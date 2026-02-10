追手門学院大学（大阪府茨木市、学長：真銅正宏）の大学公認学生団体「追大 Candle Night」は2月14日（土）・15日（日）、梅田スカイビル（大阪市北区）1FのワンダースクエアでLEDキャンドルを使った空間演出イベントを開催する。同団体では2020年から梅田スカイビルとコラボレーションを開始しており、バレンタインイベントは今年で6回目。今回は「ハートフル・キャンドルナイト」をテーマに、恋人同士に限らず家族世帯も想定したバレンタインキャンドルイベントとして実施する。入場無料、事前予約不要。

【ポイント】

学生が企業とコラボし、企画・提案、製作、設置、運営を行うLEDキャンドルイベント

グラングリーン大阪など開発が進む「うめきた」エリアにある梅田スカイビル1Fが会場に

観光客を中心とした幅広い来場者へ向けた参加型イベントも同時開催

　大学公認団体「追大Candle Night」には現在、47名の学生が所属。大学構内や地域の公園、商業施設などでキャンドルナイトイベントを手がけ、企画から運営までを学生が主体となって行ってきた。

　2020年からは、開発が進み、多くの人が訪れる「うめきた」エリアを盛り上げることを目的に梅田スカイビルとコラボレーションしたイベントを実施している。

　学生たちが昨年の来場者データを分析したところ、63％が家族連れや友人同士で来場していたことを踏まえ、今年は、恋人同士に限らず家族世帯も想定したバレンタインキャンドルイベントを企画。「ハートフル・キャンドルナイト」と題して、空間演出やワークショップなどを行う。

　会場の入り口には、ハートをモチーフにしたアーチ状のゲートを設置し、会場内にはギフトボックスやポシェツリーなどの立体オブジェも配置するほか、約2,000個のLEDキャンドルを用いて空間を演出。また、ハート形の画用紙にパートナーや家族への感謝の気持ちを書いてもらい、カーテン状のオブジェにつるすワークショップも行われ、参加者にはガチャガチャを引いてもらう企画（限定商品が当たる仕掛け）も予定されている。

　概要は下記の通り。

◆バレンタインキャンドルイベント 2026

【期　間】　2月14日（土）、15日（日）の2日間

【時　間】　両日17:00〜20:00

【場　所】　梅田スカイビル1Fワンダースクエア（大阪市北区大淀中 1-1-88）

【参加費】　無料

※詳細は下記URL（梅田スカイビル公式サイト内）を参照。

　https://www.skybldg.co.jp/new/2432.html

●追大Candle Night SNS

　X（旧Twitter）： @OGU_CandleNight

　Instagram： @candlenightogu

