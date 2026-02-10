【上智大学に強い塾】総合型選抜専門塾EQAO、上智大学公募推薦・カトリック推薦・帰国生入試・外国人入試特化コースの受け入れ人数を70名に設定（６期生対象）

株式会社EQAO教育グループ

株式会社EQAO教育グループ（本社：東京都港区、代表取締役：玉村ナオ）は、総合型選抜（旧AO入試）および学校推薦型選抜に特化した進学指導を行う総合型選抜専門塾「EQAO」において、上智大学の公募推薦およびカトリック推薦に特化した常設コースについて、受け入れ人数の上限を70名に設定したことをお知らせいたします。

本件は、新設コースや期間限定施策の開始ではなく、EQAOがこれまで継続的に運営してきた上智大学推薦対策コースにおいて、指導品質および合格実績を安定的に維持するための運営基準を明確化するものです。

詳細を見る :https://eqao-pre-portal.pages.dev/

■ 上智大学の推薦入試が持つ特性と、専門対策の必要性

上智大学の公募推薦およびカトリック推薦は、総合型選抜・推薦入試の中でも特に独自性が強い制度として知られています。学力や活動実績の多さだけでは評価されにくく、大学の教育理念、建学の精神、国際性、学部・学科の学問的特性への深い理解が求められます。

そのため、一般的な総合型選抜対策をそのまま当てはめても十分な成果につながらないケースが多く、上智大学の入試制度を前提とした専門的な設計と指導が不可欠となります。

EQAOでは、こうした上智大学推薦入試の特性に早期から着目し、上智大学を志望する受験生に特化した指導設計を長年にわたり積み重ねてきました。

■ EQAOが上智大学推薦において強みを持つ理由

EQAOの上智大学推薦対策における最大の特徴は、志望理由書、活動報告、面接対策を個別に切り分けるのではなく、「上智大学で学ぶ必然性」を軸に一貫したストーリーとして構築する点にあります。

学部・学科ごとに異なる評価軸を前提に、

・大学の理念と本人の経験の接続

・将来像と学問内容の整合性

・書類と面接内容の論理的一貫性

を徹底的に整理することで、上智大学の評価基準と噛み合うアウトプットを形成してきました。

その結果、EQAOは上智大学の公募推薦およびカトリック推薦において、業界内でもトップクラスの合格者数・合格率を継続的に維持しています。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=bBVP7-RDPP8 ]

■ 上智大学と親和性の高い取り組みとの接点

EQAOでは、塾内での指導だけに閉じるのではなく、上智大学と親和性の高い外部企画や取り組みとの接点を通じて、大学側の評価観点への理解を深めてきました。

具体的には、上智大学志望者が多く関わる探究型コンテストや発信型企画への協賛・関与を行い、Sophia’s Contest や Sophia’s TED Talks といった取り組みを通じて、上智大学が重視する思考力、探究姿勢、表現力に触れる機会を継続的に確保しています。

これらの活動は合格を直接保証するものではありませんが、上智大学がどのような人物像を評価しているのかを具体的に理解するための重要な知見として、EQAOの指導設計に反映されています。

■ 受け入れ人数を70名に設定した背景

上智大学の公募推薦・カトリック推薦対策では、受験生一人ひとりに対して高度に個別化された対応が求められます。学部・学科による評価基準の違いに加え、宗教的背景や教育理念との接続、書類と面接の整合性まで含めた細やかな確認が必要となるためです。

EQAOでは、これまでの指導実績および合格結果をもとに、現在の指導体制で安定的に対応可能な人数を精査してきました。その結果、受け入れ人数を70名までに限定することが、指導品質および合格率を維持するうえで適切であると判断しました。この人数設定は、規模拡大や話題性を目的としたものではなく、実績と品質を両立させるための実務的な運営判断です。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=RdAAAj5rF5k ]

■ 常設コースとしての運営方針と今後について

本コースは、EQAOにおいて常設で提供している上智大学推薦対策コースです。ただし、受け入れ人数が上限である70名に達した場合には、時期を問わず新規の受け入れを停止します。これは短期的な受け入れ拡大よりも、合格実績と指導の一貫性を優先するというEQAOの方針に基づくものです。

なお、本コースへの参加を検討される方には、無料体験授業および個別相談の機会を設けています。体験時には志望校や進路方針について確認を行いますが、これは本コースとの適合を確認するためのものであり、選抜や優遇を目的としたものではありません。

■ 専門性と実績を維持するための判断

EQAOでは、総合型選抜・推薦入試において「人数」や「規模」を競うのではなく、大学側の評価基準を正確に捉え、それに即した専門的指導を継続することを重視しています。

今回の受け入れ人数上限70名という設定は、上智大学公募推薦・カトリック推薦における業界トップクラスの実績と専門性を今後も維持・更新していくための判断です。

詳細を見る :https://eqao-pre-portal.pages.dev/

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=MEEruOg-C0Y ]

■ 会社概要

会社名：株式会社EQAO教育グループ

代表者：代表取締役 玉村ナオ

設立：2021年11月

所在地：

東京都港区芝大門2-8-9

東京都港区芝大門2-7-9

事業内容：

・総合型選抜・推薦入試専門塾「EQAO」の運営

・総合型選抜・推薦入試対策教育システム「AONAVI」の開発・提供

・高校・教育機関向け進路指導支援事業

・教育コンテンツの企画・制作・提供

ホームページ：

https://www.eqao.co.jp/home