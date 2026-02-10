【今急成長のAO入試専門塾】総合型選抜専門塾EQAOが第6期生の受け入れを開始　高校3年生は10月中旬を一つの目安に、高校1・2年生は常時募集

株式会社EQAO教育グループ

株式会社EQAO教育グループ（本社：東京都港区、代表取締役：玉村ナオ）は、総合型選抜（旧AO入試）および学校推薦型選抜に特化した進学指導を行う総合型選抜専門塾「EQAO」において、第6期生の受け入れを開始したことをお知らせいたします。

総合型選抜（旧AO入試）および学校推薦型選抜に特化した進学指導を行い、業界トップクラスの合格率を誇る総合型選抜専門塾EQAO（エカオ）は、このたび第6期生の受け入れを開始いたしました。本リリースは、2026年度入試を見据えた新たな受け入れ体制についてお知らせするものです。

EQAOでは、学年ごとに受け入れ方針を明確に分けています。

高校3年生については、10月中旬【締切】を一つの目安として受け入れを進める一方で、高校1・2年生については引き続き常時受け入れを行い、随時開放しています。学年や進路状況に応じた柔軟な対応を行うことで、それぞれのタイミングに合った総合型選抜対策を提供しています。

■ 総合型選抜を取り巻く環境と専門塾の必要性

近年、大学入試において総合型選抜・推薦入試の割合は着実に増加しています。多くの大学・学部において、一般入試とは異なる評価軸が導入され、「何を学びたいのか」「大学でどのように研究を深めたいのか」といった点が重視されるようになっています。

一方で、学校現場や一般的な進学指導の中では、総合型選抜に特化した十分な情報や指導が行き届いていないケースも多く、「総合型選抜は特別な生徒向けの入試」「活動実績がなければ不利」といった誤解が広がっているのが現状です。

EQAOは、そうした状況に対し、総合型選抜を専門に扱う塾として、正しい理解と実践的な対策を提供することを目的に設立されました。

■ EQAOが目指す総合型選抜対策の在り方

EQAOが重視しているのは、単なる合格テクニックの指導ではありません。

総合型選抜で評価されるのは、過去の実績そのものではなく、その人がどのように考え、何に関心を持ち、大学で何を学ぼうとしているのかというプロセスです。

そのためEQAOでは、

・自己分析を通じた関心領域の明確化

・大学・学部・学科のカリキュラムや研究内容の理解

・社会課題や学問分野との接続

・考えを言葉にし、文章や対話で表現する力

これらを段階的に整理しながら指導を行っています。

総合型選抜専門塾として、大学側の評価視点を踏まえた指導設計を行っている点がEQAOの特徴です。

詳細はこちら

https://eqao-pre-portal.pages.dev/

■ 第6期生募集における学年別方針

今回の第6期生募集にあたって、EQAOでは学年ごとに以下の方針を設定しています。

高校3年生

受験年度が迫っていることを踏まえ、10月中旬を一つの目安として受け入れを進めています。これは「それ以降は一切受け入れない」という意味ではなく、総合型選抜対策に必要な準備期間を確保するための目安です。現在の状況や志望校によっては、個別に相談の上で対応を行っています。

高校1・2年生

総合型選抜に向けた準備は早期から進めることで、選択肢の幅が大きく広がります。そのため、高校1・2年生については常時受け入れを行い、随時開放しています。進路がまだ明確でない段階から、自己分析や学問理解を進めることで、将来的な志望理由書や面接対策につなげていきます。

■ オンライン・対面に対応したハイブリッド型指導

EQAOは、オンラインと対面の両方に対応したハイブリッド型の総合型選抜塾として指導を行っています。首都圏での対面指導に加え、全国どこからでも参加可能なオンライン指導体制を整備しています。

オンライン指導では、志望理由書の作成・添削、大学・学部研究、面接対策などを対面と同様に実施しています。これにより、地域的な制約や通塾時間の問題を抱える受験生にとっても、質の高い総合型選抜対策を受けることが可能となっています。

■ 「研究する受験」を軸とした指導内容

EQAOの総合型選抜対策は、

自己分析 → 学問・大学研究 → 課題設定 → 思考整理 → 表現（文章・面接）

という流れを重視しています。

活動実績を作ることを目的とするのではなく、一つひとつの経験や関心をどのように学問として捉え直すかに重点を置いています。この考え方は、総合型選抜合格だけでなく、大学入学後の学びにも直結するものです。

■ 合格の「その先」を見据えた進路支援

EQAOでは、「合格の、その先へ。」という理念のもと、合格をゴールとしない進路支援を行っています。大学入学後も主体的に学び続けられるかどうかを重視し、志望校選定においてもカリキュラム内容や研究分野との相性を丁寧に確認します。その結果、総合型選抜での合格実績に加え、「大学での学びに迷いがない」「入学後も研究テーマを継続できている」といった声が卒塾生から寄せられています。

■ 無料体験・個別相談を実施

第6期生募集にあたり、EQAOでは無料体験授業および個別相談を実施しています。現在の状況整理や総合型選抜の仕組み、今後の進路の考え方について丁寧に説明し、納得した上で検討できる機会を提供しています。

お申し込みはこちら

https://eqao-pre-portal.pages.dev/

■ 会社概要

代表 玉村 ナオ

会社名：株式会社EQAO教育グループ

代表者：代表取締役 玉村ナオ

設立：2021年11月

所在地：

・東京都港区芝大門2-8-9

・東京都港区芝大門2-7-9

事業内容：

・総合型選抜・推薦入試専門塾「EQAO」の運営

・総合型選抜・推薦入試対策教育システム「AONAVI」の開発・提供

・高校・教育機関向け進路指導支援事業

・教育コンテンツの企画・制作・提供

ホームページ：

https://www.eqao.co.jp/home