドの娘であり、自動車コンテンツ分野で独自のキャリアを築いたクリエイター。また、父と共にポッドキャスト「Who We Are Now」の共同ホストも務めている。

ArthurTV（YouTube登録者数：58.4万人）

エネルギッシュなチャレンジ動画や社会実験、ユーモアあふれるコンテンツで知られる急成長中のクリエイター。大胆かつインタラクティブなスタイルにより、YouTubeやTikTokを中心に世界的な支持を拡大しています。

フォーミュラE EVOセッションについて

「フォーミュラE EVOセッション」は、世界でも屈指のフォロワー数を誇るクリエイターたちが、世界最速の電動レーシングカー「GEN3 Evo」のステアリングを握る1日限りの特別イベントです。各クリエイターはフォーミュラEチームとペアを組み、世界トップレベルのドライバーによる指導を受けながら、ポルシェ、ジャガー、日産、ステランティス、マヒンドラ、ローラ・カーズといった世界的メーカーや、アンドレッティ、CUPRA KIROなどのトップレーシングブランドと共にイベントに臨みます。

昨年マイアミで開催された初回イベントには、ブルックリン・ペルツ＝ベッカム、セルヒオ・アグエロ、トム・フェルトンといったスターが参加し、パフォーマンス面で新たな基準を打ち立てました。本イベントは、モータースポーツにおけるユースカルチャーを定義する存在になるというフォーミュラEの戦略の中核として、若年層の新規ファン獲得において重要な役割を果たしています。

シーズン11において、「EVOセッション」は記録的なエンゲージメントを創出し、フォーミュラE全体の動画再生数のうち42％を占めました。このデジタル上での勢いは、前年比14％増となる13億9,000万回のSNSインプレッションという大きな成果につながり、フォロワー数も10％増加しました。特にTikTokでは37％という大幅な成長を記録しています。

第2回となる今回も、フォーミュラEが新たなオーディエンスを惹きつけ、デジタルを起点とした大胆なアプローチによってファンエンゲージメントを再定義し、成長を牽引していくための中核的な施策として位置づけられています。

フォーミュラEとABB FIAフォーミュラE世界選手権について

ABB FIA フォーミュラE世界選手権は、モータースポーツの次なる進化を体現する、世界初のオール電動レースシリーズです。フォーミュラEは、イノベーションとスピードそして迫力あるレースが融合する実験フィールドとして展開されています。本選手権は通算150レースという節目を達成し、ポルシェ、ジャガー、日産、ステランティス、マヒンドラ、ローラ・カーズなど、世界的自動車メーカーにとって、将来の都市型モビリティを形作る電気自動車（EV）技術を開発・改良する重要な実証の場となっています。

フォーミュラEのパフォーマンスを根底から支えているのは、社会的・環境的インパクトを最優先に考える姿勢です。フォーミュラEは社会的・環境的な透明性において高い基準を掲げる姿勢が評価され、B Corp認証を取得した世界で初めてかつ唯一スポーツです。さらに、創設以来カーボン・ネットゼロを達成している世界唯一のスポーツであり、最近ではBSIネットゼロ・パスウェイ認証を世界で初めて取得するなど、科学的根拠に基づく気候変動対策における新たなグローバルベンチマークを打ち立てています。

スポーツ界の革新的なチャレンジャーとして、フォーミュラEは予測不可能な接戦が魅力のシリーズです。11シーズンで10人の異なるチャンピオンが誕生しており、世界選手権レベルのスポーツの中でも屈指の競争力と開放性を備えたタイトルであることを証明しています。アクセシビリティへのコミットメントと、世界トップクラスのドライバーとメーカーがそろう環境のもと、フォーミュラEはエリートスポーツ常識を書き換え続け、目的意識ある野心と大胆な行動を重んじる次世代のファンを惹きつけています。

ABB FIAフォーミュラE世界選手権やTokyo E-prixの最新情報は、フォーミュラE東京大会公式Xアカウントの他、新たに公開したフォーミュラE公式日本語サイトでも発信しています。チケット発売情報を含む最新ニュースをぜひご確認ください。

トップページ：https://www.fiaformulae.com

Tokyo E-prix 公式サイト：https://www.fiaformulae.com/en/calendar/2025-26/r15-tokyo

ABBについて

ABBは、エレクトリフィケーションとオートメーションのグローバルテクノロジーリーダーであり、より持続可能で資源効率の高い未来の実現を目指しています。エンジニアリングとデジタル化の専門知識を結び付けることで、産業のパフォーマンスを高め、効率性、生産性、持続可能性を向上させ、優れた成果を生み出せるよう支援します。私たちは、これを「Engineered to Outrun」と呼びます。140年以上の歴史を有し、世界中に110,000人以上の従業員を擁するABBは、スイス証券取引所 (ABBN) および ナスダック・ストックホルム (ABB) に上場しています。

https://global.abb/