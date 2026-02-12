一般社団法人日本フレスコボール協会が、2026年8月8日と9日の2日間にわたり、『フレスコボールリクゼンタカタカップ2026』を5年連続で開催すると発表しました。



この大会は、2026年度のフレスコボール日本代表を選出する年間ツアー『FRESCOBALL JAPAN TOUR 2026』の第7戦として開催されます。会場となる岩手県陸前高田市の高田松原海水浴場は、「奇跡の一本松」で知られ、東日本大震災からの復興を象徴する場所の一つです。





同協会によると、2022年から陸前高田市観光物産協会の誘致を受けて公式戦を開催しており、過去には復興支援プロジェクト「水辺・絆プロジェクト」にも採択された経緯があると説明しています。また、本大会は日本選手権の前哨戦としても注目されており、国内のトップ選手たちが集結する見込みです。競技の観戦や体験は無料とされています。









「フレスコボールリクゼンタカタカップ2026」の概要

・イベント名: フレスコボールリクゼンタカタカップ2026

・主催団体サイト: https://bizpageplus.livedoor.com/frescoball_assosiasion

・主な特徴:

・日時: 2026年8月8日（土）・9日(日)

・場所: 岩手県陸前高田市・高田松原海水浴場

・主催: 一般社団法人日本フレスコボール協会

・協力: 三陸フレスコボールクラブ、気仙沼フレスコボールクラブ

・『FRESCOBALL JAPAN TOUR 2026』の第7戦として開催。

・日本選手権の前哨戦に位置づけられる。

・大会の体験・観戦は無料。







※この記事はライブドア社のAIライターにより自動生成されたものです。オリジナル記事はこちら。