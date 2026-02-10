宮崎県内の医療DXをサポート。都城市で1日200人規模の外来を支える橘病院の医療DXパートナーへ
株式会社APOSTRO（以下、APOSTRO）は、中小病院向け自動精算機「Robo Clerk」が、
九州エリアで初めて病院に導入されたことをお知らせします。
本事例では、宮崎県の整形外科病院・橘病院にて、2025年12月より Robo Clerkの運用を開始しました。
本取り組みでは、会計業務の見直しにあわせて、受付・会計業務全体の整理を進めています。
■ Robo Clerkについて
Robo Clerkは、中小病院向けに設計された自動精算機です。
会計業務の効率化や現金管理の負担軽減を目的とし、
医療現場の運用に配慮したシンプルな操作性を特長としています。
既存の診察券運用と親和性が高く、
現場の業務フローを大きく変えずに導入できる設計としています。
■ Robo Clerk 製品ページ
https://apostro.co.jp/roboclerk/
■ 導入背景
橘病院は、整形外科を中心とした地域密着型の医療機関として、平日には200～300人規模の外来患者を受け入れています。
来院順で診療を行っていることから、待ち時間や会計対応に関する課題が継続的に存在していました。
こうした背景のもと、
会計業務の見直しに向けた取り組みの一環としてRobo Clerkの導入に至りました。
■ 今後について
APOSTROでは、Robo Clerkを、中小病院における会計業務見直しの選択肢の一つとして位置づけ、
今後も医療現場での活用を通じて得られる知見をもとに、製品の改善および情報発信を継続してまいります。
■ 橘病院 概要
病院名：橘病院
所在地：〒885-0071 宮崎県都城市中町15-24
診療科目：整形外科を中心とした診療
URL：https://tachibana-hospital.jp/
【お問い合わせ先】
株式会社APOSTRO 広報窓口
Email：contact@apostro.co.jp
電話：03-3815-5144