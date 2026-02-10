食品流通のDXを推進するクロスマート、発注ユーザー数35万人・利用店舗数13万店を突破

クロスマート株式会社

食品流通のDX（デジタルトランスフォーメーション）を推進するクロスマート株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：寺田 佳史、以下「当社」）は、提供する外食業界向け受発注プラットフォーム「クロスオーダー」において、発注ユーザー数が35万人、月間アクティブ利用店舗数が13万店を突破したことをお知らせします。

◆ 成長の背景

外食・卸売業界では、依然として電話やFAXによるアナログな受発注が主流であり、深刻な人手不足や業務の属人化が大きな課題となっています。

「クロスオーダー」は、飲食店と卸売業者間の受発注業務をデジタル化し、FAXや電話といったアナログな業務を削減することで、業務効率化と取引情報の可視化を実現するサービスです。

人手不足や業務の属人化といった外食業界の課題を背景に、日常業務に自然に組み込める仕組みとして全国各地で導入が進み、利用者数は継続的に拡大しています。

当社は「想像力とテクノロジーで外食産業の発展に貢献する」をミッションに掲げ、受発注にとどまらず、販促支援、請求業務の効率化、データ活用など、外食サプライチェーン全体を横断したDXの実現に取り組んでいます。

今後もプロダクトの進化と組織基盤の強化を両輪で進め、外食産業に関わるすべての人の生産性向上と持続的な成長に貢献してまいります。

なお、事業拡大に伴い、クロスマートではビジネス職を中心に採用を強化しています。

社会的意義のあるプロダクトに向き合い、事業と組織の両面を共につくっていく仲間を、広く募集しています。

https://www.wantedly.com/companies/company_9648327

◆ 導入企業様のお声

アナログ脱却から「提案型営業」への転換：株式会社山三ふじや 様

クロスオーダー利用店舗数の拡大に伴い、プラットフォームを活用する卸売業者の現場でも、劇的な業務改善が進んでいます。

◆ クロスマート採用情報

- ご利用プロダクト- - クロスオーダー受発注・クロスオーダー販促- ご導入効果- - 電話注文の削減：導入前は70％を占めていた電話注文が、導入後に20％まで激減。- - スムーズな移行：クロスマート担当者の現場同行サポートにより、約2ヶ月でLINE発注への完全移行を実現。- - 現場の負担軽減：1日120件超の電話応対に追われていた受注担当者の工数が大幅に削減され、現在は販促機能を活用した売上向上施策にも着手。- 株式会社山三ふじや ご担当者様コメント「他社システムでは浸透しなかったデジタル化が、クロスオーダーに切り替えてからは、わずか2週間で全取引先へスムーズに展開できたことに驚いています。電話注文が70%から20%へと激減したことで、受注担当者の負担が劇的に軽減されました。50～60代のお客様からも『意外と簡単だね』と言っていただけるなど、飲食店様側からも『スマホでいつでも発注できて便利』と喜ばれているのが何より嬉しいですね。今後はこの基盤を活かし、チラシ機能なども活用して、より積極的な提案営業にも注力していきたいと考えています。」- 詳細はこちらhttps://xmart.co.jp/cases/e-fujiya

当社では、各職種で積極採用中です。

興味を持っていただいた方、詳しい話を聞いてみたい方、以下ページよりエントリーをお待ちしています。

https://xorder.notion.site/386c6fdd18cc4a919ce4bb9e8143fd28

◆ クロスオーダーとは

クロスオーダーは、卸売業者様とお取引先様をつなぐプラットフォームです。FAXや電話が主流だった受発注業務をスマートフォン上のLINEに切り替える「クロスオーダー受発注」をはじめ、オンライン販促機能「クロスオーダー販促」、帳票DXサービス「クロスオーダー帳票」など、業務のデジタル化を包括的に支援しています。

さらに2025年5月には給食事業者向け受発注プラットフォーム「クロスオーダー給食」をリリース。2026年1月現在、13万店舗超の飲食店・給食事業者に日々ご利用いただいています。

＜会社概要＞

社名：クロスマート株式会社

設立：2018年7月24日

代表取締役：寺田 佳史

所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-28-1 mirio神保町 4F

URL：https://xmart.co.jp/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

Tel： 03-4500-8221

E-mail： info@xmart.co.jp

担当：硲（ハザマ）