変化する事業戦略に、営業はどう耐えるのか？-動かす・渡す・続けるの3原則-｜営業リーダーズサミット（2/19開催・参加無料）

株式会社ニューピークス（NEWPEAKS.inc)は、番組型カンファレンス「SPEAKS -営業リーダーズサミット- 」(https://www.newpeaks.co.jp/speaks/sales/?utm_source=prtimes4&utm_campaign=newpeaks)を2026年2月19日（木）にオンラインで開催します。

本イベントには

・株式会社ウィルオブ・ワーク セールスアシスト事業部 セールスソリューション営業部 営業推進グループ 上谷 菜摘 氏

が登壇いたします。

営業リーダーズサミットとは

本イベントは、「営業」に向き合うすべてのビジネスパーソンのための学びの場です。

異なる見地から営業変革に挑戦するトッププレイヤーたちのセッションを通じて、

最新の事例やソリューションを学び、変化し続ける「営業」の現在地を立体的に捉えることで、

時代に合わせた営業組織の構築、施策展開とビジネス成長の実現を目指します。

セッションのご紹介

【タイトル】

変化する事業戦略に、営業はどう耐えるのか？-動かす・渡す・続けるの3原則-

【セッション紹介】

戦略は変わる。ターゲットも変わる。組織体制も変わる--それが成長企業の日常です。しかし、営業組織がこの「変化」に耐える設計になっておらず、戦略転換のたびに現場が混乱し、 市場機会を失ってしまうというケースをよく耳にします。本セッションでは、弊社が営業支援を通して培った「変化に強い営業組織」の設計原則を事例とともに解説し、成果を出し続けるためのヒントをお届けします。

他にも多彩なセッションを用意

「セールスイノベーション」という１つのテーマを、異なる角度から掘り下げるセッションをお届けします。

セッション(一部ご紹介)

開催概要

【基調講演】株式会社セレブリックス 取締役 執行役員 CMO 市場開発本部長 兼 セレブリックス営業総合研究所 所長 今井 晶也氏【基調講演】株式会社ナレッジワーク 執行役員 VP プロデューサー 鈴木 淳一 氏・株式会社ニューピークス 取締役 COO 樋口 陽大株式会社エクサウィザーズ 部門執行役員、AIプラットフォーム事業本部 事業・サービス企画開発ユニット ユニット長 高見 隼悟 氏

開催日時：2026年2月19日（木）13:00～

視聴方法：オンライン配信（EventHubで配信）

参加費 ：無料（事前登録制）

参加対象：営業部門責任者、事業責任者、経営者

主催 ：株式会社ニューピークス

協賛 ：株式会社エクサウィザーズ、ユーソナー株式会社、株式会社ウィルオブ・ワーク（順不同）

【お問い合わせ先】

株式会社ニューピークス

「SPEAKS」事務局

E-mail：info_speaks@newpeaks.co.jp

株式会社ニューピークスとは

ニューピークスは「しくみとしかけで、ビジネスを革新する」をテーマに、イベントマーケティングを

アップデートする各種サービスを展開しています。

HP：https://newpeaks-biz.com/(https://newpeaks-biz.com/)