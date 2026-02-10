ノジマ初となる“ロボットショールーム”「MIRAI ROBO SQUARE」を２月19日に開設

株式会社ノジマ

株式会社ノジマはこの度、日本のデジタル技術産業への貢献を目指し、ロボット技術をより身近に、そして未来のロボット社会を体感いただくことを目的に、「MIRAI ROBO SQUARE（ミライロボスクエア）」を開設いたします。本施設が人々の暮らしと未来をつなぎ、ロボット技術の交流と文化の発展に貢献することを目指してまいります。

「MIRAI ROBO SQUARE（ミライロボスクエア）」

身体機能を改善・補助・再生ができる世界初の装着型サイボーグの生活支援・サービスロボットから、医療・介護・接客・教育現場など人と共存を目指すヒューマノイドコミュニケーションロボットなど、法人向けのサービスロボットから一般家庭向けまで国内外のメーカー約20社（開設時）の多種多様なロボットを展示しており、今後も出店企業が増えていく見込みです。

2月19日(木)のオープン当日は、ヒューマノイドAIロボット「ミロカイ」が皆様をお出迎え致します。“デジタル一番星”を理念として掲げる当社の“未来ロボショータイム”をぜひお楽しみください。

※法人をはじめ、一般のお客様のロボット購入に向けたご相談も可能です。

【ショールーム概要】

◆オープン日：2026年２月19日（木）

◆場所：〒108-6202 東京都港区港南２丁目15－３ 品川インターシティC棟２階

◆営業時間：10:00～17:00

◆定休日：日曜・祝日

【オープンセレモニーについて】

◆開催日：2026年２月19日（木）

◆開催時間：９:30～９:55(受付：９:00～)

・株式会社ノジマ代表執行役社長 野島廣司 ご挨拶

・株式会社ノジマ事業部顧問 今井透 ご挨拶

・担当者より「ミライロボスクエア」ご案内 等

※一般のお客様は10:00から入場可能となっております。(受付：９:30～)