薬機法知恵袋のQ&Aが400件を突破！景品表示法や特定商取引法も充実

薬機法知恵袋のQ&Aが400件を突破しました。



薬機法知恵袋では、美容健康ビジネスに取り組む実務者の悩みに応えるため、薬機法を中心としつつ、関連する法律（景品表示法・特定商取引法など）も横断的に整理し、Q&A形式で情報を提供しています。



表にはあまり出てこない情報、最近話題になっているテーマ、も随時掲載していますので、ぜひ登録してチェックしてください。


無料登録はこちら :
https://chiebukuro.yakujihou-marketing.net/signup

新しく追加したQ&Aの具体例

・「寝ぐせ抑制シャンプー」は薬機法OK？


・チャットボットでプライバシーポリシーや定期コース条件の記載はどうすべき？


・医薬部外品は承認効能以外に作用機序で訴求できる？


・LP上のルーレットで外れた方にも粗品ありはOK？


・景品表示法では仕掛人は対象外？責任は誰？


など



人気のQ&Aの具体例

・「毛穴用化粧品」という広告表現はOK？


・化粧品で「シワ・法令線に潤うファンデ」という広告表現はOK？


・化粧品のサンプルやテスターは全成分表示が必要？


・化粧品で「還元」という広告表現はOK？


・クールスプレーで「-5度」という広告表現はOK？


・芸能人の「私も愛用しています」はNG？


・成分広告をインスタで攻めることは可能？


など



景品表示法・特定商取引法が重要な理由

景品表示法、特定商取引法はインターネット通販を行う事業者にとって特に重要な法律です。



大手企業でも違反行為をしてしまうなど、行政処分事例は多数公表されています。



そして違反行為をした場合、景品表示法の課徴金納付命令、特定商取引法の業務停止命令など重い行政処分や罰則が待ち受けています。



また公表されることによる信頼性の低下も問題です。



これらのリスクを避けるために、薬機法知恵袋に掲載しているQ&Aをチェックしてぜひ対策を行ってください。


「薬事法マーケティングの教科書」について



URL：https://yakujihou-marketing.net/



薬事法マーケティングの教科書は、化粧品・健康食品・サプリメント・美容健康器具などを扱う企業がかかわる法律（薬機法・景品表示法など）を学べるサイトです。



法律の解説や違反事例の紹介、対策などについて最新の情報も収集し、発信しています。



薬機法のOK/NG表現集や機能性表示食品レポートなど、様々なレポートの無料プレゼントを行っています。




