【ANNA SUI】アイコン猫「TITI」 三毛猫の新作アクセサリー

株式会社ヴァンドームヤマダ

甘いルックスとロックなハート。キュートとクール、ファンタジーとウィット。GOODガールとBADガール。

相反するテイストのミックスが魅力なANNA SUIのアクセサリーより、アイコン猫TITI（ティティ）シリーズの新作、三毛猫が登場しました。

ウィンクする表情や、ふと振り返ったポーズがチャーミングな三毛猫のTITI。

尻尾にとまった蝶や首元の紫のリボンが、ブランドらしいアクセントを添えています。

身に着けるだけで気分が上がる遊び心たっぷりのアイテムは、日常に楽しさや癒しをもたらしてくれます。

ネックレス（左）\24,200、（右）\17,600／ピアス・イヤリング 各\17,600／ブレスレット \16,500 ※すべて税込価格

※2026/2/1～4/30の期間、本コレクションを含む対象商品の売り上げの一部を公益社団法人アニマル・ドネーションへ寄付いたします。

ピアス・イヤリング 各\17,600ブレスレット \16,500ネックレス \24,200ネックレス \17,600

■発売日：2026年2月4日(水)頃より発売中

■取扱い：東武百貨店池袋店、ほか全国百貨店ANNA SUIアクセサリー売場(https://vendome.jp/aoyama/stores?bslg=anna-sui)、ANNA SUI公式オンラインストア(https://annasui.co.jp/collections/accessory)など