変化する事業戦略に、営業はどう耐えるのか？-動かす・渡す・続けるの3原則-｜営業リーダーズサミット（2/19開催・参加無料）
株式会社ウィルオブ・ワーク セールスアシスト事業部 セールスソリューション営業部 営業推進グループ 上谷 菜摘 氏
株式会社ニューピークス（NEWPEAKS.inc)は、番組型カンファレンス「SPEAKS -営業リーダーズサミット- 」(https://www.newpeaks.co.jp/speaks/sales/?utm_source=prtimes4&utm_campaign=newpeaks)を2026年2月19日（木）にオンラインで開催します。
・株式会社ウィルオブ・ワーク セールスアシスト事業部 セールスソリューション営業部 営業推進グループ 上谷 菜摘 氏
が登壇いたします。
営業リーダーズサミットとは
本イベントは、「営業」に向き合うすべてのビジネスパーソンのための学びの場です。
異なる見地から営業変革に挑戦するトッププレイヤーたちのセッションを通じて、
最新の事例やソリューションを学び、変化し続ける「営業」の現在地を立体的に捉えることで、
時代に合わせた営業組織の構築、施策展開とビジネス成長の実現を目指します。
セッションのご紹介
【タイトル】
変化する事業戦略に、営業はどう耐えるのか？-動かす・渡す・続けるの3原則-
【セッション紹介】
戦略は変わる。ターゲットも変わる。組織体制も変わる--それが成長企業の日常です。しかし、営業組織がこの「変化」に耐える設計になっておらず、戦略転換のたびに現場が混乱し、 市場機会を失ってしまうというケースをよく耳にします。本セッションでは、弊社が営業支援を通して培った「変化に強い営業組織」の設計原則を事例とともに解説し、成果を出し続けるためのヒントをお届けします。
他にも多彩なセッションを用意
「セールスイノベーション」という１つのテーマを、異なる角度から掘り下げるセッションをお届けします。
イベントの詳細へ :
セッション(一部ご紹介)
【基調講演】株式会社セレブリックス 取締役 執行役員 CMO 市場開発本部長 兼 セレブリックス営業総合研究所 所長 今井 晶也氏
【基調講演】株式会社ナレッジワーク 執行役員 VP プロデューサー 鈴木 淳一 氏・株式会社ニューピークス 取締役 COO 樋口 陽大
株式会社エクサウィザーズ 部門執行役員、AIプラットフォーム事業本部 事業・サービス企画開発ユニット ユニット長 高見 隼悟 氏
開催概要
開催日時：2026年2月19日（木）13:00～
視聴方法：オンライン配信（EventHubで配信）
参加費 ：無料（事前登録制）
参加対象：営業部門責任者、事業責任者、経営者
主催 ：株式会社ニューピークス
協賛 ：株式会社エクサウィザーズ、ユーソナー株式会社、株式会社ウィルオブ・ワーク（順不同）
【お問い合わせ先】
株式会社ニューピークス
「SPEAKS」事務局
E-mail：info_speaks@newpeaks.co.jp
イベントの詳細へ :
株式会社ニューピークスとは
ニューピークスは「しくみとしかけで、ビジネスを革新する」をテーマに、イベントマーケティングを
アップデートする各種サービスを展開しています。
HP：https://newpeaks-biz.com/(https://newpeaks-biz.com/)