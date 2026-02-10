「DAKS（ダックス）×Scye（サイ）」 コラボレーション第二弾
英国王室御用達ブランド「DAKS（ダックス）」は、デザイナー日高久代氏とパターンカッターの宮原秀晃氏が2000年にスタートした日本のファッションブランド「Scye（サイ）」とのコラボレーション第二弾を、2026年2月20日（金）より販売いたします。
DAKS公式オンラインショップにて先行販売、ユナイテッドアローズ 丸の内店、ユナイテッドアローズ オンラインほかにて、順次発売開始いたします。
昨年発表した「DAKS×Scye」ファーストコレクションが大きな反響を呼んだことを受けて実現した2度目のコラボレーション。両ブランドのアイデンティティをより深化させ、DAKSのブリティッシュ・ヘリテージを軸に、Scyeならではのモダンで革新的な設計手法を融合させました。
1934年に誕生し、90年以上にわたりDAKSのアイコンとして親しまれてきた世界初のベルトレス・スラックス「DAKS TOP」をScyeのオリジナルパターンで再構築。加えて、Scyeのブランドアイコンであるサイモチーフに、DAKSを象徴するハウスチェックカラーを採用した限定ロゴを開発するなど、DAKSのアイデンティティをScye独自の解釈で表現しています。細部にまで両ブランドのこだわりを宿した特別なラインナップとなっています。
■ DAKS × Scye - コラボコレクション第二弾
今回のコレクションは、全てScyeのオリジナルパターンを使用したユニセックスアイテム全13型。
本コレクションのビジュアルディレクションとスタイリングを手掛けるのは、ファッションディレクターの島津由行氏。撮影には、国内外で活躍するフォトグラファーの岡本充男氏を起用しました。
■ 商品紹介
DAKS×Scye Twill Hooded Coat - Exclusive Colour in Micro Polyester
裾のスナップでロング丈とハーフ丈の2通りのシルエットを切り替えることができる、ジップアップ・フード付きコート。立体感のあるパッチ＆フラップポケットに、背面のアンブレラヨークとフロントファスナーを覆う比翼仕様のディテールが特徴的な、実用とデザインを兼ね備えた全天候型コートを、DAKS コラボ限定色のブラウンで上品に仕上げました。
DAKS×Scye Twill Hooded Coat - Exclusive Colour in Micro Polyester / 159,500円 (価格はすべて税込表記)
Selvedge Denim Jacket Type-1 with DAKS Branded Label &
Selvedge Denim Baggy Jeans with DAKS Branded Label
クラシックなモデルをベースに、現代的な機能性を加えたデニムジャケットとバギージーンズのセットアップ。セルビッジデニムを採用し、経年変化を存分に楽しめる本格派仕様で、両アイテムともに「DAKS」ロゴピスネーム付き。
ジャケットは腕の可動域が大きく広がる構造になっており、日常動作で感じられるストレスを軽減。
ジーンズは美しいバギーシルエットで、カジュアルからきれいめなスタイリングまで幅広く活躍する、タイムレスな一着です。
Selvedge Denim Jacket Type-1 with DAKS Branded Label / 51,700円、Selvedge Denim Baggy Jeans with DAKS Branded Label / 46,200円
DAKS House Check B・D Shirt
DAKSの「ハウスチェック」生地を用いたシャツにはクラシックなボタンダウン仕様を採用し、トラッドな佇まいの中に洗練された印象をプラス。裾付近にはDAKS×Scyeの頭文字をかた取った「DS」のモノグラム刺繍がさりげなく施されています。一枚着としても、インナーとしても映える、こだわりの詰まったタイムレスなシャツ。
DAKS TOP Trousers - Wool Gaberdine
DAKSが世界で初めて開発したベルトレス・スラックス「DAKS TOP」のオリジナルパターンに、Scyeの現代的な視点を加えた2プリーツのワイドスラックス。ベルトレスならではの美しいウエストラインとワイドストレートシルエットの快適なフィット感を両立。トラッドとモダンが融合した、今回のコラボを象徴するスラックスは、ネイビーとグレージュの2色展開です。
DAKS House Check B・D Shirt / 53,900円、DAKS TOP Trousers - Wool Gaberdine / 64,900円
DAKS×Scye Exclusive Logo T-Shirt - Striped Cotton Piquet
左胸にDAKSカラーでサイの刺繍ワッペンをあしらった鹿の子編みのTシャツは、ボーダー柄にもDAKSカラーを採用。鹿の子特有の凹凸感と、ゆとりのあるボックス型シルエットで、快適な着心地と程よいリラックス感を叶えます。ボーダーの存在感を活かしながらも、どこか品のある大人のためのボーダーTシャツです。
“DADDY’S SLACKS” Stencil Cotton Chino Pleated Shorts
ヒップポケット下にDAKSのブランド名の由来となった「DADDY’S SLAKS」のステンシル文字をプリントしたチノショーツ。こなれたヴィンテージライクな表情が魅力です。ツープリーツ仕様による立体的な腰回りとワイドシルエットが特徴で、リラックス感と上品な印象を両立しています。
DAKS×Scye Exclusive Logo Baseball Cap - Cotton Chino
ショーツと同素材のベースボールキャップには、Tシャツと同じくDAKSカラーを纏ったサイモチーフの刺繍ワッペンを配し、さりげないアクセントをプラス。落ち着きのある配色が程よい存在感を放ち、カジュアルからトラッドまで幅広いスタイリングに自然と馴染む万能アイテムです。
DAKS×Scye Exclusive Logo T-Shirt - Striped Cotton Piquet / 20,900円、“DADDY’S SLACKS” Stencil Cotton Chino Pleated Shorts / 49,500円、DAKS×Scye Exclusive Logo Baseball Cap - Cotton Chino / 16,500円
DAKS×Scye Exclusive Logo Polo Shirt - Cotton Piquet
コットン100％のポロシャツは、オフホワイト/グレー/ネイビー/バーガンディの全4色展開。左胸にあしらわれたDAKSカラーのサイモチーフの刺繍ワッペンが両ブランドの色合いを演出。カジュアルながら上品なアイテムで、日常使いからきれいめなスタイリングまで幅広く活躍します。
DAKS x Scye Exclusive Logo Polo Shirt - Cotton Piquet 22,000円
“DADDY’S SLACKS” Stencil Cotton Chino Military Trousers /
DAKS TOP Trousers - San Joaquin Cotton Chino
ミリタリーパンツを現代的なバランスへアップデートしたチノトラウザーにも、2プリーツ仕様のDAKS TOPが登場。オフホワイトとキャメルの2色展開で、穿き込むほどに風合いが増すサンホアキンコットンを使用しています。ヒップポケット下にDAKSのブランド名の由来となった「DADDY’S SLAKS」のステンシル文字をプリントしたミリタリーモデルと、伝統的なDAKS TOPのディテールで美しいシルエットを実現したモデルの2タイプ展開しています。
(左) “DADDY’S SLACKS” Stencil Cotton Chino Military Trousers / 53,900円、(右) DAKS TOP Trousers - San Joaquin Cotton Chino / 53,900円
◆ 先行発売
発売日：2026年2月20日（金）より順次展開予定
取扱店舗：DAKS公式オンラインショップ https://onlineshop.daks-japan.com/
◆ 一般発売
発売日：2026年3月1日（日）より順次展開予定
取扱店舗：ユナイテッドアローズ 丸の内店／ユナイテッドアローズ オンライン／
DAKS POPUPショップ（大阪高島屋 4階 サロン・ド・シック）ほか
ブランド名
DAKS×Scye (ダックス×サイ）
読者お問合せ先
三共生興ファッションサービス株式会社 03-5651-7890
◆ABOUT Scye（サイ）
今年、ブランド創立25周年を迎える「Scye（サイ）」は、デザイナーの日高久代とパターンカッターの宮原秀晃により設立されました。クラシックな英国式テーラリングを基盤に、独自のカッティング技術や高度な仕立て、素材開発によって、新たな機能と価値を追求したコレクションを発表しています。
毎シーズン、ミリタリー、ワーク、スポーツといった要素を巧みに取り入れながら、上質で機能的な日常着を提案。伝統と革新が融合した「Scye」のクリエーションは、時代に流されない普遍性と進化を併せ持っています。
◆ABOUT DAKS（ダックス）
「DAKS」（ダックス）は1894 年創業の英国ファッションブランド。世界で初めてテイラードの機械化に成功、世界で初めてのベルトレス・スラックス『DAKS TOP』を発明するなど、既成概念を破った革新的な商品開発が評価され、現在の地位を築き上げました。
長きに亘りクオリティの高い信頼あるブランドとして認められ、英国王室から3つのロイヤル・ウォラントを授与されました。英国王室御用達ブランドとしての品格を守り、顧客から信頼されるブランドであり続けるために、クオリティへの飽くなき追求を続けてまいります。
DAKSオフィシャルサイト（UK）
https://daks.com/
DAKS公式インスタグラム
https://www.instagram.com/daksjapan/
DAKS公式オンラインショップ（日本）
https://onlineshop.daks-japan.com/